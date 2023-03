Ob auf Reisen, im Garten, beim Campen, Angeln, Wandern, Fahrrad- oder Kanufahren: Mücken sind überall und erst recht Zecken lauern im hohen Gras auf ihre „Beute“. Inzwischen sollte jeder Outdoorsportler wissen, dass von vielen Zeckenarten teils gefährliche Krankheiten wie die Lyme-Borreliose übertragen werden können. Dem nicht genug, kommen die unliebsamen Gäste – befeuert durch den allgegenwärtig zu beobachtenden Klimawandel – immer häufiger unbeschadet durch den Winter und verbreiten sich in den wärmeren Monaten wie ein Lauffeuer.

Deshalb sollte man nicht mehr nur auf die nötige Achtsamkeit und den gründlichen Hautcheck nach jedem Frischluftabenteuer setzen. Auch Bekleidungsstücke mit integriertem Insektenschutz können dabei helfen, sich effektiv vor den Blutsaugern zu schützen. Welche Optionen sich bieten und worauf sonst noch zu achten ist, haben die Textilexperten von P.A.C. für euch im folgenden „Ratgeber Insektenschutz“ kurz zusammengefasst.

Klimawandel als natürlicher Treiber ungeahnter Gefahren in der Natur

Experten weisen darauf hin, dass Zecken immer früher im Jahr aktiv wird. Schuld ist nach Aussage der Forscher in erster Linie der Klimawandel. Denn je wärmer die Winter, umso mehr Insekten überleben die sonst bitterkalte Jahreszeit. Auch mmer mehr Insekten wie die Gelbfiebermücke fühlen sich in unseren Breitengraden zunehmend wohl und sorgen dafür, dass etwaige Tropenkrankheiten aus dem Süden in naher Zukunft auch bei uns immer häufiger auftreten können.

Viele Zeckenarten übertragen Krankheiten wie die Lyme-Borreliose, die unterschiedlich schwer verlaufen und Haut, Nervensystem, Gelenke und das Herz betreffen kann. Symptome können eine kreisförmige Hautreaktion (Wanderröte) sowie Gelenkbeschwerden und neurologische Probleme sein. Der Infekt durch die Übertragung von Borreliose-Bakterien wurde in Deutschland laut Ärzteblatt (2019) bis zu 300.000 Mal im Jahr nachgewiesen.

Zudem kann die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) zu einer Entzündung der Hirnhaut und des zentralen Nervensystems führen und mitunter schwere Langzeitschäden wie Lähmungen verursachen. Inzwischen gelten mehr als 40 Prozent aller Land- und Stadtkreise in Deutschland als FSME-Risikogebiet. Zwar gibt es gegen FSME mittlerweile Impfungen, aber keine wirksamen Medikamente. Borreliose lässt sich vor allem im frühen Stadien mit Antibiotika behandeln.

Ratgeber Insektenschutz – vertvolle Tipps gegen Insektenstiche und Zeckenbisse

Insektenstichen vorzubeugen, ist in jedem Fall die beste Verteidigung. Zecken krabbeln gerne am Bein hoch, bevor sie sich festbeißen. Gerne suchen sie sich ihren Platz am schlecht einsehbaren Haaransatz am Kopf. Abends sollten sich Menschen, die im Grünen unterwegs waren, auf jeden Fall gründlich absuchen. Aber es gibt noch weiter wertvolle Tipps, um sich optimal gegen Insekten zu schützen:

Helle Kleidung und lange Hosenbeine tragen (Socken über die Hose ziehen)

Gründliches Absuchen des eigenen Körpers nach jedem Aufenthalt im Grünen

Hohes Gras und dichtes Unterholz möglichst meiden

Insektensprays wirken abschreckend (Vorsicht: Auch natürliche Duftstoffe wie Lavendel können Allergien auslösen, Giftstoffe in Sprays sind umstritten.)

Bekleidung und Textilien mit integriertem Mücken- oder Insektenschutz tragen

Pinzette, Zeckenzacke oder Insektenspray auf Reisen/Ausflügen immer mitführen

Geruchloser Insektenschutz als biologisch abbaubares Abwehrmittel

Weil jeder Einzelne nur bedingt etwas gegen den Klimwandel tun kann, ist Vorbeugung die beste Verteidigung gegen gesundheitsgefährdende Stiche. Dementsprechend bieten einzelne Textilhersteller wie zum Beispiel P.A.C. inzwischen Outdoorbekleidung und Textilaccessoires von Kopf bis Fuß mit integiertem Insektenschutz an. Eine umweltfreundliche Art der Abschreckung, die auf Basis eines giftfreien, neutralen Dufts dafür sorgen soll, dass Blutsauger im Umkreis von bis zu 40 Zentimetern das Weite suchen. Demgegenüber gibt es aber auch umstrittene Wirkstoffe wie DEET und Permethrin, die bei den Textillösungen von P.A.C. nicht enthalten sind.

Neben Trekking-, Bike- und Laufsocken bietet das Familienunternehmen aus Schweinfurt auch stylische Head- und Neckwear an, die mit dem permanenten Anti Insect Repellent ausgestattet sind. Zum Sortiment zählen dabei neben Headbands und Multifunktionstüchern auch Caps für Erwachsene sowie Kinder. Gu zu wissen: Der für Menschen nicht wahrnehmbare Duft ist biologisch abbaubar und hält mindestens 100 Waschgänge. Dadurch spart man sich die Verwendung herkömmlicher Insekten- oder Mückensprays, die nicht selten schädlich für Haut und Natur sein können.

Über P.A.C.

Die P.A.C. GmbH ist ein mittelständisches Familienunternehmen mit eigener Textilproduktion und Vertrieb für Sportaccessoires – Head- and Neckwear, Funktionssocken, Handschuhen – sowie von Knitwear. Geschäftsführer Lukas Weimann gründete das Unternehmen 2012 in Schweinfurt. P.A.C. etablierte sich durch Produkt- und Design-Innovationen schnell am Markt: Bei Sport- und Outdoorhandel sowie Endkunden ist P.A.C. als Vorreiter für nachhaltige, stylische Accessoires „von Kopf bis Fuß“ in Premiumqualität bekannt, ob für Running, Trekking, Skiing, Bike.

Mit jeder neuen Kollektion steigt der Anteil recycelter Materialien in den Produkten – Made in Germany und zu fairen Preisen. Die nachhaltige Wertschöpfung von P.A.C. – wirtschaftlich, sozial und ökologisch – erhält mit der CO2-optimierten „P.A.C. Green Factory“ als Firmensitz in Schweinfurt eine neue Grundlage.