Die Osprey-Markenbotschafterin Kristin Harila hat die schnellste jemals durchgeführte Besteigung aller 14 höchsten Gipfel der Welt abgeschlossen! Im April 2023 startete die Norwegerin ihren ambitionierten Versuch, die schnellste Person zu werden, die alle 8.000er dieser Erde erfolgreich gemeistert hat. Ihr Ziel war es, die bestehende Rekordzeit des Extremalpinisten Nirmal ‚Nims‘ Purja zu unterbieten. Im Rahmen seines Project Possible hatte der ehemalige Elitesoldat der britischen Royal Navy eine Rekordzeit von 6 Monaten und 6 Tagen aufgestellt und dem eigenen Volk der Nepali ein beeindruckendes (alpines) Denkmal gesetzt.

On top wollte sie diese schier unmenschliche Herausforderung auch noch in weniger als vier Monaten bewältigen. Am 27 Juli 2023, um ca. 10:45 Uhr Ortszeit war es dann soweit: Kristin Harila und ihr engagierter Kletterpartner Tenjin (Lama) Sherpa erreichten mit dem K2 in Pakistan das letzte noch offene Ziel – in einer phänomenalen Weltrekordzeit von nur 3 Monaten und 1 Tag (insgesamt 92 Tagen).

Norwegerin Kristin Harila schreibt Alpingeschichte und erntet massive Kritik

Mit dieser unglaublichen Leistung hat die Norwegerin einen neuen Maßstab in der Geschichte des Extrembergsteigens gesetzt und sich als außergewöhnliche Wegbereiterin in diesem Bereich etabliert. Trotz allem sah sich die norwegische Alpinistin immer wieder mit barscher Kritik konfrontiert – vor allem durch männliche Alpinisten, da sie ihren ganz eigenen Stil verfolgte und sich mitunter in die Basiscamps per Helikopter hat einfliegen lassen.

Ganz unabhängig davon dient ihre Leistung aber als Inspiration für Abenteurer:innen und Bergsteiger:innen auf aller Welt und beweist, dass mit Hingabe und Durchhaltevermögen wirklich Außergewöhnliches erreicht werden kann – über Grenzen, Kulturen und Geschlechter hinweg. Die Bergsteigerin stammt aus dem sehr flachen Dorf Vadsø in Norwegen, wo sie schon früh ihre Leidenschaft für die Natur, den Wintersport und für den Skilanglauf entdeckte. Erst relativ spät entdeckte sie ihre Liebe zum Alpinismus, was sie aber dennoch nicht davon abhielt, sich zur Selfmade-Ikone aufzuschwingen. Nachdem sie im Jahr 2019 ihren Job im Management gekündigt hatte, widmete sie ihr Leben der Verfolgung ihres großen alpinen Traums: alle 14 höchsten Gipfel der Welt zu besteigen.

Die norwegische Extrembergsteigerin ist mit diesem Erfolg zur Legende im Bergsteigen geworden und konnte gleich mehrere unglaubliche Weltrekorde aufstellen. Nachdem sie 2015 ihren ersten Berg überhaupt bestiegen hatte, brach die Alpinistin im Jahr 2023 ihren eigenen vorherigen True Summits Rekord von den 14 höchsten Bergen der Welt, den sie in 1 Jahr und 5 Tagen aufgestellt hatte. Und schafft dies in nur einem Viertel der Zeit. Während ihres 14 Peaks-Versuchs stellte die Bergstiegerin zudem noch folgende Weltrekorde auf:

Schnellste Besteigung aller 14 der 8000m hohen Berge der Welt, zusammen mit Tenjin (Lama) Sherpa, 92 Tage

Erste Norwegerin, erste Skandinavierin, die alle 14 Gipfel bestiegen hat

Schnellste Person insgesamt, um die fünf höchsten Berge der Welt zu besteigen – Everest, K2, Kanchenjunga, Lhotse, Makalu (69 Tage), 2022

Schnellste Zeit, um die fünf höchsten Berge zweimal zu besteigen, 439 Tage – Everest, K2, Kanchenjunga, Lhotse, Makalu, 2023

Schnellste Person insgesamt, um sechs Berge im Frühjahr in Nepal zu besteigen – Annapurna, Dhaulagiri, Kanchenjunga, Everest, Lhotse, Makalu (29 Tage)

Schnellste Frau, um den Mount Everest und den Mount Lhotse zu besteigen (weniger als 8,5 Stunden am 22. Mai 2022)

Schnellste Frau, um alle 14 8000er zu besteigen (92 Tage), 2023

Schnellste Zeit, um die drei höchsten 8000er zweimal zu besteigen, 439 Tage, Top 3 – 8000er (Zweimal), 2023

Schnellste Doppelerstbesteigung höherer 8000er, 8 Stunden, Everest – Lhotse, 2023

Osprey unterstützt die mehrfache Weltrekordhalterin

Abgesehen von Kristins jüngstem Erfolg in den Bergen hält sie auch eine Reihe anderer Weltrekorde, darunter den Rekord als schnellste Alpinistin, welche die fünf höchsten Berge der Welt bestiegen hat (68 Tage), die schnellste Frau von Gipfel zu Gipfel zwischen Everest und Lhotse (8,5 Stunden) und die schnellste Person, die sechs Achttausender im Frühjahr in Nepal bestiegen hat (25 Tage). Während ihrer bisher härtesten Herausforderung verließ sich die Ausnahmealpinistin auf Osprey‘s technisch führende Rucksäcke, einschließlich des leichten Expedition-Rucksacks Osprey Ariel Pro.

Quelle: OSPREY