Vor einem Outdoor-Urlaub liegt meist nicht die Frage im Raum, ob genug eingepackt wurde. Viel eher ist zu klären, ob auch das Richtige mit dabei ist. Eine wasserdichte Hardshell hilft in der Regel mehr als der dritte Pullover, ein Blasenpflaster kann wertvoller sein als ein zusätzliches Shirt und eine Stirnlampe wird spätestens dann zum unverzichtbaren Equipment, wenn man im Dunkeln den Weg oder im Zelt noch nach etwas suchen muss.

Gute Vorbereitung bedeutet deshalb nicht gleich, den Rucksack bis zum Anschlag zu befüllen. Vielmehr geht es darum, die richtige Auswahl an Ausrüstung, funktionaler Bekleidung, Verpflegung und Hygiene-Mitteln zu treffen. Alles dinge, die vor allem zur geplanten Tour passen sollten und unterwegs wirklich gebraucht werden. Genau deshalb haben wir für euch in diesem Ratgeber die wichtigsten Dinge zusammengetragen, die auf einer praktischen Packliste für den Outdoor-Urlaub auf keinen Fall fehlen dürfen.

Erst die Tour, dann die Tasche: Was auf der Packliste steht, hängt ganz vom Outdoor-Urlaub ab.

Eine Packliste für den Outdoor-Urlaub funktioniert nur dann zuverlässig, wenn diese auch zur geplanten Art der Reise passt. Eine Campingwoche mit dem Auto erlaubt selbstverständlich deutlich mehr Ausrüstung als eine mehrtägige Trekkingtour quer durch die Berge, bei der jedes zusätzliche Teil über viele Kilometer getragen werden muss. Gerade bei längeren Berg- oder Wandertouren spielen vor allem bequeme und funktionale Kleidungsstücke eine wichtige Rolle.

So kann es bei diversen Outdoor-Aktivitäten definitiv mitentscheidend sein, welche Boxershorts Herren tragen. Um von Anfang an Hautirritationen zu vermeiden und den Tragekomfort während des gesamten Ausflugs zu erhalten. Auch Jahreszeit, Gelände, Dauer der Reise und/oder Wetterlage beeinflussen, was schlussendlich an Equipment gebraucht wird und tatsächlich auf der Packliste stehen sollte.

Bei einer Tageswanderung reicht zumeist ein kleiner Rucksack, bepackt mit Wasserflasche oder Trinksystem, Verpflegung, Regenjacke, Erste-Hilfe-Set und Orientierungshilfe. Bei einer Mehrtagestour kommen dann noch Schlafsack, Isomatte, Kocher, zusätzliche Kleidung und weiterer Proviant hinzu. Beim Campingurlaub dürfen hingegen Laterne, Klappstuhl oder Kühlbox nicht fehlen, während solche Komfortartikel auf einer ausgedehnten Wanderroute viel zu viel Gewicht bedeuten würden und besser daheim bleiben.

Outdoorbekleidung: Zwiebel-Prinzip, Wetterschutz und funktionale Unterwäsche.

Outdoor-Bekleidung muss zuverlässig funktionieren, weil Wetter und Temperatur jederzeit wechseln können. Das bewährte Schichtenprinzip („Zwiebelprinzip“) bietet dafür eine einfache Grundlage. Direkt auf der Haut liegt eine funktionale Basisschicht, um die vom Körper abgegebene Feuchtigkeit aufzunehmen. Darüber folgt dann eine wärmende Lage in Form eines Midlayers. Als äußere Schicht schützt dann eine Hardshell-Jacke gegen Wind, Regen und Kälte. Dadurch bleibt man jederzeit flexibel und kann bei Bedarf einzelne Schichten ablegen oder hinzufügen. Wenn der Tag morgens also kühl beginnt und nachmittags die Sonne kräftiger wird odre später Regen aufzieht, kann man sofort reagieren.

Zur Grundausstattung gehören Funktionsshirt, Fleece oder leichte Isolationsjacke, Regenjacke, robuste Wanderhose, gute Wandersocken und passende Schuhe. Gerade bei den Outdoorschuhen lohnt sich die sorgfältige Auswahl und die Investition in festes bzw. funktionales Schuhwerk. Neue, nicht eingelaufene Wanderschuhe können eine Tour schnell unangenehm machen, weil Druckstellen und Blasen schon nach wenigen Kilometern zum Problem werden. Daher lohnt es sich immer, die neu angeschafften Treter vor einer längeren Wandertour etwas einzulaufen. Auch um notfalls eine Alternative besorgen zu können.

Ein oft unterschätzter Punkt ist hochwertige Unterwäsche für Outdoor-Aktivitäten: Welche Unterhose Herren wählen, kann bei längeren Touren einen großen Unterschied machen. Gerade weil atmungsaktive Materialien, flache Nähte und ein guter Sitz den Tragekomfort deutlich verbessern können. Da Funktionsunterwäsche direkt auf der Haut getragen wird, macht sich die Qualität hier ganz besonders schnell bemerkbar.

Das gehört alles in den Rucksack: Von A wie Ausrüstung bis Z wie Zeckenkarte.

Ein gut gepackter Outdoor-Rucksack sollte übersichtlich organisiert sein und nur die Ausrüstung enthalten, die für die jeweilige Tour tatsächlich benötigt wird. In unseren Ratgebern finden sich unzählige Tipps und Vorschläge, was unterwegs alles gebraucht wird und worauf auf mehrtägigen Wandertouren generell zu achten ist.

In der Grundaustattung dürfen Trinkflasche oder Trinksystem, Proviant, Regenhülle oder wasserdichte Packsäcke, Taschenmesser oder Multitool, Stirnlampe, Powerbank, Karte oder Offline-Navigation und ein Müllbeutel definitiv nicht fehlen. Letzterer wirkt zwar nebensächlich, kann unterwegs aber überaus hilfreich sein – sei es als Notfall-Regenschutz, als regenfester Packsack für den Backpack oder einfach als Mülleimer für Taschentücher oder andere kleine Abfälle.

Bei Übernachtungen im Freien wächst die Packliste an unterwegs benötigter Utensilien kontinuierlich an. Weil dann auch Zelt oder Tarp, Schlafsack, Isomatte, Kocher, Brennstoff, Feuerzeug, Campinggeschirr und ausreichend Verpflegung zur Grundaustattung mit dazu kommen. Dabei alles entscheidend ist nicht allein die Tatsache, dass alles vorhanden ist. Die Ausrüstung muss selbstverständlich auch zusammenpassen.

Sicherheit und Gesundheit: Wenn kleine Dinge ganz große Bedeutung haben.

Eine Reiseapotheke gehört auch dann stets ins Gepäck, wenn sie bestenfalls gar nicht zum Einsatz kommt. Im roten Medicare-Päckchen mit dem weißen Kreuz darauf, dürfen neben Pflaster und Blasenpflaster sterile Kompressen und elastische Binden genauso wenig fehlen wie Desinfektionsmittel, Schmerzmittel, persönliche Medikamente und Zeckenkarte oder Pinzette. Darüber hinaus empfiehlt es sich, immer auch an Sonnencreme und Insektenschutz zu denken, um für alle Eventualtitäen optimal gewappnet zu sein.

Auch Notfallausrüstung verdient einen Platz im Rucksack: Hierzu zählen neben einer Rettungsdecke oder einem Biwaksack auch ein voll aufgeladenes Smartphone und eine Powerbank. Es empfihelt sich auchl stets eine Notfallkontakte und je nach Gebiet eine Wanderkarte, einen Kompass oder ein GPS-Gerät mitzuführen. Auch beim mitzuführenden Trinkwasser sollte man nicht sparsam sein. Als grobe Orientierung empfehlen sich zwei bis drei Liter pro Tag – je nachdem wie üppig unterwegs Hitze, Anstrengung und Nachfüllmöglichkeiten ausfallen.