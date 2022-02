Die letzten unberührten Hochgebirgslandschaften der Alpen sind in Gefahr! Denn ihre touristische Erschließung schreitet immer weiter voran, um Skigebieten und deren Infrastruktur Platz zu machen. Die im Dezember 2021 von Patagonia Films veröffentlichte Snow-Activism-Dokumentation: „Vanishing Lines“ erzählt in knapp 20 Minuten die Geschichte hinter diesen letzten ungezähmten Orten. Portraitiert wird dabei nicht nur die Zerstörung, sondern auch die Hoffnung. Denn eine kleine Bewegung an Berg- und Naturliebhabern versucht zu schützen, was noch zu retten ist. Der bewegende Dokufilm von Johannes Aitzetmüller wurde an Schauplätzen in Tirol/Österreich gedreht und zeigt, wie die Patagonia Snow-Botschafter Lena Stoffel und Mitch Tölderer gemeinsam mit einer Bürgerinitiative für deren Erhalt kämpfen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: Patagonia