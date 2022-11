Rezension – Rother Bergverlag: Rother Wanderbuch mit 35 GeoWander-Touren im Chiemgau und im Berchtesgadener Land von | 14. November 2022 | Ziele, Destinationen, Wandertouren

Wer auf Wanderschaft geht, ist zumindest in Europa nicht selten entweder mit den roten Rother Wanderführern oder den grünen Rother Wanderbüchern unterwegs. Beiden Varianten gleich ist die gedruckte Version kurzer Tourenbeschreibungen, wobei die Rother Wanderführer eher kurze Tourenvorschläge für ein ausgewähltes Reiseziel beinhalten und die Wanderbücher ausgewählte Wanderungen in weiter gefassten Regionen beschreiben. Die Themenpalette bei letzteren reicht dabei von einfachen und kinderfreundlichen Tageswanderungen bis zu anspruchsvollen Gipfelzielen. Eine Tourenübersicht in der Umschlagklappe soll dabei die Auswahl erleichtern, während optional verfügbare GPS-Daten auch die Navigation und Orientierung vor Ort verbessern. Insbesondere mit den »Kinderwagen«-, den »Erlebnis«- oder den »Alm- und Hüttenwandern«-Wanderbüchern finden sich in dieser Reihe zahlreiche attraktive Spezialthemen für Genießer und die ganze Familie. Hier stellen wir euch für die Regionen Chiemgau und Berchtesgadener Land das neueste Wanderbuch kurz vor. GeoWandern – auf Spurensuche in den östlichen Alpenregionen Deutschlands Millionenjahre alte Naturereignisse haben die Berglandschaften des Chiemgau und des Berchtesgadener Lands geformt. Und auch der Mensch hat über Jahrhunderte hinweg seine Spuren in der Natur hinterlassen. Sei es in Form breiter Fuhrwege für den Transport wichtiger Handelswaren oder schmaler Wanderpfade, um von einer Region in die andere zu gelangen. Wer auf diesen Wegen durch die Geschichte unseres Landes wandeln möchte, muss nicht wie so mancher Gesell zu jener Zeit durch die Gegend irren. Damit man definitiv sein Reiseziel erreicht, hat der Rother Bergverlag in Zusammenarbeit mit den Autoren Claudia Hanke und Reinhold Lehmann mit dem Rother Wanderbuch »GeoWandern Chiemgau – Berchtesgadener Land« eine orientierungshilfe mit 35 Wanderungen zu den interessanten Landschaftsformen erstellt, in dem die Entstehung jeweiligen Entwicklungen spannend erläutert und informativ aufbereitet sind. Die Autoren sind aber nicht nur ausgewiesene geografische Experten, sondern auch hervorragende Kenner des Chiemgaus und des Berchtesgadener Landes. Es gelingt ihnen, Wanderungen in herrlicher Natur mit einem spannenden Geobezug zu kombinieren und Zusammenhänge einfach und allgemein verständlich zu erklären. Dementsprechend stehen nicht nur Klammen, Eishöhlen und Wasserfälle auf dem Programm. Auch Salzbergwerke, Steinbrüche und prähistorische Funde fanden ihren Weg in das 232 Seiten starke Almanach mit 162 Fotos, 35 Höhenprofilen und 35 Wanderkärtchen im Maßstab 1:50.000 zum Nachlaufen für Wanderfreunde.

Schöne Wandertouren, die nicht nur zu Zielen am Chiemsee mit seinen Seeoner Seen führen. Auch der fjordartigen Königssee, das Salzbergwerk Berchtesgaden oder die Alte Saline in Bad Reichenhall haben darin einen Platz gefunden. Sogar einige Superlative warten auf versierte Bergsportler: So geht es unter anderem an den nördlichsten Gletscher der Alpen, zum höchsten Wasserfall, zur höchst gelegenen Eishöhle Deutschlands, zum größten Gries Europas oder zur ältesten Pipeline der Welt. Die Auswahl ist also nahezu grenzenlos.