Die Modelle des deutschen Rucksackspezialisten deuter zählen nicht nur hierzulande zu den beliebtesten Backpacks überhaupt. Für den bevorstehenden Outdoor-Sommer wartet das Unternehmen mit Hauptsitz im bayerisch-schwäbischen Gersthofen wieder mit funktionalen Highlights auf: Das Thema Nachhaltigkeit spielt dabei eine übergeordnete Rolle. So wird bei den neuen Rucksack-Serien Futura, Futura Pro und Futura Air Trek neben maximalem Tragekomfort und einer Top-Belüftung vor allem auf recyceltes Material bei der Fertigung gesetzt. Laut Deuter bestehen 50% des verwendeten Garns aus recyceltem Rohstoff, wodurch 12% weniger Treibhausgase ausgestoßen werden sollen. Zudem besteht das Hauptmaterial zu 100 % aus bluesign® zertifiziertem Stoff und ist frei von PFC. Neu ist auch das überarbeitete Rückensystem der Futura Modelle, das ein Update erhalten hat und nun näher am Packsack liegt. Dadurch soll die Last nah und sicher am Körperschwerpunkt gehalten und das Tragen des Gepäcks erleichtert werden. Weitere Infos zur neuen Futura-Serie gibt’s unter: www.deuter.com

Neu: deuter Futura Serie – Rucksackmodelle für Bergsport- und Outdoor-Abenteuer

Der leichte und funktionelle Wanderrucksack deuter Futura (21 SL, 23, 25 SL, 27, 29 EL) mit Rundbogen-Zugang-RV eignet sich optimal für sportliche Tageswanderungen: Das Aircomfort Rückensystem ist komfortabel und sorgt mit seinem neuen Mesh-Material für maximale Belüftung am Rücken. Dadurch soll das Schwiutzen um bis zu 25% reduziert und damit eine höhere Leistungsfähigkeit gewährleistet werden. Auch bei den etwas größeren deuter Futura Modellen (24 SL, 26, 30 SL, 32 oder 34 EL) mit Deckelfach, die sich auch für Mehrtagestouren eignen, schwitzt der Träger dank des luftigen und komfortablen Netzrückensystems deutlich weniger.

Der geräumige Futura Pro (34 SL, 36, 38 SL, 40, 42 EL) ist für Durchquerungen und Mehrtagestouren ausgelegt: Das ergonomische Aircomfort Sensic Pro Netzrücken System sorgt für maximale Rückenbelüftung und angenehm flexiblen Sitz. Zusätzlich ermöglichen die beweglichen Vari-Flex ECL Hüftflossen, mit ihren ergonomischen Polstereinsätzen, energiesparendes und bequemes Tragen mittlerer Lasten. Den Futura und Futura Pro gibt es jeweils passend für Damen (SL) und für groß gewachsene Menschen (EL).

Der deuter Futura Air Trek (45+ 10 L, 50 + 10 L, 55+ 10 L, 60+ 10 L) wird die Modelle deuter Futura Vario ersetzen und ist der größte Rucksack innerhalb der Futura Serie. Der Backpack ist der ideale Begleiter für Komfort-orientierte Trekker, längere Touren oder Fernwanderungen. Das Modell zeichnet sich besonders durch die gute Lastübertragung aus. Die beweglichen VariFlex ECL Hüftflossen und Active-Fit Schulterträger schmiegen sich angenehm an und ermöglichen energiesparendes und bequemes Tragen auch bei viel Gepäck. Wie all die anderen Futura Modelle sorgt auch der Futura Air Trek für eine gute Belüftung am Rücken.