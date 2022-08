Man kann ja sagen was man will: Das 9-Euro-Ticket ist bereits vor Ablauf der dremonatigen Befristung ein voller Erfolg. Nicht nur für die Natur und viele Menschen, die sich die Fahrt mit Bus und Bahn sonst kaum leisten können. Ab sofort profitieren auch explizit Bergsportbegeisterte davon, indem sie über den gesamten August hinweg mit dem Münchner Bergbus von der Landeshauptstadt direkt in die Alpen fahren – für alle derzeit angebotenen Routen und inklusive Sitzplatzgarantie. Die Sitzplatzreservierung erfolgt dabei wie gehabt über den offiziellen Ticketshop des Alpenvereins München & Oberland.

9-Euro-Direktverbindung von München aus in die drei Zielregionen Chiemgau, Blauberge/Rofan und Leitzach-/Ursprungtal

Stressfreier, kostengünstiger und nachhaltiger kommt man definitiv nicht in die drei Zielregionen Chiemgau, Blauberge/Rofan und Leitzach-/Ursprungtal. Klimatisiert und garantiert nicht überfüllt geht es entweder vom Münchner Ostbahnhof oder Giesinger Bahnhof auf drei verschiedenen Linien in die Berge. Auch die Fahrradmitnahme ist mit vorheriger Online-Anmeldung möglich, genauso wie die Mitnahme von Hunden. Weitere Infos gibt’s unter: www.alpenverein-muenchen-oberland.de