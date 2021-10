Ist Bergaufgehen wirklich anstrengender als Bergabgehen? Welche Belastungen wirken beim Wandern auf den Fuß und was passiert eigentlich, wenn man umknickt? Dr. Micha Bahr ist Manualmediziner und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema Biomechanik – vor allem im Bergsport. Um diesen spannenden Themen eine eigene Plattform zu geben, hat der Traditionsschuster und Schuhspezialist LOWA gemeinsam mit dem Mediziner den Blog „Lehrpfade“ ins Leben gerufen. Der neue „Biomechanik-Blog“ ist ab sofort als Rubrik auf der offiziellen und kürzlich komplett überarbeiteten Website zu finden: www.lowa.de

„Wandern ist gut für Körper und Geist“ – diese alte Weisheit kennt fast jeder.

Auch deshalb zieht es jedes Jahr zahlreiche Menschen nach draußen. Doch warum ist Wandern eigentlich so gut für das Wohlbefinden und den Bewegungsapparat? Was passiert mit dem Körper, wenn wir in den Bergen unterwegs sind und wie wirken sich die verschiedenen Umweltbedingungen wie Höhe, Steigung etc. auf Bergsportler aus? Genau diese Fragen beantwortet Dr. Micha Bahr in seinem neuen Blog „Lehrpfade“, der die Jetzener Schuhspezialisten seit einigen Jahren als Berater berät und unter anderem einen speziell an die Bedürfnisse von Kids angepassten Kinderschuh entwickelt. Jeden Monat veröffentlicht der Mediziner einen neuen Beitrag zu einem bestimmten Themengebiet. So geht es in seinem ersten Beitrag zum Beispiel um die Wahl des richtigen Wanderschuhs und wie dieser den Fuß unterstützen kann. Über eine Kommentarfunktion können die User direkt mit dem Mediziner in Kontakt treten und gezielt ihre Fragen zum jeweiligen Thema stellen.