Pfützenspringen, Kastanien sammeln, Tanzen im Regen, Schlittenfahren, Schneemann bauen – in der kalten Jahreszeit gibt es für Kinder draußen in der Natur jede Menge spannende Dinge zu entdecken. Damit sich die kleinen Frischluftfreunde bei ihren Abenteuern keine Erkältung einfangen, müssen Regenjacken, Matschhosen und Co. so einiges leisten und aushalten. Ob man dabei auf die preisgünstigen Modelle vom Discounter greift oder bei Kinder-Outdoorbekleidung lieber auf Markenware bekannter Hersteller setzt, ist eine Grundsatzfrage und natürlich auch vom Geldbeutel der Eltern abhängig.

Für uns lautet die Devise bei Ausrüstung für unsere kleinen Nachwuchsbergsteiger:innen aber jedenfalls einmal mehr: Qualität statt Quantität. Lieber eine richtig gute Regenjacke, die noch an Geschwisterkinder, Cousinen oder Freunde weitergegeben werden kann, als ein voller Kleiderschrank mit kurzlebiger Billigware. Passend dazu möchten wir euch heute gerne eine Marke vorstellen, die unserer Philosophie entspricht (und auch optisch unsere Herzen höher schlagen lässt). Einige kennen sie vielleicht, wieder andere vielleicht noch nicht so gut. Vorhang auf für: Reima.

„Together with the Weather“ – wasserdichte, warme und langlebige Kinderbekleidung von Reima für jede Jahreszeit

Reima, der finnische Spezialist für Kinder-Outdoorbekleidung, hat es sich zur Aufgabe gemacht, aktive Kids von Kopf bis Fuß perfekt zu rüsten, damit sie bei jedem Wetter sicher und geschützt die Welt erobern können. Wer schon einmal im hohen Norden unterwegs war, der weiß, hier kann es mitunter ganz schön ungemütlich werden und umso wichtiger ist die richtige Ausrüstung. Kurzum: Wenn jemand die Schlechtwetter-Kompetenz in die Wiege gelegt bekommen hat, dann die Skandinavier.

Gegründet wurde Reima bereits vor rund 80 Jahren. Damit gehören die Finnen zu den „alten Hasen“ im Geschäft, die aber stets mit der Zeit gehen: Das Unternehmen achtet auf höchste Qualität und Langlebigkeit für einen nachhaltigen Umgang mit unserem Planeten. Die Bekleidung muss sicher in der Verwendung und frei von Schadstoffen sein, zuverlässig vor den Elementen schützen und gleichzeitig leicht zu pflegen und zu waschen sein. All diese Ansprüche vereint Reima in der neuen Kollektion für Herbst/Winter 2022 getreu dem Motto „Together With the Weather.“ Das Ergebnis sind funktionale Styles für jeden Tag, jedes Wetter und jedes Abenteuer sowohl im urbanen als auch im Outdoor-Bereich. Auch auf das Design, Schnitte und Farben legen die Finnen großen Wert, denn was nützt die beste Klamotte, wenn sie die kleinen Rabauken nicht gerne anziehen?! Alle Eltern wissen an dieser Stelle sicher genau wovon wir sprechen 😉

Regenjacken, Daunenjacken oder Schneeanzug: Der Winter kann kommen!

Im Sortiment von Reima findet sich sowohl klassische Regenbekleidung wie der Vatten Regenmantel oder die Lammiko Rainpants aus flexiblem, PVC-freiem Material als auch Hoodies, Fleecejacken, Schuhe, Accessoires, Skibekleidung und und und. Egal, was der Wettergott vor hat – Reima hat eine passende Antwort parat. Aber genug der langen Worte. Nachdem wir euch das Unternehmen kurz vorgestellt haben, darf natürlich auch der Praxispart nicht fehlen. Wir freuen uns sehr darauf, diesen Winter eine Auswahl an Kinder-Outdoorbekleidung von Reima in den Schnee zu entführen und auf Herz und Nieren zu prüfen. Mit dabei ist u.a. der Kleinkinder Schneeanzug Lappi, die Kinder Skijacke Tirro und die Paatho Daunenjacke. Stay tuned!