Mit dem Kordelzug am Bund lässt sich die Passform während des Laufs im Handumdrehen anpassen. Hinzu kommen zwei im Bund integrierte Taschen aus PowerMesh, Gels und Energieriegel sicher verstauen zu können. Darüber hinaus gibt es an der hinteren rechten Taille noch eine kleine Innentasche für Kleinkram. Abgerundet wird das alles noch durch ein reflektierendes Thermodruck-Logo am rechten Saum für verbesserte Sichtbarkeit.

Besonderheiten: Gebondete Seiten- und Unterarmnähte Material: 100% recycelter Polyester Strick-Piqué mit FlashDry am Rumpf, 100% Polyester Strick-Jersey mit FlashDry-Pro am Rücken Rückenlänge: 68 cm Gewicht: rund 200g Preis: 74,95 Euro (UVP)

Zugleich kühlt das Material im feuchten Zustand bei hohen Außentemperaturen. Zusätzlich soll das Bodymapping-Material das Gewicht reduzieren und den Tragekomfort erhöhen – selbst dann, wenn ein vollbeladener Trailpack am Rücken anliegt. Ein reflektierendes Thermodruck-Logo auf der linken Brust und hinten rechts auf der Schulter stellt sicher, dass man auch an Tagen mit schlechten Lichtverhältnissen nicht übersehen wird.

Das technische The North Face IKB Summit High Trail Run T-Shirt soll für zuverlässigen Komfort bei langen Touren auf dem Trail sorgen. Eng anliegend und körpernah geschnitten, sichern Unterarmzwickel, gebondete Seiten- und Unterarmnähte und ein geteilter Saum die nötige Bewegungsfreiheit. Das leichte Material aus 100% recycelte Polyester Strick-Piqué mit FlashDry am Rumpf sowie 100% Polyester Strick-Jersey mit FlashDry-Pro am Rücken sorgt dafür, dass Schweiß und Feuchtigkeit zügig abgeleitet werden und die Haut dauerhaft trocken bleibt.

Das aF-Fazit von Veit: ultraleichtes Outfit für ultralange Trailruns

Ich habe in meiner „Laufbahn“ als schreibender Bergsportler schon so manches Outfit übergeworfen. Nicht selten hatte ich etwas zu bemängeln. Ganz im Gegenteil zur IKB-Kollektion von The North Face, die im Rahmen des UTMB 2024 vorgestellt wurde. Da stimmt bei jedem Teil nahezu alles. Klar, je nach eigener Ergonomie und individuellen Vorlieben gibt es auch hier und da ein paar Punkte, die ich optimieren würde.

Aber alles in allem bin ich mehr als nur begeistert von der Funktionalität der gesamten Trailrunning-Kollektion. Man merkt definitiv, dass die Entwickler sich Gedanken gemacht und so richtig ins Zeug gelegt haben. Kein Wunder also, dass Ida-Sophie Hegemann damit allen davonrennt und einen Titel nach dem anderen absahnt. Einzig das Design der Laufshort ist und bleibt wirklich gewöhnungsbedürftig.



The North Face IKB Superior Futurelight Jacket – mein Kurzfazit

Diese Laufjacke hat es mir wirklich angetan. Auf den ersten Blick wirkt sie zwar enorm robust und schwer. Schlüpft man aber hinein, wird man mehr als nur positiv überrascht. Das Material ist nicht steif und schwer, sondern fühlt sich angenehm auf der Haut an und ist raschelarm. Auch während des Laufens kann die „Hardshell“ überzeugen, indem sie jede Bewegung mitmacht und selbst bei intensiven Aktivitäten nicht stört. Besonders hervorzuheben ist die hohe Atmungsaktivität, wodurch das Körperklima auch beim schweißtreibenden Aufstieg jederzeit reguliert wird.

Überhitzen ist so nahezu unmöglich. Darüber hinaus ist das wirklich leichte Material absolut wind- und wasserdicht. Einzig die rechts auf Hüfthöhe platzierte RV-Tasche und die somit fehlende Brusttasche stören mich ein wenig. Alles in allem ist das The North Face IKB Superior Futurelight Jacket aber mittlerweile einer meiner bevorzugten Laufjacken, wenn ich unterwegs bei jedem Wetter geschützt sein will.

+ Super Tragekomfort und perfekte Regulierung des Körperklimas

+ Material absolut wind- und wasserdicht

+ weit nach unten gezogene Rückenpartie

– recht hoher Anschaffungspreis

– nur einseitig bedienbarer Gummizug

– seitliche RV-Tasche etwas unpraktisch

The North Face IKB Summit High Trail Run T-Shirt – mein Kurzfazit Das Laufshirt ist zwar körpernah geschnitten, engt aber nicht ein und macht jede Bewegung mit. Die Nähte sind so flach gehalten, dass keine Reibung an den neuralgischen Stellen entsteht und man sich selbst im schweißgebadeten Zustand rundum wohlfühlt. Bis auf den kühlenden Effekt im feuchten Zustand, der mir persönlich etwas zu intensiv ausfällt, da ich auch sehrr stark schwitze. Demgegenüber trocknet das angenehm auf der Haut anliegende Material enorm schnell. Damit ist das The North Face IKB Summit High Trail Run T-Shirt für mich ein perfekter Mix aus Leichtigkeit und Funktionalität. + perfekte Regulierung des Körperklimas

+ ultraleicht und super Tragekomfort

+ Material scheuert nicht – im feuchten Zustand recht kühles Tragegefühl The North Face IKB Pacesetter Short 5 – mein Kurzfazit Last but not least soll auch die Laufshort noch kommentiert werden. So viel vorweg: Mir persönlich ist der Innenslip geneerell einen Tick zu eng im Schritt. Die Hose selbst ist super was den Tragekomfort und die Funktionalität angeht. Doch was nützen mir Bewegungsfreiheit und dehnbares Material, wenn ausgerechnet die Beindurchlässe der Innenhose etwas einschneiden. Dafür liegt der breite Bund der luftigleichten Laufhose angenehm an und verrutscht nicht bei hochaktiven Bewegungsabläufen. Hervorzuheben ist auch hier wieder das funktionale FlashDry-XD-Gewebe, das für eine optimale Regulierung des Körperklimas und rundum perfekten Tragekomfort sorgt. + angenehmer Tragekomfort dank breitem Bund

+ Intuitive Menüführung

+ Integrierter Herzfrequenz-Messer – Innenslip etwas eng an den Oberschenkeln

– sehr gewöhnungsbedürftiges Design