Kopfhörer und Outdoorsport ist nicht jedermanns oder jederfraus Ding. Aber wer unterwegs partout nicht auf den musikalischen Support verzichten möchte, steht vor der Qual der Wahl: InEar-Kopfhörer, Ohrenbügel-Kopfhörer oder OverEar-Kopfhörer? Wem das alles zu schwer oder zu unpraktisch ist, sollte mal einen Blick auf die Aftershokz Aeropex Modelle werfen.

Ein ziemlich sperriger Name. Dachten sich vermutlich auch die Hersteller der innovativen Bluetooth-Kopfhörer mit Knochenschall-Technologie und wechselten nach einige. Jahren am Markt zum gängigeren Brandname „Shokz“. Geblieben ist seitdem die einzigartige Bone-Conduction-Technologie, die in ihrer 9. Generation ein kabelloses Open-Ear-Design ermöglicht, das für ein deutliches Plus an Sicherheit und einen optimalen Tragekomfort steht. Denn dadurch bleiben die Gehörgänge bzw. Ohren frei und die Umgebungsgeräusche sind weiterhin wahrnehmbar. Wir haben mit dem Shokz Open Run Pro das aktuelle Top-Modell für euch getestet.

Über Shokz (ehemals AfterShokz)

Seit der Gründung im Jahr 2011 hat Shokz (vormals AfterShokz) das Leben der Menschen verbessert und verändert mit der einzigartigen Bone-Conduction-Technologie die Art und Weise, wie wir hören. Die preisgekrönten Shokz Kopfhörer bieten dank einer Reihe von patentierten Audiotechnologien und ihrem offenen Design erstklassigen Stereoklang und versprechen ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort.

Shokz Open Run Pro: Bluetooth-Kopfhörer mit Knochenschall-Technologie

Der Shokz OpenRun Pro ist das aktuelle Flaggschiff unter den Bluetooth-Kopfhörern des chinesischen Unternehmens und bedient sich genau dieser Funktion. Wie gemacht für den Einsatz bei Regen, schweißtreibenden Angelegenheiten oder auch in trockenen und staubigen Umgebungen. Nur 29 Gramm schwer, verspricht der Kopfhörer bis zu 10 Stunden Akku-Laufzeit, einen IP55-Spritzwasserschutz und doppeltem Mikrofon mit Rauschunterdrückung für kristallklare Gespräche.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Laut Aussage des Herstellers wurde gegenüber dem kleinen Bruder – dem Shokz Open Run – zudem ein verbesserter Bass (Shokz TurboPitch) und eine Schnellladefunktion für rasantes Aufladen verbaut. Dank der 9. Generation der Bone-Conduction-Technologie verfügt der Shokz Open Run Pro zudem über ein raffiniertes Open-Ear-Design mit umlaufendem Kopfbügel aus Titan.

Die von der Musik erzeugten Schallwellen werden demnach über die Wangenknochen direkt an das Innenohr weitergeleitet, sodass der Gehörgang frei bleibt. Der leichte Bügel des Kopfhörers schmiegt sich am Hinterkopf an und liegt leicht auf den Ohren auf, um die Schallköpfe direkt vor den Ohren auf dem jeweiligen Wangenknochen zu platzieren und einen bequemen Tragekomfort zu gewährleisten.

Dadurch ist die situative Umgebungswahrnehmung wie etwa Verkehr, Fußgänger oder Radfahrer selbst während des Musikgenusses möglich. Zudem ist für optimalen Halt, perfekten Tragekomfort und mehr Hygiene gesorgt. Hinzu kommen laut Herstellerangaben klare und akzentuierte Klänge im mittleren sowie hohen Frequenzbereich sowie Bässe mit unglaublicher Tiefe. Zwei CoreCushion-Einheiten (Bassverstärker) befinden sich im Inneren der Schallwandler und sorgen dafür, dass man beim Hören jede Note, jeden Beat und jeden Refrain erleben kann.

Das af-Testurteil von Veit: leichte Kopfhörer für freie Gehörgänge und langanhaltenden Musikgenuss beim Outdoorsport

Wenn man etwas isst, hört man das deutlich über die Wangenknochen und die Knochenleitung. Dieses Phänomen wird auch Bone-Conduction genannt. Tatsächlich hört man sich die ganze Zeit über eben jene Knochenleitung. Auch beim Sprechen. Deshalb nehmen wir unsere eigene Stimme auch anders wahr als es „Außenstehende“ tun.

Ein natürlicher Effekt, der sich auch bei InEar-Kopfhörer feststellen lässt. Denn sobald man während des Musikhörens atmet, kaut oder spricht, hört man die körpereigenen Geräusche noch intensiver oder anders. Und weil OverEar-Kopfhörer beim Laufsport oder im Fitnessstudio immer des Guten zu viel sind, braucht es eine andere Lösung.

Und die präsentierte Shokz bereits vor rund 10 Jahren mit ihren Kopfhörern mit Knochenschall-Technologie. Die patentierten Knochenleitungswandler sorgen dafür, dass Mikroschwingungen durch die Wangenknochen weitergleitet werden. Um auf diese Weise den Schall direkt an das Innenohr zu senden und das Trommelfell zu umgehen. Dadurch entfällt quasi die Schallwellenübertragung über den Hörkanal und die Ohren bleiben konsequent frei. Also keine Earbuds, die man sich in die Ohren stopfen muss und die nach kurzer Zeit entweder verrutschen, um die sich der Schweiß sammelt oder die man schlimmstenfalls verliert.

Wie auch die von uns getesteten SkullCandy Push Active True Wireless Earbuds werden die eigentlichen Schallquellen über die Ohrmuschel gehängt. Allerdings liegen die Shokz knapp vor dem Ohr auf dem Knorpelstück an und vibrieren leicht beim Musikhören. Das Gefühl erinnert dabei ein wenig an Ultraschallzahnbürsten von Phillips. Für empfindliche und zahnarzthassende Menschen ein eher unangenehmer Effekt.

Der Klang selbst ist überraschend klar, fällt nach meinem Geschmack aber etwas zu basslastig und dumpf aus. Leider lässt sich das auch über die dazugehörige Smartphone-App nicht anpassen, denn einen Equalizer-Feature sucht man dort vergebens. Dafür klappt der Einsatz als „Freisprechanlage“ hervorragend und man kann selbst beim Musikhören die Umgebungsgeräusche hören. Wer sich vom Klangteppich her also gezielt wegbeamen mag, sollte eher zu einer anderen Kopfhörer-Variante greifen.

Dafür überraschen die Kopfhörer beim Laufsport durch rundum perfekten Sitz, optimalen Tragekomfort und Musikgenuss ohne die typisch dumpfen Atem- oder Pulsgeräusche. Auch schwitzt man weniger im Ohr und die Kopfhörer verrutschen nicht durch intensive Bewegungsabläufe. Lediglich beim Tragen von Stirnbändern wird es etwas unpraktisch, weil es die Ohren einfach zur Platzierung des Nackenbügels braucht.

Die Bedienung ist intuitiv – am linken Kopfhörer lässt sich das Abspielen von Songs steuern und über den rechten Kopfhörer die Lautstärke bzw. das Ein- oder Ausschalten sowie Verbinden via Bluetooth mit bis zu zwei Geräten. Diese Buttons fallen mir persönlich etwas zu fummelig aus und hätten durchaus noch größer dimensioniert werden können. Gerade während der Bewegung nervt manchmal die Suche nach den Knöpfen.

Größtes Manko ist aktuell der etwas zu großzügig dimensionierte Nackenbügel, der aber nach zahlreichen Rückmeldungen europäischer Kunden laut Hersteller inzwischen im Umfang reduziert wurde und nun auch als Mini-Version im Handel erhältlich ist. Das magnetische Ladekabel ist superpraktisch, der Ladevorgang binnen einer Stunde rasant schnell abgeschlossen und das Durchhaltevermögen liegt locker über den angegebenen 10 Stunden. Für mich das perfekte Gadget für Longruns und Musikgenuss am Arbeitsplatz, um blöde Sprüche der Kolleg:innen dennoch mitzubekommen.

Gesamtfazit – die Stärken und Schwächen im Überblick:

Nach anfänglicher Skepsis sind wir mittlerweile ausschließlich mit den Shokz Open Run Pro auf den Chiemgauer Trails unterwegs. Bekommt man dich relativ guten Sound verpackt in ein wirklich funktionales Kopfhörer-Design mit hohem Tragekomfort. On top gibt’s eine Knochenschall-Technologie, dank der die Ohren immer frei bleiben und die Sicherheit unterwegs nie zu kurz kommt.

Mit gerade einmal 29 Gramm und locker mehr als 10 Stunden Hörgenuss ein Gadget, an dem Laufsportler und Musikliebhaber kaum mehr vorbeikommen. Nur der Preis ist dann doch einen Tick zu hoch angesetzt und der Titanbügel liegt nur in der Mini-Version sauber am Kopf an. Wird hier und in puncto Equalizer noch nachgelegt, ist der perfekte Bluetooth-Kopfhörer perfekt!

+ angenehmer Tragekomfort

+ relativ guter Klang

+ erhöhte Sicherheit durch Wahrnehmung der Umgebungsgeräusche

+ Gespräche trotz Musikgenuss problemlos möglich

+ integriertes Mikro für Telefongespräche

+ einfache und intuitive Bedienung

+ lange Akku-Laufzeit

+ praktisches Magnet-USB-Ladekabel

– etwas zu dumpfer Klang

– spartanische App ohne Equalizer-Funktion

– mit Stirnband zu Lasten des Tragekomforts

– vibriert etwas unangenehm bei starkem Bass und großer Lautstärke

– etwas zu groß dimensionierter Nackenbügel

Shokz Open Run Pro – Details und technische Infos:

Besonderheiten: Ladekabel mit magnetischer Induktion, Schnellladefunktion für 1,5 Stunden Musikgenuss nach nur 5 Minuten Ladevorgang, 9. Generation der Knochenschall-Technologie (Shokz TurboPitch-Technologie) für situative Umgebungswahrnehmung, Premium Soundqualität mit verbessertem Bass, IP55 Schweißfest (gegen Spritzwasser, nicht fürs Schwimmen geeignet), Duales Mikrofon mit Geräuschunterdrückung, inkl. Aufbewahrungsbox

Akkulaufzeit: Li-Polymer mit 10 Stunden Kapazität bei 1 Stunde Aufladezeit / Standby-Zeit von bis zu 10 Tagen (Akkukapazität 140 mAh, maximale Ladespannung 5,0V ± 5%)

Leistung: Nennimpedanz 8,5 Ohm, Frequenz 20 – 20.000 Hertz

Bluetooth-Version: BluetoothⓇ 5.1 für Multipoint-Pairing, 10 Meter Reichweite

Größe: Standard mit 101 mm Breite, 21 mm kürzeres Band

Material: ummanteltes Titan

Farben: Black,

Gewicht: 29 g

Preis: 189,95 Euro (UVP)

*Hinweis der Redaktion zur Kennzeichnungspflicht: Die hier getesteten bzw. vorgestellten Produkte wurden uns vom jeweiligen Hersteller kostenlos zur Verfügung gestellt. Über den Produktwert hinaus flossen keine weiteren Zahlungen oder Gegenleistungen. Das Urteil der Redaktion ist unabhängig und die spezifischen Marken haben keinerlei Einfluss auf die Inhalte des Testberichts.