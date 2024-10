Kinder wollen und sollen die Welt entdecken. Dabei spielt vor allem eine ausreichende Versorgung mit Flüssigkeit eine wichtige Rolle. Weshalb B.BOX neben innovativen Wasser- und Thermoflaschen auch eine speziell geformte und extrem robuste Trinkflasche mit integriertem Strohhalm im Angebot hat.

Gegründet von zwei australischen Müttern, um das Elternsein leichter zu machen, löst die Marke B.Box alltägliche Probleme mit einzigartigen, hochwertigen Produkten – von der Trinkflasche bis hin zu bruchsicherem Geschirr und Besteck. Lebensverändernde, intelligente, praktische und coole Must-Haves für aktive Kids, die deren individuelle Entwicklung maßgeblich fördern sollen. Unsere drei Outdoor-Kids Lana, Frida und Julian haben die extrem robuste B.BOX Tritan-Flasche für euch getestet.

B.Box Tritan-Flasche – Kurzvorstellung:

Die B.Box Tritanflasche mit Strohhalm ist eine leichte, extrem langlebige und praktische Trinkflasche für Kinder ab neun Monaten, die speziell für kleine Hände entwickelt wurde und aktive Kids im Kindergarten, der Schule, beim Sport oder unterwegs die nötige Hydrierung sicherstellt.

Die extragroße Flasche mit einem Volumen von 450 Millilitern besitzt eine ungewöhnliche Dreiecksform, um von den kleinen Fingern und Händen besser gegriffen werden zu können. Die B.BOX Trinkflasche wird aus dem Material Tritan hergestellt, einem Kunststoff, der über ähnliche Eigenschaften wie Glas verfügt und frei von Phthalaten, Bisphenol A und Polyvinylchlorid ist.

Darüber hinaus verfügt die Trinkflasche über einen angewinkelten Strohhalm aus Silikon, mit dem das Getränk ganz einfach und bis zum Ende getrunken werden kann – ganz ohne Verschütten oder Auslaufen. Für die leichte Reinigung lässt sich der innenliegende Teil des Strohhalms zudem abnehmen. Bei Bedarf kann aber auch die ganze Flasche in die Spülmaschine gegeben werden.

Nicht zu vergessen der auslaufsichere und fix mit der Flasche verbundene Druckknopfverschluss, der sich einfach öffnen und mit einem Klick schließen lassen und zugleich als Haltegriff dienen soll. Zudem sorgen die transparenten Flaschenwände dafür, dass die Eltern jederzeit die Kontrolle über die Flüssigkeitsmenge haben.

Sprichwörtlich abgerundet wird das alles noch durch ein extrem robustes Bumpermaterial am Flaschenboden, damit selbst Stürze aus großer Höhe dem ohnehin bruchsicheren Material nichts anhaben können.

Das aF-Fazit von Lana, Frida und Julian: griffige und vor allem robuste Trinkflasche in coolen Farben

Schon wieder eine Trinkflasche? Zugegeben, wir haben mittlerweile eine ganze Schublade mit diversen Kindertrinkflaschen verschiedenster Hersteller, dennoch ist die B.Box Tritan-Flasche bei all unseren Outdoor-Kids nahezu täglich im Einsatz. Warum? Im Gegensatz zu vielen anderen Modellen kann die farbenfrohe Trinkflasche selbst von unseren beiden Zweijährigen spielend leicht geöffnet werden. On top ist sie absolut auslaufsicher und superrobust.

Die Flasche liegt dank ihrer dreieckigen Form sehr gut in der Hand und übersteht aufgrund des robusten Gummipuffers am Flaschenboden auch mal einen Sturz aus größerer Höhe. Der im Druckverschluss integrierte, gebogene Strohhalm hat zudem einen leichten, aber dennoch nicht zu schnellen Trinkfluss.

Dadurch brauchen die Kids die Flasche nicht extra anzukippen, sondern brauchen nur leicht zu saugen und verschlucken sich entsprechend seltener. Und last but not least: Dank der großen Öffnung und des abnehmbaren, inneren Strohhalmteils kann man die Flasche relativ easy reinigen.

Das Gesamtfazit – die Vor- und Nachteile im Überblick:

Kurzum: Perfekte Eigenschaften, um bei Abenteuern im Freien und auch überall sonst jederzeit zum Einsatz zu kommen. Damit ist die B.Box Tritan-Flasche eine wirklich durchdachte und absolut kindgerechte Flasche für kleine und großer Entdecker.

+ geschmacksneutrale Eigenschaften

+ superleicht und megarobust

+ praktischer Klickverschluss

+ auslaufsicher und leicht zu reinigen

+ Hohe Qualität und Top-Verarbeitung

– keine

Die Details zur B.Box Tritan-Flasche:

Besonderheiten: Klickverschluss, spülmaschinenfest (nur im oberen Geschirrkorb), auslaufsicher dank abnehmbarem Silikon-Trinkhalm, BPA frei, geschmacksneutral, frei von Phthalaten, Bisphenol A und Polyvinylchlorid

Material: Tritan-Silikon, Polypropylen, TPE,

Altersempfehung: ab 9m+

Größe (HxBxT): 7,49 x 7,49 x 23,19 cm

Volumen: 450 Milliliter

Gewicht: ca. 209 g

Preis: 24,95 Euro (UVP)

*Hinweis der Redaktion zur Kennzeichnungspflicht: Die hier getesteten bzw. vorgestellten Produkte wurden uns vom jeweiligen Hersteller kostenlos zur Verfügung gestellt. Über den Produktwert hinaus flossen keine weiteren Zahlungen oder Gegenleistungen. Das Urteil der Redaktion ist dennoch unabhängig und die spezifischen Marken haben keinerlei Einfluss auf die Inhalte des Testberichts.