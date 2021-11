Am 23. November 2021 startet die US-amerikanische Outdoormarke The North Face erstmals ein eigenes „Pro-Programm“ und will damit das eigene Engagement für Outdoor-Professionals verstärken, indem sie beruflich im Outdoor-Bereich tätigen Personen ab sofort 40 Prozent Rabatt auf die neueste Bekleidung, Ausrüstung und Schuhe aus dem eigenen TNF-Sortiment gewährt. Darüber hinaus winkt auch ein exklusiver Zugang zu den neuesten Kollektionen, darunter die Summit Series™, Steep Series™ und die VECTIV™-Reihe. Insgesamt können bis zu drei Rabattcodes pro Jahr über den Onlineshop unter www.thenorthface.com eingelöst werden.

Das Programm richtet sich dabei sowohl an Ski- und Snowboardlehrer als auch an ausgebildete Bergführer und Klettertrainer. Neben Deutschland wird das Programm auch in Großbritannien, Frankreich, Italien, Österreich, Spanien und der Schweiz gestartet. Interessierte können sich über ein zweistufiges Antragsverfahren auf der offiziellen Programm-Website bewerben: thenorthfacepro.com/de/pro