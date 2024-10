Richtiges Schuhwerk spielt eine entscheidende Rolle in der gesunden Entwicklung von Kinderfüßen. Gerade falsches oder zu enges Schuhwerk kann hingegen langfristige Schäden verursachen, die das Fußwachstum und die Körperhaltung beeinträchtigen. Daher ist die Wahl des richtigen Schuhwerks von großer Bedeutung für kleine Füße. Vor allem in den frühen Jahren. Gerade im Zuge der ersten Schritte ist es ganz besonders wichtig, dass Kinder die natürliche Bewegung ihrer Füße erleben und ihre sensorischen Fähigkeiten ausprägen.

Vivobarefoot Barfußschuhe können hier einen entscheidenden Beitrag leisten, indem sie die natürlichen Abrollbewegungen fördern, eine flexible Laufsohle besitzen und den Füßen ausreichend Platz lassen, um sich frei zu entfalten. Wir haben zwei Modelle des 2004 gegründeten Schuhspezialisten aus Großbritannien für euch getestet haben. Wie happy unsere beiden Testpersönchen mit den wasserdichten Winterstiefeln Vivobarefoot Lumi FG X Muddy Puddles Toddlers und den wetterfesten Alltagsstiefeln Vivobarefoot Fulham III sind, zeigen wir in unserem Testbericht.

Die meisten Kinder haben das Glück, dank gesunder, starker Füße mit Spaß an Bewegung und Agilität aufzuwachsen. Werden Kinderfüße allerdings zu früh in zu enges und starres Schuhwerk gepackt, sind spätere Probleme im Erwachsenenalter regelrecht vorprogrammiert. Vivobarefoot Barfußschuhe gibt’s deshalb nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Kinder. Denn gerade die sich noch im Wachstum befindlichen kleinen Füße sind besonders anspruchsvoll was Komfort und Platzbedarf betrifft.

„Barfuß-Kinderschuhe“ bieten den noch wachsenden Füßen den nötigen Raum, um sich möglichst natürlich zu bewegen, Kraft aufzubauen und dem Hirn ein wichtiges sensorisches Feedback zu geben. Dementsprechend geht’s bei VivoKids darum, naturverbundene und freiheitsliebende Kinder großzuziehen, die unbeschwert spielen und sich dabei auch mal schmutzig machen können. Denn nur so können sie zu den gesunden, glücklichen und klug handelnden Menschen werden, die unser Planet so dringend braucht.

Bei der Entwicklung des nur knapp 250 Gramm schweren Vivobarefoot Lumi FG X Muddy Puddles Toddlers hat sich der Barfußschuh-Spezialist mit der Kinderbekleidungsmarke und den BCorp-Kollegen Muddy Puddles zusammengetan, um gemeinsam ein exklusives Forest & Nature-Muster für den warmen und wasserfesten Winterstiefel zu entwerfen. Dementsprechend passt das Design und die Optik auch perfekt zu einem der meistverkauften Puddle Suits (Ganzkörperoveralls) der Kinderbekleidungsmarke.

Der Lumi FG wird von Vivobarefoot als einer der bisher wärmsten Winterstiefel mit einer Firm Ground Laufsohle beworben. Ein wetterfester Stiefel, der für zusätzlichen Grip auf nassem Untergrund und in schlammigem Gelände sorgt, damit die Kids bei keinem ihrer Outdoor-Abenteuer ausrutschen. Hierfür ist die spezielle Kids Outdoor Adventure Außensohle mit Fit Feel Flex extra robust und flexibel zugleich.

Die Sohle verfügt zudem über eine 2 mm dicke Basisfläche und 2,5 mm lange multidirektionale Stollen, die über den Rand hinausgezogen platziert sind. Die robuste, rutschfeste Gummisohle bietet somit den nötigen Schutz im Zehenbereich und optimalen Halt am Fußrücken, sodass wilde Füße selbst Bäume erklimmen, über Felsen springen und vieles mehr tun können.

Für den nötigen Schutz vor Kälte und eindringendem Wasser verfügt der Winterstiefel nicht nur über eine herausnehmbare thermische Innensohle, die über integrierte temperaturregulierende Technologie verfügt, um Wärme aufzunehmen, zu speichern und wieder abzugeben. Die intelligente thermische Schicht reagiert auch auf die natürlich wechselnden Temperaturen der kleinen Füße, indem sie diese sowohl warmhält als auch kühlt. In Kombination mit dem warmen Futter und dem wasserdichten Außenmaterial bleiben die empfindlichen Füßchen stets kuschelig warm zu halten.

Hierfür ist der Oberschuh mit einer hydrophoben Behandlung, nicht absorbierenden Materialien, versiegelten Nähten und einer atmungsaktiven Innenmembran versehen, um die Kinderschuhe vollständig wasserdicht zu machen. Fehlt nur noch der mit einem elastischen Zugband versehene Kragen aus abgestepptem Material, dank dem sich der Lumi FG leicht an- und ausziehen lässt und das Eindringen von Schnee oder Feuchtigkeit verhindern soll. Nicht zu vergessen die reflektierenden Elemente und eine Zuglasche mit integriertem Namensschild. Perfekte Voraussetzungen und Eigenschaften, um sich bei jedem Wetter draußen zu vergnügen. Ein Gesamtpaket, das für möglichst natürliche Stabilität, ein natürliches sensorisches Feedback und natürliche Kraft sorgen soll.

Das aF-Fazit von Frida: superwarme, wasserdichte und bequeme Outdoorstiefel

Gesehen, reingeschlüpft, für gut befunden: Die Vivobarefoot Lumi FG X Muddy Puddles Toddlers haben Frida vom ersten Moment an megagut gefallen. Ein nicht ganz unwichtiger Faktor bei der Akzeptanz von Kinderschuhen. Aber auch die Eltern konnten die wasserdichten Winterstiefel überzeugen. Weil sie die kleinen Füße wunderbar warm und trocken halten. Selbst bei widrigsten Wetterbedingungen. Je nach Fußform können die vom Leisten her recht breit gehaltenen Outdoorstiefel zwar etwas schwammig sein was das Laufgefühl betrifft. Aber mit einem Paar dicker Socken passt alles wie angegossen. Dazu trägt auch die flexible und weiche Laufsohle bei, die jede Bewegung mitmacht.

Vor allem der Ein- und Ausstieg gestaltet sich wunderbar easy, wodurch Frida die Winterstiefel selbst aus- und anziehen kann. Einmal hineingeschlüpft geht’s sofort nach Draußen, wo der gefütterte Oberschuh bis hinauf zum Kragen optimalen Schutz vor Wind und Wetter bietet. Der gummierte untere Teil sorgt dafür, dass auch Pfützen und nasses Gras kein Problem sind. Auch im Schneematsch sollte der Winterstiefel gute Dienste leisten.

Warm bleiben die Füße so oder so, wozu auch die ausreichend dicke Laufsohle beiträgt. Das ausgeprägte und am Rand leicht nach oben gezogene Stollenprofil sorgt zudem dafür, dass Klettereien auf rutschigem Untergrund möglichst sicher stattfinden können.

Das Gesamtfazit – die Vor- und Nachteile im Überblick:

Viel zu bemängeln gibt es bei den Vivobarefoot Lumi FG X Muddy Puddles Toddlers eigentlich nicht. Lediglich der doch recht weiche Schaft bietet für unseren Geschmack etwas zu wenig Stabilität. Vor allem bei leicht schrägem Gelände ist recht viel Spiel und Frida muss aktiv gegensteuern. Aber alles in allem sind die Barfußschuh-Winterstiefel die perfekte Lösung für die Übergangszeit und winterliche Bedingungen, hält die hauseigene Membrane die Füße doch konsequent trocken und superwarm.

+ superleicht im Gewicht

+ hochatmungsaktives Obermaterial

+ großzügiges Platzangebot

+ hoher Tragekomfort flexibler Eigenschaften

+ absolut wasserdicht und superwarm

+ hochgezogener Kragen

+ Hohe Qualität und Top-Verarbeitung

– bietet etwas zu wenig Stabilität

– etwas schwammige Passform

Besonderheiten: weicher Kragen mit elastischem Zug, Thermoeinlagen, wasserdichte Membran, reflektierende Elemente, Namensschild

Material: Obermaterial Textil: 95% Recyceltes Polyester, 5% Spandex, Polyurethan Obermaterial: 70% Polyurethan (PU), 30% Recyceltes Polyester, Futtermaterial: 100% Recyceltes Polyester

Laufsohle: 15% Naturkautschuk, 50% Synthetischer Kautschuk, 25% Silica, 10% Vulkanisierungsmittel

Profiltiefe: 2 mm dicke Basisfläche und 2,5 mm langem, multidirektionalem Stollenprofil

Größen: 20-24

Gewicht: ca. 125 g (bei Gr. 22)

Preis: 95,- Euro (UVP)

Klobige Gummistiefel und steife Winterstiefel? Bitte nicht! Eine stylische Alternative bietet der Vivobarefoot Fulham III Preschool. Die Chelsea-Barfußstiefel für Kinder sollen besonders warm und robust sein und ein vollständiges sensorisches Feedback bieten. Hergestellt aus recycelten Materialien und natürlich vernarbtem Leder von freilaufenden Rindern, die von Kleinbauern bezogen werden, sind die Outdoorschuhe wie für draußen gemacht.

Wasserfest und superwarm bieten die Kinderboots demnach perfekte Voraussetzungen, um die kleinen Füße gerade in der Übergangszeit vor Wind und Wetter zu schützen. Hierfür verfügen die gefütterten Boots über eine herausnehmbare Thermo-Einlegesohle mit integrierter, temperaturregulierender Technologie, die Wärme aufnimmt, speichert und abgibt. Diese intelligente thermische Schicht reagiert auf die natürlich wechselnden Temperaturen der kleinen Füße, um sie warm zu halten oder zu kühlen.

Für die nötige Durchblutung der Kinderfüße sorgt aber auch die dünne, superflexible, aber zugleich stabile Kids Outdoor Adventure Laufsohle. Durchstichfest schützt diese die Füße vor Steinen, Schutt und Schlamm, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken. Zudem sorgt sie für natürliche Stabilität, bietet ein natürliches sensorisches Feedback und trägt zur Entfaltung der natürliche Kraft bei.

Darüber hinaus verfügt die Außensohle über eine 2 mm dicke Basisfläche und 2,5 mm lange multidirektionale Stollen. Wobei das Stollenprofil auch an den Seiten etwas nach oben gezogen sind, um vor allem im Zehenbereich und am Fußrücken optimalen Halt zu bieten. Perfekt, um möglichst sicher Bäume erklimmen, über Felsen springen und die Outdoorwelt entdecken zu können.

Das aF-Fazit von Lana:

Der Fullham III Preschool ist ein cooler wie funktionaler Allrounder. Ob auf dem Spielplatz, am Berg oder im Wald – der stylische Chelsea-Boot funktioniert überall und bei jedem Wetter. Die Sohle ist robust, rutschfest und schützt die kleinen Füße vor spitzen Steinen. Gleichzeitig ist sie aber sehr flexibel und biegsam, so dass die Kinder gerade beim Balancieren oder Klettern ein hervorragendes Gefühl für den Untergrund haben und sich generell unbeschwert und „natürlich“ bewegen.