Craft war bisher vor allem als Experte für Textilien in Erscheinung getreten. Spätestens seitdem Trailrunning den Status des Nischensports verlassen hat, sind aber auch die Schweden auf den bereits rollenden Zug aufgesprungen und entwickeln neben speziellen Laufklamotten mittlerweile auch eigene Laufschuhe wie den von uns bereits getesteten Craft Endurance Trail.

Um die eigene Zielgruppe der Straßenläufer ebenfalls für das Laufen abseits von Asphalt zu begeistern, stellte Craft nun jüngst sein neuestes Modell vor. Wir haben den Craft Nordlite Ultra getestet, der als „Mehrzweckschuh“ ein wahrer Gamechanger sein und die nahtlose Verbindung zwischen Straße und Trail bilden soll.

Craft Nordlite Ultra – Kurzvorstellung:

Der Craft Nordlite Ultra ist ein hochkarätiger Laufschuh aus der CTM-Serie (Craft Tailored Motion), die aus Produkten mit den fortschrittlichsten Materialien und den neuesten Innovationen für anspruchsvolle Sportler besteht. Laut Hersteller soll das neue Allrounder-Modell das Lauferlebnis von Elite- und Alltagssportlern bei Langstreckenläufen verbessern.

Hierfür fußt das Modell auf einer durchgehenden Cr Foam™-Zwischensohle, um die nötige Dämpfung und Stabilität bei maximaler Energierückgabe gewährleisten zu können. Der EVA-Schaumstoff wird demnach in einem überkritischen Verfahren mit einer einzigen Einspritzung hergestellt, um ein nicht toxisches, wiederverwendbares Zwischensohlenmaterial mit verbesserten Leistungseigenschaften zu erhalten.

Zudem verfügt der Laufschuh über eine 3-teilige Hybrid-Traktions-Gummilaufsohle, die sowohl für den Einsatz auf der Straße als auch auf leichten Trails entwickelt wurde. Außerdem besteht das Obermaterial aus einem einlagigen, technischen Mesh, das leicht, bequem und langlebig ist. Es wird aus nur einem Stück gefertigt, um dank Craft Regular Fit für eine möglichst enge Passform zu sorgen.

Dadurch verspricht der Craft Nordlite Ultra einen hervorragenden Halt im Fersen- und Mittelfußbereich sowie zusätzlichem Platz im Vorfußbereich für überragenden Komfort und maximale Leistung.

Das aF-Fazit von Veit: luftgleichter Laufschuh für befestigte Untergründe

Der neue Craft Nordlite Ultra ist quasi das „Gravelroadbike“ unter den Trailrunning-Laufschuhen. So zumindest wirkt das neueste Modell aus der schwedischen „Craft-Fabrik“ auf mich. Denn irgendwie ist das Modell weder Straßenlaufschuh noch Trailschuh. Sowohl optisch als auch vom Aufbau her. Vielleicht liegt das vor allem an dem irgendwie aufgeblasen wirkenden Look, der an einen Fiat 500L erinnert.

Umso überraschender ist das erste Gefühl nach dem Hineinschlüpfen. Gleitet der Fuß doch in eine Art Schalensitz und wird vom recht weichen Mesh-Obermaterial mitsamt einer eng anliegenden, schlanken Schuhzunge fest umschlossen. Das gilt insbesondere für die Ferse und den Mittelfußbereich. Dann geht’s los – an heißen Sommertagen angenehm luftig und mit maximal wenig Gewicht.

Auf Asphalt wirkt die Dämpfung recht solide und rollt der Schuh dank der energierückführenden Eigenschaften der Zwischensohle angenehm dahin. Man steht zwar etwas hoch im Schuh, aber durch den „Schalensitz“ und die relativ breite Passform fühlt man sich nicht unsicher. Spätestens aber beim Abbiegen auf die ersten Schotterwege, etwas technischeren Trails oder weiche Wiesenpfade kann es schnell heikel werden.

Weil das weiche Material des Oberschuhs nicht die nötige Stabilität bieten kann. Zudem reagiert der Schuh in punkto Kraftübertragung entsprechend langsam. Die Gefahr umzuknicken fällt entsprechend hoch aus. Auch die dreigeteilte Laufsohle stößt hier schnell an ihre Grenzen, da sie sich konsequenterweise auch nicht vollflächig in den Untergrund beißen kann.

Das Gesamtfazit – die Vor und Nachteile im Überblick:

In Summe ist der Craft Nordlite Ultra somit zwar die konsequente Verbindung aus zwei Welten. Lässt aber leider etwas an der nötigen Stabilität für die technischeren Passagen vermissen. Damit ist der Laufschuh für Straßenlaufsportler eine perfekte und vor allem superleichte Option für den Einstieg in das Trailrunning-Segment.

+ angenehme Passform

+ luftig-leichter Tragekomfort

+ gute Führung

+ ausreichend Platz in der Zehenbox

+ zusätzliche Polsterung an den wichtigsten Stellen

– kein optimaler Zehenschutz

– recht instabil in technischerem Terrain

– relativ teurer Anschaffungspreis

Die Details zum Craft Nordlite Ultra:

Besonderheiten: Einteiliges Mesh-Obermaterial

Sohle: Cr Foam™-Zwischensohle, Ultra Rebound™ Einlegesohle, 3-teilige Gummilaufsohle mit Stollenprofil Material: Obermaterial aus 46% Polyester, 46% Polyester (recycelt) und TPU 8%, Zwischensohle aus 100% EVA-Schaum, Außensohle aus 100% Kautschuk

Sprengung: 6 mm

Gewicht: 290 g (bei UK 8)

Preis: 179,95 Euro (UVP)

*Hinweis der Redaktion zur Kennzeichnungspflicht: Die hier getesteten bzw. vorgestellten Produkte wurden uns vom jeweiligen Hersteller kostenlos zur Verfügung gestellt. Über den Produktwert hinaus flossen keine weiteren Zahlungen oder Gegenleistungen. Das Urteil der Redaktion ist dennoch unabhängig und die spezifischen Marken haben keinerlei Einfluss auf die Inhalte des Testberichts.