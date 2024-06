Atemberaubende Landschaften durchstreifen, versteckte Schätze entdecken und die Geheimnisse der Natur lüften: Wer draußen unterwegs ist, weiß genau, dass an richtig remoten Orten keinerlei Handyempfang zu erwarten ist. Perfekte Bedingungen für ein echtes Outdoor-Abenteuer. Was aber, wenn doch einmal ein Notfall auftritt oder die Daheimgebliebenen längst mit einem Lebenszeichen rechnen?

Damit man auch an richtig abgelegenen Orten jederzeit Kontakt halten, im Ernstfall einen Notruf absetzen oder durch Rettungstrupps aufgefunden werden kann, bietet ZOLEO ein willkommenes Backup. Wir stellen euch das vielfach ausgezeichnete, außergewöhnliche Tool für Satellitenkommunikation, nahtloses Messaging und mehr Sicherheit draußen in der Natur kurz vor.

Über ZOLEO Inc.

Gegründet in 2018 und mit Hauptsitz in Toronto, (Kanada) ist ZOLEO Inc. ein Joint Venture zwischen Beam Communication Pty. Ltd. und Roadpost Inc., das Pionierarbeit bei der Entwicklung innovativer, kostengünstigerer, verbraucherorientierter globaler Messaging-Lösungen leistet. Einschließlich drahtloser Geräte und Apps auf Basis von Iridium Short Burst Data (SBD), Mobil- und Wi-Fi Normen.

Der von ZOLEO Inc. angebotene Service bedient drei Hauptzielgruppen, zu denen Verbraucher zählen, die am Rande der Mobilfunkabdeckung wohnen, Freizeitnutzer im Freien und Außendienstmitarbeiter, die Bedarf für mehr Sicherheit und Remote-Messaging haben. Mehr Infos zum Unternehmen gibt’s auf der offiziellen Website von ZOLEO.

ZOLEO – der perfekte Begleiter für Outdoor-Enthusiasten

Der ZOLEO® Satellite Communicator sorgt dafür, dass man während einer Expeditionen abseits dicht besiedelter Regionen immer sicher unterwegs ist und jederzeit Verbindung zur Außenwelt herstellen kann – überall auf der Welt, zu Land, zu Wasser oder in der Luft.

Damit ist der unscheinbare Satelittenkommunikator ein unverzichtbares Werkzeug für alle Frischluftfreunde, die bevorzugt im Backcountry oder Ländern mit schlecht ausgebauter Infrastruktur unterwegs sind. Denn ZOLEO kann sich als buchstäblicher Lebensretter entpuppen, wenn in Gebieten ohne Handyempfang doch einmal Such- und Rettungsdienste alarmiert oder Angehörige über die Situation informiert werden müssen.

Was macht ZOLEO so einzigartig gegenüber vergleichbaren Satelliten-Lösungen?

Vor allem die Tatsache, dass das Satellitengerät wirklich nahtloses globales Messaging, unbegrenzt kostenlos check-in Messaging und progressives SOS-alarmieren erlaubt. Also im Gegensatz zu einfachen Satelliten-Notrufgeräten echte 2-Wege-Kommunikation. Ganz egal wo man sich gerade befindet.

ZOLEO ist laut Anbieter ein kompakt designtes und leichtes Gadget, das sich via Bluetooth® mit einer kostenlosen App auf dem Android® oder Apple® Endgerät verbindet, um ein nahtloses Messaging-Erlebnis fürs Smartphone oder Tablet zu bieten. Denn im Gegensatz zur gängigen Verbindung via Mobilfunknetz, werden per ZOLEO verschickte Nachrichten per Iridium® Short Burst Data® (SBD®), Mobilfunk und Wi-Fi® übermittelt und automatisch über das günstigste Netz geroutet.

Die wichtigsten Features im Überblick:

Globale Abdeckung: ZOLEO nutzt das Iridium-Satellitennetzwerk und bietet dir weltweite Abdeckung. Ob man durch dichte Wälder wandert, Berge erklimmt oder entlegene Ecken der Welt erkundet. ZOLEO sorgt dafür, dass man immer in Verbindung bleibt, egal wohin die Reise führt.

Zwei-Wege-Messaging: Mit ZOLEO kannst du über die intuitive ZOLEO-App Nachrichten senden und empfangen – ganz einfach mit deinem Smartphone oder Tablet. Bleib mit anderen Wanderern in Kontakt, teile deine Erlebnisse mit deinen Liebsten oder wende dich im Notfall an den Rettungsdienst. Die Messaging-Funktionen von ZOLEO sind dein Rettungsanker zur Außenwelt, mit dem du auch an den entlegensten Orten in Verbindung bleiben kannst.

Vorhersagbare Wetterberichte offline: ZOLEOs Partnerschaft mit AerisWeather bietet dir genaue Wettervorhersagen, die genau auf deinen Standort zugeschnitten sind. Erhalte wichtige Informationen zu Windgeschwindigkeit, -richtung, Niederschlag und anderen Wetterbedingungen. So kannst du deine Wanderungen sicher planen und dich auf die sich ständig ändernden Bedingungen in der Natur einstellen.

SOS-Notfallwarnungen: Sicherheit sollte immer an erster Stelle stehen, wenn du dich in die Wildnis begibst. ZOLEO weiß das und stattet dich mit einer SOS-Funktion aus, die bei Aktivierung sofort die 24/7-Notrufzentrale alarmiert. Hilfe wird an deinen genauen Standort geschickt, so dass du in kritischen Situationen beruhigt sein kannst, dass du einen Rettungsanker hast.

Medizinischer Assistent: Ein 24/7 verfügbarer Service bietet medizinische Beratung in Notfällen, Hilfe bei der Suche nach einer Klinik, einem Krankenhaus, einer Apotheke oder einem Zahnarzt sowie Unterstützung beim Ersatz von Rezepten oder medizinischen Hilfsmitteln. Professionelle Unterstützung ist immer zur Hand, so dass man auch ohne Netzanschluss immer die Ruhe bewahren kann.

Standortfreigabe und -verfolgung: Halte deine Lieben zu Hause auf dem Laufenden und erspare dir unnötige Sorgen. Hänge deine GPS-Koordinaten einfach an Nachrichten an oder teile einen klickbaren Link zu ZOLEO Track. Auf dieser webbasierten Karte können deine Kontakte ausgewählte ZOLEO-Geräte leicht verfolgen, deinen letzten gemeldeten Standort anzeigen und auf historische Standortberichte zugreifen. Benutzer mit einem Location Share+ Abonnement können zusätzliche Vorteile nutzen, wie z. B. die automatische Standortfreigabe und den Ereignisverlauf.

Kompakt und robust: ZOLEO ist so gebaut, dass er den Strapazen von Outdoor-Abenteuern standhält. Das kompakte Design macht es leicht zu transportieren und passt bequem in deinen Rucksack oder deine Tasche. Das Gerät ist robust gebaut und bietet staub-, stoß- und wasserfeste Eigenschaften. Unabhängig von den Gelände- und Wetterbedingungen, denen du begegnest, hält ZOLEO den Herausforderungen stand.

Flexible Abonnement-Pläne: ZOLEO bietet flexible Abonnementpläne, die auf deine individuellen Bedürfnisse als Wanderer zugeschnitten sind. Wähle aus einer Vielzahl von Optionen, darunter monatliche oder Aussetzungsabonnements, um sicherzustellen, dass du den richtigen Plan für deine Nutzungsanforderungen hast. Mit ZOLEO hast du die Freiheit, in Verbindung zu bleiben, ohne die Bank zu sprengen.

Verlängerte Akkulaufzeit: ZOLEO verfügt über eine beeindruckende Akkulaufzeit, die dir bis zu 200 Stunden aktive Nutzung und bis zu 2.000 Stunden Standby-Zeit bietet. Die lange Akkulaufzeit sorgt dafür, dass du dich bei deinen Wanderungen auf ZOLEO verlassen kannst, ohne es ständig aufladen zu müssen.

ZOLEO ist dein idealer Begleiter für unvergessliche Outdoor-Erlebnisse. Mit seinen zuverlässigen Kommunikationsfunktionen, Sicherheitsmerkmalen und praktischen Extras sorgt ZOLEO dafür, dass du immer in Verbindung bleibst, sicher unterwegs bist und deine Abenteuer in vollen Zügen genießen kannst.

ZOLEO-Monatspläne für eine individuelle Nutzungsbedingungen

Um den Zoleo Satelittenkommunikator mitsamt seiner gesamten Services und Funktionen nutzen zu können, muss ein entsprechender ZOLEO-Monatsplan abgeschlossen werden. Die Kosten dafür belaufen sich je nach gewähltem Nutzungsabo in einer Höhe von 20,- bis 60,- Euro inkl. MwSt.. Je umfangreicher der gewählte Leistungsumfang, umso teurer wird auch der monatlich fällige Beitrag.

Allen Monatsplänen gleich ist die eigene ZOLEO-SMS-Nummer und E-Mail-Adresse, ein unbegrenzter kostenloser Check-in und SOS-Nachrichten. Hinzu kommen praktische Nutzungswarnungen und optionale Aufladepakete für Nachrichten. Wer seinen Plan aufgrund sich verändernder Umstände und Nutzungsverhalten anpassen will, kann den gebuchten Monatsplan jederzeit flexibel ändern, aussetzen oder stornieren. Gu zu wissen: Es gibt keine Sperren in den ersten 3 Monaten, allerdings fallen für vorzeitige Stornierungen entsprechende Gebühren an (für nähere Details siehe ZOLEO-Servicebedingungen auf der Website).