Wandern wird immer beliebter. Allerdings werden die möglichen Gefahren dabei oft unterschätzt. Besonders Outdoorsport-Neulinge sind sich häufig nicht im Klaren darüber, dass beim Wandern einiges beachtet werden muss. Aus diesem Grund stellen wir in diesem kurzen Ratgeber insgesamt 5 Tipps vor, um eine Bergtour möglichst sicher zu machen – von der Wahl der richtigen Route bis hin zur Risikolebensversicherung.

Gute Planung ist das A und O

Bevor es losgeht, muss natürlich die gewünschte Route ausgewählt werden. Hierbei sollte vor allem der Schwierigkeitsgrad beachtet werden. Einfach nur eine aussichtsreiche Strecke auszuwählen, kann schnell zum Verhängnis werden. Um eine Route gut einschätzen zu können, lohnt es sich mehrere Quellen in Erwägung zu ziehen. Ein erster Anlaufpunkt sind natürlich Wanderkarten, egal ob online oder offline. Diese Informationen können mit Erfahrungsberichten auf Portalen ergänzt werden.

Hierbei ist es jedoch hilfreich, mehrere Berichte miteinander zu vergleichen. Schließlich ist es oft nicht offensichtlich, wie erfahren die Autoren der Tourenbeschreibungen sind. Eine mittelschwere Strecke ist z. B. für einen erprobten Bergsteiger viel einfacher, als für einen Neuling. Zusätzlich sollte die gewählte Route auch kurz vor der Tour noch einmal überprüft werden. Gibt es momentan irgendwelche Sperren? Gab es vor kurzem Unwetter in der Region? All dies beeinflusst ebenfalls den Schwierigkeitsgrad der Route.

Immer auf das Schlimmste vorbereitet sein!

Niemand denkt gern an das Schlimmste. Vor einer Wandertour ist dies aber durchaus sinnvoll. Hierbei ist es hilfreich, die lokalen Notrufnummern in Erfahrung zu bringen. Darüber hinaus sollten auch Freunde und Familie über die Dauer und das Ziel der Tour informiert werden. Wenn man zur vereinbarten Zeit nicht wieder im Kontakt mit diesen steht, können sie dann Alarm schlagen. Je schneller ein verunglückter Wanderer gefunden wird, desto höher sind seine Überlebenschancen.

Absicherungsmöglichkeiten

Doch egal wie gut man sich vorbereitet oder wie erfahren man ist: Ein falscher Schritt kann schnell zum Verhängnis werden, wie die DAV Bergunfallstatistik beweist. In diesem Fall ist der Schock bei den Hinterbliebenen groß. Oft stehen diese dann auch vor großen finanziellen Schwierigkeiten. Hierbei kann eine Ablebensversicherung die Familie zumindest finanziell entlasten.

Ablebensversicherung bzw. Risikolebensversicherung

Doch was ist eine Ablebensversicherung? Bei einer Ablebensversicherung wird den Hinterbliebenen im Falle eines frühzeitigen Todes eine festgelegte Versicherungssumme ausgezahlt. Diese sorgt dafür, dass die Familie finanziell abgesichert ist. Besonders sinnvoll ist eine Ablebensversicherung, wenn ein Kredit abbezahlt werden muss oder es Kinder gibt, die sich nicht selbst versorgen können.

Personen, für die eine Ablebensversicherung sinnvoll ist (© livv.at)

Natürlich sollte es nicht so weit kommen, dass diese Versicherungssumme wirklich benötigt wird. Allerdings ist eine Absicherung besser als keine Vorsorge. So kann man sich auch auf die schlimmsten Fälle vorbereiten. Damit es nicht so weit kommt, gibt es weitere Punkte zu beachten.

Das Wetter im Blick

Besonders beim Wandern ist ein Blick auf den Wetterbericht unabdingbar. Wichtig ist, dass es ein Wetterbericht ist, der auf das Bergsteigen ausgerichtet ist. Denn das Wetter am Berg unterscheidet sich oft drastisch von den Witterungsbedingungen im Tal.

Gefährliche Temperaturunterschiede

Pro 1000 m Höhenunterschied sinkt die Temperatur um ca. 6,5°C. Es kann also durchaus vorkommen, dass es im Tal sommerliche Temperaturen hat, am Berg aber Schnee liegt. Dies sollte man bei der Wahl der Kleidung beachten. Auch bei der Wahl der Route sollte man den möglichen Unterschied berücksichtigen. Während es im Tal noch grün ist, kann es in den Bergen bereits ordentlich geschneit haben.

Gewittergefahr

Eine weitere Gefahr sind Gewitter in den Bergen. Bei einer Unwetterwarnung sollte die Tour erst gar nicht angetreten werden. Gerät man in ein Gewitter, sollte man schnellstmöglich in einer Hütte Schutz suchen oder alternativ auf einer freien Fläche das Gewitter abwarten. Ansonsten riskiert man, von einem Blitz getroffen zu werden. Äußerste Vorsicht ist auch bei Gipfelkreuzen geboten! Diese ziehen Blitze an, weshalb in der Nähe von Gipfelkreuzen Lebensgefahr besteht.

Sichere Wandertour dank gesunder Selbsteinschätzung

Eine unterschätzte Gefahr ist die eigene Selbsteinschätzung. Dies kann auch Wanderprofis treffen. Traut man sich zu viel zu, kann dies schnell zu Unfällen führen. Besonders Anfänger sollten mit einfachen Routen beginnen und nach jeder Tour gut darüber nachdenken, wie gut man sich geschlagen hat.

Hierbei ist es auch hilfreich, die eigene Gehzeit mit der ausgeschriebenen Zeit auf Websites oder in Routenplanern zu vergleichen. Dadurch bekommt man ein gutes Gefühl dafür, wie sehr man sich auf diese Angaben verlassen kann. Darüber hinaus sollte man auch regelmäßige ärztliche Gesundheitschecks durchführen lassen. Auch so ist man sicher unterwegs.

Das richtige Gepäck

Um auf alle Gefahren im Gebirge ausreichend vorbereitet zu sein, ist die richtige Ausrüstung essenziell. Hierbei sollte man zwar alles Wichtige dabei haben, aber dennoch sehr leicht packen, um nicht durch einen schweren Rucksack in der Bewegungsfreiheit eingeschränkt zu werden. Unabhängig von der Tour sollte man die folgenden Sachen immer dabei haben:

Genug Wasser : Bei einer Ganztagestour werden bis zu 2 Liter Flüssigkeit empfohlen – ob nun in Flaschen oder Trinksystemen.

: Bei einer Ganztagestour werden bis zu 2 Liter Flüssigkeit empfohlen – ob nun in Flaschen oder Trinksystemen. Kleidung : Hierbei sind eine Regenjacke, Handschuhe und eventuell Kleidung zum Wechseln wichtig.

: Hierbei sind eine Regenjacke, Handschuhe und eventuell Kleidung zum Wechseln wichtig. Verpflegung : Die mitgebrachte Verpflegung sollte aus einem Mix aus Eiweiß, Kohlenhydraten und Fetten bestehen. Besonders Bananen und Müsliriegel eignen sich gut als kleine Snacks.

: Die mitgebrachte Verpflegung sollte aus einem Mix aus Eiweiß, Kohlenhydraten und Fetten bestehen. Besonders Bananen und Müsliriegel eignen sich gut als kleine Snacks. Notfallausrüstung : Dazu gehört zum Beispiel ein Erste-Hilfe-Set.

: Dazu gehört zum Beispiel ein Erste-Hilfe-Set. Karten: Neben Karten auf dem Mobiltelefon, sollte man auch immer herkömmliche Karten aus Papier mitnehmen. Diese können besonders bei Akkuproblemen lebensrettend sein.

Die Ausstattung hängt natürlich immer von der jeweiligen Tour ab und könnte auch noch Sachen wie Klettergurte beinhalten. Die erwähnte Ausstattung ist jedoch für jede Tour wichtig.

Fazit: Sicher unterwegs mit wenig Aufwand

Eine Wandertour bringt immer Gefahren mit sich. Doch mit relativ wenig Aufwand lassen sich die schlimmsten von ihnen vermeiden. Besonders am Anfang sollte man darauf achten, dass man jede Tour genau plant und den eigenen Bedürfnissen anpasst. Im Vorfeld ist es beruhigend, wenn man sich auch über passende Versicherungen informiert und eventuell eine Ablebensversicherung abschließt.

Kurz vor der Wanderung ist es auch wichtig, dass man noch einmal das Wetter überprüft. Während und nach der Tour sollte man sich auch seiner eigenen körperlichen Verfassung bewusst sein. Darüber hinaus mindert auch die richtige Ausrüstung die größten Gefahren. Dann kann’s auch schon losgehen!