Mit dem deuter Ascender 13 hat der deutsche Rucksackspezialist vor rund zwei jahren seinen ersten Trailpack vorgestellt und damit die die Lücke zwischen Speed Hiking und Trailrunning geschlossen. Ein längst überfällige Ergänzung im breiten Sortiment der Gersthofener. Doch was noch immer fehlte, waren leichte Laufwesten für die Anhänger:innen des Trailrunning-Sports.

Heuer war es dann endlich soweit: Gemeinsam mit Markenbotschafter Florian Neuschwander wurde die brandneue Traick-Serie vorgestellt. Wir haben mit dem deuter Traick 5 die kleinste Version für euch getestet und waren beeindruckt von deren Qualität und Funktionalität.

deuter Traick 5 – Kurzvorstellung:

Der Deuter Traick 5 schneidet laut Herstellerangaben sowohl im Bereich Nachhaltigkeit als auch hinsichtlich Leichtigkeit gut ab. Vor allem deshalb, weil deuter viel Wert auf eine umweltfreundliche und ressourcenschonende Herstellung legt. Dafür spricht auch die Verwendung von Materialien, die frei von per- & polyfluorierten Chemikalien ( PFAS) sind und mit dem bluesign-Siegel wie auch mit dem Grünen Knopf zertifiziert wurden. Für ein rundum gutes Gewissen bei Aktivitäten draußen in der Natur.

Damit die Laufweste die Bewegungsfreiheit beim Trailrunning bzw. Berglauf nicht eingeschränkt wird, verfügt der Traick 5 über eine besonders körpernahe und elastische Passform. Auch der minimalistische, stufenlos verstellbare Brustgurt ist elastisch und lässt sich individuell auf die jeweilige Phsysiognomie einstellen.

Dadurch können Athlet:innen auch bei höheren Belastungen tief einatmen, ohne dass die Trailweste einschneidet oder am Körper hängt. Auch das atmungsaktive Stretch-Material trägt seinen Anteil dazu bei, indem es sich reibungslos an den Oberkörper anschmiegt. Das Ergebnis sind demnach ein optimaler Tragekomfort, ein fester Sitz und uneingeschränkte Bewegungsabläufe.

Hinzu kommen sechs modulare, elastische Befestigungskordeln, um die Trailweste im unbepacktem Zustand zu komprimieren oder um bspw. Trailrunning-Stöcke daran zu befestigen. Vier Stecktaschen an jedem Schulterträger plus zwei mit RV-Taschen sowie zwei seitliche Steckfächer und ein durchgehendes Fach am Rücken bieten ausreichend Platz zum bequemen Verstauen von Softflasks, Energieriegeln, Smartphone und Wechsel- bzw. Regenklamotten. Im Hauptfach inkl. Reißverschluss finden zusätzliche Verpflegung und Kleidung ausreichend Platz.

Während im Extrafach am Rücken ein Trinksystem mit bis zu 2 Litern Volumen platziert werden kann, damit sich die Laufsportler:innen auch bei ultralangen Distanzen jederzeit mit Wasser versorgen und unterwegs nicht dehydrieren können. Reflektierende Elemente, ein Schlüsselclip sowie eine Signalpfeife runden das kompakte Raumwunder ab.

Ich habe mittlerweile ja schon so einige Trailpacks und Laufwesten getestet. Aber selten hat ein Modell mich von Anfang an so überzeugen können, wie die deuter Traick 5. Neben dem wasserdichten Trailrunning-Rucksack Arcteryx Norvan Hydration Vest 14L zählt die neue Trailweste damit zu den bisherigen Lieblingen im gut sortierten Laufsportschrank. Die Gründe dafür liegen klar auf der Hand bzw. am Rücken: Leicht im Gewicht, extrem bequem was die Passform betrifft und bis ins kleinste Detail durchdacht.

Während ich beim Ascender 13 von deuter noch so manches Feature kritisch beurteilt habe, findet sich bei der Traick Laufweste kaum ein wirklich nennenswerter Punkt, den es zu verbessern gilt. Maximal der Umstand, dass die elastischen Kordeln lose mitgeliefert und von den Nutzer:innen selbst befestigt werden müssen, ließe sich als kleines Manko festhalten. Aber am Ende ist sogar das in gewisser Hinsicht ein Vorteil, denn nicht jede:r Laufsportler:in mag das Herumbaumeln unzähliger Kompression- und Befestigungskordeln.

Aber kommen wir zum essentiellen Part: dem Raumkonzept und der damit verbundenen Usability während eines Traillaufs. Zwei 500ml Softflasks in die vorderen Mesh-Taschen gestopft, liegt die Weste superbequem am Körper an – selbst wenn man für ultralange Touren im Extrafach eine Trinkblase mit 2 Liter Volumen packt. Zwei weitere Taschen bieten ausreichend Platz für Smartphone, Riegel und Co.

Weitere Staumöglichkeiten eröffnen sich sprichwörtlich in den seitlich und am Rücken befindlichen Steckfächern, um bspw. Armlinge oder Regenjacke schnell verfügbar zu haben oder wegpacken zu können. Im Hauptfach finden Wechselklamotten ihren Platz sowie Wertsachen bzw. Autoschlüssel in der extra dafür vorgesehen RV-Tasche.

Vollbepackt liegt die Laufweste wunderbar eng am Körper an, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken oder herumzuwackeln. Das Gewicht verteilt sich bevorzugt auf den oberen Bereich des Oberkörpers, wodurch der Rumpf frei drehbar bleibt und die Arme maximale Bewegunsgfreiheit genießen. Enorm wichtig vor allem beim Stockeinsatz oder beim Uphill-Steigen. Auch die Befestigung von Trailstecken – wahlweise quer am Rücken oder längs der Träger auf der Brust klappt wunderbar und selbst bei vollem Galopp.

Was die Fixierung des elastischen Brustgurts betrifft, mag das anfänglich etwas ungewohnt und fummelig wirken. Vor allem für Spezialisten wie mich, die sonst eher mit Klettverschluss oder einfachen Brustgurten unterwegs waren. Aber einmal den Bogen raus, entpuppt sich das minimalistische Konstrukt als etwas umständliche aber doch wieder auch recht praktikable Lösung, um das Heben und Senken des Brustkorbs bei intensiven Einheiten nicht einzuschränken.

Allerdings muss man die für sich optimal empfundene „Schnürung“ jedes Mal neu suchen. Generell sorgt das elastische und atmungsaktive Mesh-Material des deuter Traick 5 für ein ganz natürliches Tragegefühl, was sich nicht nur auf die Atmung und die Bewegungsabläue positiv auswirkt. Auch das Körperklima wird wunderbar reguliert.

Das Gesamtfazit – die Vor und Nachteile im Überblick:

Machen wir es kurz und kompakt: Die deuter Traick 5 Laufweste ist ein mehr als nur gelungener Erstaufschlag im Trailrunning-Segment. Da passt einfach alles: Angefangen beim Design über das durchdachte Raumkonzept bis hin zur Passform.

On top kommen dann noch nachhaltige, atmungsaktive und funktionale Materialien, die für ein überaus leichtes Gewicht und maximale Bewegunsgfreiheit sorgen. Eine rundum perfekte Laufweste für jede Distanz. Chapeau!

+ angenehme Passform und luftig-leichter Tragekomfort

+ guter Grip auf allen Untergründen

+ Hohe Qualität und Top-Verarbeitung

– relativ teurer Anschaffungspreis

Die Details zum Deuter Traick 5:

Besonderheiten: Kordelzug, reflektierende Details, inkl. Signalpfeife

Material: 72% PA 4-WAY ELASTIC MESH

Maße (H x B x T): 39 x 23 x 12 cm

Volumen: 5 Liter (auch als 9 Liter Version verfügbar)

Größe: 89 – 95 cm (S), 96 – 102 cm (M), 103 – 109 cm (L)

Gewicht: ca. 165 g (Gr. M)

Farben: sprout-cactus / atlantic-ink

Preis: 125,- Euro (UVP)

*Hinweis der Redaktion zur Kennzeichnungspflicht: Die hier getesteten bzw. vorgestellten Produkte wurden uns vom jeweiligen Hersteller kostenlos zur Verfügung gestellt. Über den Produktwert hinaus flossen keine weiteren Zahlungen oder Gegenleistungen. Das Urteil der Redaktion ist dennoch unabhängig und die spezifischen Marken haben keinerlei Einfluss auf die Inhalte des Testberichts.