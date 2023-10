SUUNTO war bisher vor allem für seine Sportuhren für den harten Outdooreinsatz bekannt. Nun geht das finnische Unternehmen neue Wege und liefert Profi- wie auch Alltagsathleten als erstes Unternehmen aus dem Sportbereich überhaupt einen eigens entwickelten Bluetooth-Kopfhörer mit innovativer Open-Ear-Knochenschall-Technologie. Wir stellen euch den neuen SUUNTO Wing kurz vor.

SUUNTO Wing – Bluetooth-Kopfhörer mit Open-Ear-Knochenschall-Technologie

Im Gegensatz zu herkömmlichen InEar- oder Overear-Kopfhörern, die akustische Schwingungen über die Luft übertragen, setzt Suunto beim SUUNTO Wing auf eine innovativere Methode der Klangübertragung: Open-Ear Knochenschall-Technologie. Diese ermöglicht es, dass die Vibrationen direkt über die Wangenknochen an das Innenohr übertragen werden und dadurch das Trommelfell umgehen.

Dadurch bleibt das Ohr frei und lassen sich Umgebungsgeräusche trotz Musikgenuss weiterhin wahrnehmen. Ein nicht zu verachtender Sicherheitsaspekt sowohl in urbaner Umgebung als auch in der Natur. Darüber hinaus erzeugen die Knochenschall-Kopfhörer demnach keinen Druck im Gehörgang, was besonders angenehm für längeres Tragen ist.

Hoher Tragekomfort und lange Akku-Laufzeit

Die Kopfhörer aus Titan und Silikon wiegen nur 33 Gramm und sitzen auch bei sehr bewegungsintensiven Sportarten angenehm und sicher am Kopf, auch unter einem Helm oder einer Mütze. Die IP67-Zertifizierung bestätigt, dass sie zeitweiliges Untertauchen bis maximal einem Meter Wassertiefe für maximal 30 Minuten standhalten, somit sind sie für alle Wetterbedingung bestens geeignet. Auch Temperaturen von -20°C bis zu 60°C können ihnen nichts anhaben.

Die Bluetooth-Kopfhörer lassen sich in nur 1 Std. komplett aufladen und halten dann für ca. 10 Std. durch. Ein 10-minütiges Aufladen zwischendurch sorgt zudem für eine bis zu 3 Std. längere Spielzeit. Die portable Ladestation kann unterwegs zudem als Powerbank genutzt werden und verlängert die Batterielaufzeit um bis zu 20 Stunden. Das verfügbare Power-Level ist auf der Station ersichtlich.

Leichte Bedienbarkeit und optimale Sicherheit

Dank Open-Ear Knochenschall-Technologie bleibt das Ohr frei und Umgebungsgeräusche wie zum Beispiel von hinten herannahende Fahrzeuge oder das Abgehen sind weiterhin wahrnehmbar. Mit drei Tasten am Gerät lässt sich die Laufstärke regeln, auf das nächste Lied switchen oder einen Telefonanruf annehmen. Denn das duale Mikrofon und die cVc-Rauschunterdrückung ermöglichen auch bei windigen Wetterverhältnissen oder während der Fahrt auf dem Bike bei bis zu 30 km/h eine klare Verständigung.

Und hat man gerade einmal keine Hand frei, lassen sich durch Bewegungen des Kopfes die Telefonanrufe annehmen oder beenden und die Musiksteuerung aktivieren, um auf das nächste Lied zu springen. Darüber hinaus sorgen die im Kopfhörer integrierten LED-Lichter und ihren verschiedenen Licht-Modi für mehr Sicherheit, die sich in der dazugehörigen Suunto App einstellen lassen.

Suunto Wing – die Details:

Besonderheiten: Open-Ear Knochenschall-Technologie, portable Ladestadion kann als Powerbank genutzt werden und verlängert die Laufzeit um bis zu 20 Stunden, Duale Mikrophon-und cVc-Rauschunterdrückung, Steuerung durch Kopfbewegung, Helle LED-Lichter am seitlichen Modul, IP67-Zertifizierung

Gewicht: 33 Gramm

Material: Titan und Silikon

Ladezeit: nur 1 Stunde aufladen für 10 Stunden Laufzeit / 10 Minuten aufladen zwischendurch für 1-3 Stunden längere Laufzeit

Farben: Lava Red und Schwarz

Preis: 199,- Euro (UVP)