Es ist schon eine ganze Weile her, dass wir von der Schweizer Outdoormarke SCOTT Sports seine speziell für den Trailsport entwickelte RC-Kollektion getestet haben. Ganze 7 Jahre, um genau zu sein. Damals waren wir schwer begeistert und dachten, dass da kaum noch Luft nach oben offen sein kann. Denkste! Denn auch die neue, in enger Zusammenarbeit mit den eigenen Profi-Athleten entwickelte Kollektion kann nicht nur mindestens genauso überzeugen, sondern legt die Messlatte sogar noch ein kleines Stück höher.

Die neue Scott RC Run Kollektion 2026 wurde denn auch bis ins kleinste Detail perfektioniert, um bei unzähligen Laufkilometern, intensiven Trainingseinheiten und anspruchsvollen Wettkämpfen durch maximale Funktionalität zu überzeugen.

Wir haben die neue SCOTT Endurance SL Waterproof Jacket mit RECCO®-System sowie das SCOTT RC Run Shirt und die SCOTT Hybrid RC Run Shorts getestet und waren damit auf den traumhaften Trails der Region Warth-Schröcken in Vorarlberg (Österreich) für euch unterwegs.

Kurzvorstellung: SCOTT Endurance SL Waterproof Jacket

Die SCOTT Endurance SL Waterproof Jacket ist eine Laufjacke, die selbst bei den schwierigsten Witterungsbedingungen nicht einfach nur warm und trocken hält. Dank integriertem RECCO®-System sorgt es bei ultralangen Läufen in unbekanntem Terrain auch für ein zusätzliches Plus an Sicherheit. So oder so bietet die Kombination aus Pertex® Shield-Material, DRYOsphere 2,5L Technologie und YKK AquaGuard® Reißverschluss maximale Wasserdichtigkeit und Atmungsaktivität.

Wobei die Jacke bei richtig fiesem Wetter dank erweiterbarem Rücken- und Brustbereich problemlos auch direkt über einer Laufweste bzw. Trailpack getragen werden kann. Strategisch platzierte Belüftungsöffnungen bieten zudem einen einfachen Zugriff auf die mitgeführte Ausrüstung und sorgen für die nötige Luftzirkulation bei schweißtreibenden Aktivitäten.

Die ergonomische Kapuze und die elastische Einfassung an Saum, Kapuze und Bündchen sorgen für einen sicheren Sitz und maximalen Schutz vor den Elementen. Reflektierende Details und 50% recycelte Materialien runden das funktionale Konzept der Laufjacke noch zusätzlich ab.

Das af-Testurteil von Veit: Leichte Laufjacke mit durchdachten Features

In puncto Wetterschutz ist die SCOTT Endurance SL Waterproof Jacket eine Laufjacke wie aus dem Bilderbuch: Sie hält Wind, Regen und Kälte konsequent draußen, lässt aber zugleich die vom Körper abgegebene Feuchtigkeit nach außen, um einen unerwünschten Hitzestau zu vermeiden. Besonders praktisch ist dabei das integrierte Kompartment auf der Rückenpartie.

So ist quasi eine Art „Faltenbalg“ ab Werk mit eingearbeitet, der nicht wie bei Dynafit erst über einen Zipper ausgepackt werden muss. In diesem Fall braucht die Laufjacke einfach nur über den Trailpack gezogen werden und das Material sorgt automatisch für das zusätzliche Platzangebot. Dadurch leidet allerdings auch die Passform etwas, indem die Jacke auf Brusthöhe etwas bulky wirkt.

Ansonsten lässt die Jacke leider an weiteren Staufächern vermissen und präsentiert sich als reine Schutzschicht. Auch die strategisch platzierten Belüftungsöffnungen sind etwas gewöhnungsbedürftig, machen in der Bewegung aber durchaus Sinn, um nicht bei jeder Trinkpause erst die komplette Jacke ausziehen zu müssen. Das weiche Pertex® Shield-Material fühlt sich angenehm auf der Haut an und sorgt in Kombination mit der DRYOsphere 2,5L Technologie für ein durchweg perfektes Körperklima.

Die ergonomisch geschnittene Kapuze verfügt leider nur über eine elastische Einfassung am Saum, wodurch sie sich nicht individuell festzurren lässt und bei starkem Wind gerne mal vom Kopf rutscht. Das RECCO-System ist unauffällig und stört nicht. Alles in allem ist die Laufjacke ein perfekter und vor allem leichter Begleiter für alle Fälle. Nur in puncto Passform ist noch deutlich Luft nach oben offen.

Die Details zum SCOTT Endurance SL Waterproof Jacket:

Besonderheiten: DRYOsphere 2,5L, RECCO-System, Pertex® Shield, PFAS-freie DWR-Beschichtung

Material: 100 % recyceltes Polyamid (Beschichtung: 100 % Polyurethan)

Membrane: Pertex® Shield mit 20.000mm Wasssersäule (Atmungsaktivität: 20.000 g/m²/24 h)

Größen: S – XXL (EU)

Gewicht: 145 g

Farben: Space Grey / Schwarz

Preis: 199,- Euro (UVP)

Kurzvorstellung: SCOTT RC Run Shirt

Das mit 75 Gramm ultraleichte SCOTT RC Run Shirt ist laut Hersteller von Athleten inspiriert und bietet demnach ultimative Performance. So soll das Laufshirt ultraleicht und schnell trocknend sein, damit sich Laufsportler:innen beim Training wie auch im Wettbewerb dauerhaft wohlfühlen. Hierfür wird auf die Kombination der DUROxpand Technologie und schnelltrocknenden DRYOxcell Stoffen gesetzt, um gleichermaßen die nötige Bewegungsfreiheit und maximalen Komfort bei allen Wetterbedingungen zu gewährleisten.

Ein ergonomischer Schnitt soll eine perfekte Passform garantieren, während der Mesh-Einsatz am Rücken die Luftzirkulation und den Abtransport bei intensiven Aktivitäten verspricht. Versetzte Schulternähte sollen Druckstellen beim Tragen eines Trailpacks verhindern, sodass selbst bei ultralangen Läufen keine Reibepunkte entstehen. Damit auch die Nachhaltigkeit nicht auf der Strecke bleibt, besteht das Funktionsshirt aus rund 50% recycelten Materialien.

Das af-Testurteil von Veit: Superleichtes und luftiges Sommershirt

Was soll man zu einem funktionalen Laufshirt, das in allen Punkten einfach nur begeistert groß sagen? Einfach ein geniales Stück Stoff! Gerade bei richtig heißen Temperaturen und schweißtreibenden Aktivitäten spielt das Material seine Stärken aus. Und selbst im Alltag kann man das Funktionsshirt durchaus zur Schau tragen.

Der leichte Kühleffekt sorgt dafür, dass man nicht überhitzt und auch bei warmen Bedingungen die Performance niemals leidet. Da scheuert und zwickt nix. Was auch eine Folge des schnell trocknenden Materials ist, dank dem man nie im eigenen Saft steht und bei Windböen nicht unnötig friert. Einfach top – wirklich saubere Leistung, liebe Produktentwickler.

Die Details zum SCOTT RC Run Shirt:

Besodnerheiten: DUROxpand, DRYOxcell

Obermaterial: 93 % recycelter Polyester, 7 % Elasthan

Größen: S-XXL

Gewicht: 75 g

Farben: black/white oder black/spray grey

Preis: 79,95 Euro (UVP)

Kurzvorstellung: SCOTT Hybrid RC Run Shorts

Die SCOTT Hybrid RC Run Shorts sind speziell für ultralange Läufe ausgelegt und bieten jede Menge „Stauraum“ bzw. integrierte Schlaufen für das mitzuführende Equipment – von Laufstöcken über Gels bis Handy. So haben Trailrunner alles Wichtige immer griffbereit. Dank der leicht zugänglichen und seitlich platzierten beiden Mesh-Taschen sowie einer großen RV-Tasche auf der Rückseite kann man alles Notwendige mitnehmen, ohne dass es einen Trailpack zwingend braucht oder die Bewegungsabläufe unnötig stört.

Die funktionale Hybrid-Konstruktion mit breitem Hosenbund und einer dehnbaren Innenhose aus weichem Stretch-Mesh sowie rutschfesten Silikonstreifen am unteren Saum sorgen für perfekten Tragekomfort. Während die Kombination aus DUROxpand Technologie und schnelltrocknenden DRYOxcell Stoffen dafür sorgt, dass man sich selbst bei schweißtreibenden Aktivitäten niemals einen Wolf läuft. Abgerundet wird das funktionale Konzept noch durch reflektierende Details für optimale Sichtbarkeit in der Dämmerung.

Das af-Testurteil von Veit: Viel Platz auf kleinstem Raum, aber nichts für Bergläufer.

Ich war ja schon von der ersten 2in1-Hybrid-Laufshort von Scott richtig begeistert. Eine Laufhose, die ich sprichwörtlich rauf und runter getragen habe. Dementsprechend hoch war auch die Fallhöhe für die jüngste Modell-Version. Enttäuscht wurde ich auch dieses Mal nicht. Nein besser noch: Jetzt kommt die Short auch noch inklusive Halterung für die Faltstöcke. Genial.

Ganz zu schweigen vom Tragekomfort, der wie beim Vorgängermodell einfach nur mega ausfällt. Da sitzt und passt einfach alles genau so, wie man es braucht. Kein Zwicken oder Rumbaumeln des Gemächts, selbst ohne zusätzliche Unterhose. Weil das dehnbare Mesh-Material der integrierten Innenhose perfekt am Körper anliegt. Das gilt auch für den breiten Bund, der sich bequem um die Hüfte schmiegt und dank der beiden Meshnetz-Staufächer ausreichend Platz für Energiegels bietet. Noch ergänzt durch die RV-Tasche auf der Rückseite, die groß genug dimensioniert, um selbst Smartphones mit 10-Zoll-Displays sicher aufzunehmen.

Einzig der Kordelzug ist mir persönlich ein Dorn im Auge, da der recht starre Strick beim festen Zuziehen doch etwas einschneiden kann – vor allem, wenn die Trailpant ordentlich mit Trailstöcken und Futter beladen ist. In Summe knüpft die SCOTT Hybrid RC Run Shorts aber direkt an ihren Vorgänger an und zählt mittlerweile ebenfalls zu meinen absoluten Lieblingslaufshorts.

Die Details zum Montane Malli Longsleeve Half Zip:

Besonderheiten: DRYOxcell, DUROxpand, integrierte Stockhalterung, 2x kleine Seitentaschen, 1x RV-Gesäßtasche, Innenhose aus dehnbarem Mesh, PFC-freie DWR-Beschichtung

Material: Obermaterial: 88 % Polyester (recycelt), 12 % Elasthan; Obermaterial 2: 86 % Polyamid (recycelt), 14 % Elasthan; Einsatz: 80 % Polyamid 20 % Elasthan

Größen: S-XXL

Gewicht: 150 g

Farben: black

Preis: 89,95 Euro (UVP)

Gesamtfazit zur neuen SCOTT Hybrid RC Run Kollektion

Dass die neue Scott RC Run Kollektion von Laufprofis mitentwickelt wurde, merkt man auf Schritt und Tritt: Da stimmt wirklich einfach alles. Zwar haben wir jetzt „nur“ das Outfit und nicht die dazugehörigen Schuhe und Laufwesten getestet. Aber man merkt einfach, dass hier leidenschaftliche Trailrunner und Laufsportler:innen am Werk waren. 100% funktional, ultraleicht und qualitativ einfach eine eigene Liga – egal ob am Berg oder im Flachland.

Die Vorteile:

sehr hoher Funktionalität

schnelltrocknende Materialien

hervorragende Qualität

perfekter Tragekomfort

Die Nachteile:

keine Nachteile