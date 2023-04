Die Natur und deren Gewalten in all ihren Facetten kennenlernen und verstehen – was für Hüttenwirte der ganz normale Alltag scheint für Normalsterbliche nahezu unerreichbar und nahezu unrealisierbar. Außer man hat natürlich Urlaub und kann sich ein paar Tage frei nehmen. Wobei zu erwähnen ist, dass die Arbeit auf einer Hütte niemals ausgeht und die träumerische Vorstellung vom Leben auf der Alm eher selten etwas mit der harten Realität zu tun hat.

Für Bergverliebte bietet die Outdoormarke Salewa nun die einmalige Gelegenheit, einen Sommer lang das Hüttenleben in den österreichischen Alpen hautnah zu erleben und zu dokumentieren – als Salewa Hütten Explorer. Natürlich inklusive Kost, Logis, Outfit und monatlichem Gehalt. Bewerbungen sind ab sofort bis spätestens 01. Mai 2023 auf der offiziellen Website oder über das Instagram-Profil von Salewa möglich.

Salewa Hütten Explorer – den Arbeitsalltag im täglichen Hüttenbetrieb erleben und die sensible Natur der Berge besser kennenlernen

Das Projekt selbst wurde bereits 2021 ins Leben gerufen und geht heuer mit einem angepassten Konzept in die nächste Runde. Aufgabe der soegannten Salewa Hütten Explorer ist es, von Juli bis August auf sechs verschiedenen österreichischen Alpenvereinshütten das intensive Hüttenleben kennenzulernen. Dabei gilt es, nicht nur den Arbeitsalltag im täglichen Hüttenbetrieb mitsamt Bewirtung zu durchleben, sondern obendrein täglich neue Routen, unbekannte Gebirgszüge und Menschen in deren täglichen Alltag in den Bergen kennenzulernen.

Zugleich soll auch der Lebensraum Berg durch angewandte Praxis nähergebracht werden: Auf diese Weise können die Salewa Hütten Explorer zum Beispiel durch Gletschermessungen mehr über die Veränderung der Natur in Erfahrung bringen oder mit Hilfe der Hüttenteams die vorherrschende Flora & Fauna studieren. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Thema Nachhaltigkeit in den Bergen und wie man mit den vorhandenen Ressourcen sorgsam umgehen bzw. möglichst wenig Spuren hinterlassen kann.

Damit sich die „Hüttenpraktikant:innen“ vollkommen auf dieses einzigartige Abenteuer einlassen können, übernimmt Salewa die Kosten der An- und Abreise sowie für Übernachtungen und Verpflegung auf den Hütten, ebenso wie ein passendes Salewa-Outfit und ein monatliches Entgelt.

Diese OeAV-Hütten sind 2023 mit dabei: