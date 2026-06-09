von | 09. Juni 2026 | Testberichte , Bergsteigen , Highlight , Trailrunning

Wer relativ neutral designte und ergonomisch geformte Laufschuhe mit breiter Zehenbox und Nullsprengung sucht, landet nicht selten bei Barfußschuhen. Will man aber nicht auf die nötige Dämpfung und eine für den Laufsport optimierte Passform verzichten, kommt man an den Tretern von Altra definitiv nicht vorbei. Dank ihrer Altra Fit Technologie erhalten die Zehen den nötigen Raum zum Spreizen und mehr Komfort, Balance und Kraft als bei den klassischen Laufsportmarken. Kommt dann noch eine optimierte Passform dank GORE-TEX Invisible Fit hinzu, scheint der perfekte Laufschuh gefunden.

Klingt zu schön, um wahr zu sein? Nein, mit dem Altra Timp 6 GTX stellen die US-amerkanischen Laufschuh-Spezialisten ihr jüngstes Update der Timp-Serie vor, in dem Grip, Komfort und Schutz für unterschiedlichstes Terrains in einem Modell vereint werden. Wir haben das jüngste Mitglied im Altra-Sortiment für euch getestet.

Altra Timp 6 GTX (Damen) – Kurzvorstellung:

Langstrecken, wechselndes Gelände, nasse Passagen: Geht es nach dem US-amerikanischen Laufschuhspezialisten, ist der Altra Timp 6 GTX eine perfekte Mischung aus zuverlässigem Grip, optimaler Dämpfung und perfekter Passform – ergänzt durch wasserdichte und atmungsaktive Eigenschaften der innovativen GORE-TEX Invisible Fit Technologie.

Neben seiner natürlichen FootShapeTM-Passform und einer breiten Zehenbox will der Laufschuh aber auch durch seine reaktive Dämpfung überzeugen, die vor allem auf der Altra EGO MAX-Zwischensohle mit einem leichten Rocker-Shape fußt. Für die nötige Traktion und sicheren Halt in jedem Gelände sorgt zudem die überarbreitete Vibram Megagrip-Außensohle.

Das robuste Premium-Mesh-Obermaterial mit weicher, aufgerollter Struktur sorgt für mehr Haltbarkeit und ein angenehmes Tragegefühl, das durch den verbesserten Leisten und ein trail-optimiertes Design noch unterstützt wird. Abergundet wird das funktionale Gesamtkonzept durch verstärkende Overlays für zusätzlichen Schutz vor scharfkantigem Geröll und spitzen Wurzeln.

Praktische Features wie das GaiterTrapTM-System für die einfache Befestigung von Gamaschen ohne zusätzliche Schnallen, Gummizüge oder Bänder und die APMA-Zertifizierung für gesunde Füße machen den Timp 6 laut Hersteller zum idealen Begleiter für Trailruns, lange Ausdauerläufe und ganztägige Touren in alpinem Gelände.

Das aF-Fazit von Kathrin: superbequemer Laufschuh mit breiter Zehenbox

Nachdem Veit bereits verschiedene Altra Modelle getestet hatte – mit dabei auch der Timp 4 als Vorgängermodell – wollte ich mit meinen extrabreiten Füßen nun endlich auch einmal in einen „Nullsprengungsschuh“ aus den USA steigen. Denn zu positiv viel doch das damalige Urteil über die komfortablen Laufschuhe und erst recht über die GORE-TEX Invisible Fit Technologie aus.

Dementsprechend groß war die Vorfreude auf den Timp 6, der mir leider „nur“ im neutrallen Schwarz zur Verfügung gestellt wurde. Mir wäre eine weiblichere Farbvariante zugegebenermaßen dann doch etwas lieber gewesen. Aber um den Look geht’s ja in der Regel nur zweitrangig. Viel wichtiger sind dann doch die Funktionalität und die Passform.

Und da muss ich sagen, leistet Altra ganze Arbeit. Aufgrund meiner vor allem im Vorfuß sehr breit ausfallenden Füße fühle ich mich dank der großzügigen Zehenbox vom ersten Moment an so richtig wohl im Schuh. Zudem fällt das Obermaterial weich aus und umfasst den Fuß wunderbar angenehm, ist aber dennoch robust und stabil genug, um mir auf den Trails den nötigen Halt zu bieten.

Die griffige Vibram Megagrip Laufsohle beißt sich zuverlässig in den Untergrund und sorgt selbst bei schlammigen oder feuchten Bedingungen für die nötige Sicherheit. Einzig die Dämpfung hätte für meinen Geschmack durchaus höher ausfallen können. Dafür überzeugt die GORE-TEX Membrane auf ganzer Strecke durch optimalen Wetterschutz und perfektes Fußklima selbst an wärmeren Tagen.

Das Gesamtfazit – die Vor- und Nachteile im Überblick:

Perfekter Grip, robustes Material für maximale Langlebigkeit, funktionaler Wetterschutz und jede Menge Tragekomfort, der Altra Timp 6 bringt all das in einem superbequemen Laufschuh-Modell zusammen. Einzig die Dämpfung könnte etwas großzügiger ausfallen.

Weshalb sich der Trailschuh eher nur für kurze oder moderate Laufrunden empfiehlt. Unabhängig davon eignet sich der Timp 6 GTX aber problemos auch als Approacher und entpuppt sich bei alpinen Bergtouren als überaus zuverlässiger sowie komfortabler Begleiter.

+ robustes und wasserdichtes Obermaterial

+ hoher Tragekomfort und optimales Fußklima

+ perfekter Grip in jedem Gelände

+ angenehme Passform mit viel Platz in der Zehenbox

+ Hochwertig und top verarbeitet

– Dämpfungswerte könnten höher ausfallen

Die Details zum Altra Timp 6 GTX (Damen):

Besonderheiten: GORE-TEX Invisible Fit, Logoprint, Zehenschutzkappe, Anziehschlaufen

Obermaterial: Synthetik, Textil, Mesh (85 % RPET)

Mittelsohle: Altra EGO™ MAX mit 30mm Sohlenhöhe

Laufsohle: Vibram® MegaGrip

Sprengung: 0 mm

Gewicht: 269 Gramm

Größe: EU 35 – 42 (UK 3,0 – 8,0)

Preis: 169,95 Euro (UVP)

*Hinweis der Redaktion zur Kennzeichnungspflicht: Die hier getesteten bzw. vorgestellten Produkte wurden uns vom jeweiligen Hersteller kostenlos zur Verfügung gestellt. Über den Produktwert hinaus flossen keine weiteren Zahlungen oder Gegenleistungen. Das Urteil der Redaktion ist dennoch unabhängig und die spezifischen Marken haben keinerlei Einfluss auf die Inhalte des Testberichts.