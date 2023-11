Die Natur ist der beste Spielplatz für Kinder und hält zu jeder Jahreszeit unzählige kleine wie große Abenteuer bereit. Ob Schnitzeljagd im Wald, Pilze suchen, Schneemann bauen, Nachtwandern, Rodeln oder einfach nur in Pfützen springen – draußen gibt es immer viel zu erleben und zu entdecken. Damit die kleinen Outdoorfreunde die Bewegung im Freien in vollen Zügen genießen können, brauchen sie die richtige Ausrüstung. Genau wie wir Erwachsenen eben auch.

Nachdem wir bereits einige Produkte von Reima testen durften, möchten wir euch diesmal eine kleine aber feine Outdoormarke für Kids aus der Schweiz vorstellen, die viele von euch vielleicht noch nicht auf dem Schirm haben: namuk. Das junge Unternehmen produziert hochwertige und nachhaltige Outdoorbekleidung speziell für Kinder. Statt Quantität setzt namuk auf Qualität. Eine Philosophie, die wir zu 100 % teilen: Lieber eine hochwertige Regenjacke statt drei günstige vom Discounter. Gerne weitervererbt von Familien und Freunden oder von der Second Hand-Plattform. Dann ist der höhere Preis auch kein Argument mehr. Denn eine Matschhose für 9,99 Euro, die nach zweimaligem Einsatz bereits unbrauchbar wird, findet man bei namuk mit Sicherheit nicht. So viel sei an dieser Stelle schon einmal vorweggenommen.

Die Geschichte hinter namuk Kinderbekleidung

Der Name namuk ist angelehnt an das Javanesische Wort für „Eule“: Manuk. Der imposante Vogel steht für Freiheit, Weisheit und vermittelt Geborgenheit. Alles Werte, an die das Unternehmen stark glaub und einsteht. Die Eule ziert daher auch das Logo und findet sich in stilisierter Form in verschiedenen Designs der Outdoorbekleidung für Kinder wieder.

Gegründet wurde namuk 2016 von Franz Bittmann. Der dreifache Familienvater blickt auf rund 20 Jahre Erfahrung in der Textilbranche zurück. Als seine Kinder begannen die Welt zu entdecken, war Bittmann mit der gängigen Kinderkleidung nicht zufrieden. Reißverschlüsse gingen nicht mehr zu oder die Nähte an Regenjacken ließen das Wasser durch. So entstand die Idee für namuk.

Die ersten Entwürfe und Prototypen wurden noch auf dem heimischen Küchentisch entworfen. Schon bald stieg die Nachfrage im Freundeskreis und mittlerweile ist namuk bei vielen namhaften Händlern wie Bergfreunde oder Globetrotter gelistet. Als reine Kindermarke fokussiert sich namuk ausschließlich auf Kids zwischen o und 12 Jahren und deren Bedürfnisse. Dabei verfolgt die Premiummarke eine klare Mission: Kinder sollen die Natur mit allen Sinnen entdecken und unbeschwert erleben können. Heute wie morgen. Langlebigkeit und Nachhaltigkeit sind daher die Grundpfeiler des Unternehmens.

Weniger ist mehr: Qualität statt Quantität

Zum Einsatz kommen bei der Outdoorbekleidung für Kinder hochwertige Stoffe und Materialien, die sowohl ökologisch als auch funktional überzeugen. Um die Abfallberge von Stoffresten zu verhindern, setzt namuk beispielsweise verstärkt auf recycelte Materialien. Innovationen wie das komplett biologisch abbaubare PrimaLoft-Bio sorgen für nachhaltige Wärme. Bereits über 95 Prozent der Kollektionen sind PFC-frei. Bei namuk gibt es nicht jede Saison eine neue Kollektion. Schließlich macht es aus ökologischer Sicht überhaupt keinen Sinn, ein bewährtes Produkt ständig von Grund auf neu zu konzipieren.

Außerdem versucht das Unternehmen die Transportwege möglichst kurz zu halten und produziert etwa die Streetstyle-Kollektion bereits komplett in Europa. Dieser Ansatz hat natürlich seinen Preis. Mit seinen Produkten bewegt sich namuk ganz klar im Premium-Segment. Ein Skianzug kostet beispielsweise um die 200,- Euro, Wanderschuhe um die 130,- Euro, Fleecejacken zwischen 60,- und 80,- Euro. Doch was auf den ersten Blick recht teuer wirken mag, entpuppt sich auf den zweiten als durchaus gute Investition – in vielerlei Hinsicht.

Reparieren und weitergeben als Teil der Unternehmensphilosophie

Alle Produkte sind auf eine möglichst lange Lebensdauer ausgerichtet, um die Umwelt zu schonen und Abfall zu vermeiden. Der Einsatz von Cordura macht beispielsweise die Alltagshosen besonders robust. Außerdem setzt das Unternehmen auf einen umfangreichen Reparaturservice und entwickelt die Outdoorbekleidung für Kinder zumeist so, dass sie einfach und mit nur wenigen Handgriffen zu reparieren ist.

Mit der im Jahr 2021 lancierten Re-use-Plattform, bietet namuk außerdem einen Marktplatz für gebrauchte namuk-Kleider an. Diese Idee spiegelt sich auch in netten Details wider: Alle Kleidungsstücke verfügen über vier Etiketten, auf denen sich die stolzen Besitzer verewigen können. Bei der kompletten Entwicklung seiner Kinderbekleidung arbeitet namuk auch mit den Kids selbst zusammen, um deren Wünschen und Anforderungen zu 100% gerecht zu werden. Die Designs sind kindgerecht und farbenfroh. Clevere Features wie beispielsweise ein WC-Reißverschluss bei Skianzügen oder unsichtbare, reflektierende Prints machen den Unterschied zu vielen anderen Herstellern.

Wir testen namuk für Euch

Ihr wollt mehr über namuk und ihre Outdoorbekleidung für Kids erfahren? In Kürze findet ihr hier unseren großen Testbericht, bei dem wir unter anderem eine Isolationsjacke mit PrimaLoft-Bio, einen Schneeanzug sowie Merinounterwäsche genauer unter die Lupe nehmen werden.