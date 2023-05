Osprey, Deuter oder Gregory – die Liste renomierter Rucksackspezialisten ist groß. Relativ spät schließt eine Outdoormarke zu den bekannten Herstellern auf: BACH. Eine Erfolgsgeschichte, die im Mai 1979 mit der Gründung der „Great Bach Packing and Construction Company“ in einem Schuppen im irischen Waterford ihren Anfang nahm.

Vor allem das Orthoflex Rückensystem und ein Patent auf das erste funktionierende Tragesystem mit Innengestell für Rucksäcke zeichneten den Platzhirschen damals aus. Schließlich war es eine wegweisende Innovation für diese Zeit. Zudem produzierte BACH auch Rucksäcke für andere Outdoormarken wie bspw. Lowe Alpine und The North Face. Stand im September 1989 und gute zehn Jahre nach Gründung aber dennoch kurz vor dem Aus.

Weitere 20 Jahre später und nach 40 Jahren im Geschäft schließt sich BACH im 2019 mit der schweizerischen SCOTT Sports Gruppe zusammen und setzt seine positive Entwicklung fort. Heute ist BACH in der Welt vor allem für seine Funktionstaschen und qualitativ hochwertiges Reiseequipment bekannt. Und schreibt mit der Marke BACH Equipment sogar ein neues Kapitel. Denn im Jahr 2022 folgte die Einführung neuer Trekking-, Trail- und Tagesrucksäcke, die in puncto Design, Funktionalität und kompromissloser Strapazierfähigkeit neue Maßstäbe setzen.

Eine beeindruckende Geschichte mit noch beeindruckenderen Produkten, von denen wir uns in Gestalt des BACH Quark 30 nun endlich auch einmal selbst überzeugen durften. Wir haben das Leichtgewicht für alpine Bergtouren für euch getestet.

BACH Quark 30 – alpiner Rucksack mit modularem Konzept für gezielte Gewichtsreduktion

Der Berg Quark 30 ist laut Hersteller ein superleichter Wander- und Kletterrucksack, dessen Volumen sich dank Rollverschluss nicht nur um 10 Liter erweitern lässt. Wer bei alpinen Touren ordentlich Gewicht einsparen will, kann auch gezielt einzelne Elemente wie zum Beispiel die herausnehmbare Rückenplatte entfernen und direkt daheim lassen.

Denn mit Hilfe des modularen Konzepts lässt sich das sehr niedrige Gesamtgewicht von nur 870 Gramm auf gerade einmal 670 Gramm reduzieren, indem man Deckel (85g), Rückenplatte (120g) oder 3x Kordeln (15g) einfach direkt daheim lässt. Für zusätzliche Gewichteinsparungen sorgt zudem der minimalistische Hüftgurt mit Aussparungen, die nicht zu Lasten des Tragekomforts gehen sollen.

Das funktionale und ausgefeilte Konzept fußt in erster Linie auf einem robusten, aber dennoch sehr leichten, reissfesten und PFC-freien Hauptstoff (N/100D CDR MN RIP) sowie gezielt platzierten Verstärkungen (N/500D CDR), die allesamt aus einem extrem robusten Cordura-Gewebemix bestehen. Damit der Rucksack auch bei schlechtem Wetter optimal geschützt ist, verfügt er über eine umweltverträgliche Imprägnierung auf Basis der HeiQ Eco Dry Technologie.

Ergänzt wird die Top-Verarbeitung hochqualitativer Materialien durch eine Vielzahl vielseitiger Befestigungsmöglichkeiten für Eispickel, Trekkingstöcke und Co. Während das ausgefeilte Atlas Lite Rückensystem anspruchsvolle Bergtouren so komfortabel wie möglich gestalten soll. Hierfür wird eine hochwertige PE-Platte mit einem umlaufendem Federstahldraht kombiniert, um eine harmonische Einheit aus hoher Stabilität, maximaler Flexibilität und minimalem Gewicht zu bilden.

Insgesamt bietet der Berg Quark 30 je nach gewählter Rückenlänge ein Volumen von 28 Litern (Regular) oder 32 Litern (Long), das mit Hilfe des Rolltop-Verschlusses um zusätzliche 10 Liter erweitert werden kann. Hierfür braucht nur der höhenverstellbare Hubdeckel abgenommen werden. Zum geräumigen Hauptfach kommen noch seitlich platzierte Meshnetz-Taschen hinzu, über die der schnelle Zugriff auf unterwegs benötigte Utensilien sichergestellt wird.

Drei reflektierende Befestigungskordeln mit geschickten Fixiermöglichkeiten bieten je nach Anspruch und gewählter Tour die Möglichkeit, Helm, Eispickel, Steigeisen, Kletterseil oder anderes Equipment auf der Front bzw. an den Seiten zu befestigten. Optional wird auch eine Helmhalterung angeboten, die sich an den zahlreichen „Daisy-Chain-Schlaufen“ befestigen lässt. Last but not least sorgt der BACH Quark 30 dank Reflektoren demnach für bestmögliche Sichtbarkeit und Sicherheit bei schlechtem Wetter!

Das aF-Testurteil von Peter: gut durchdachter Backpack mit komfortablem Tragesystem und minimalem Gewicht

So viel vorweg: Das Design und die Verarbeitungsqualtität des BACH Quark 30 ist absolut hervorragend. Mir gefällt aber nicht nur die Senffarbe des Rucksacks, sondern vor allem der gesamte Look. Als Wandersportler mag ich vielleicht nicht zur idealen Zielgruppe gehören, aber unabhängig davon konnte mich der Backpack in vielerlei Punkten wirklich überzeugen. Wenn ich am Ende auch zugeben muss, dass ich mir beim nächsten Mal dann doch lieber ein anderes Rucksack-Modell zulegen würde – aus für meine Begriffe guten Gründen.

Der BACH Quark 30 richtet sich allein vom modularen Konzept, vom funktionalen Aufbau und von der klaren alpinen Ausrichtung her bevorzugt an Outdoorsportler, die besonders viel Wert auf robustes Material, minimales Gewicht und maximale Funktionalität legen. Also Menschen, die zumeist in alpinem Gelände unterwegs sind und eher weniger auf mittelschweren Bergtouren.

Unschwer erkennbar auch an den Aussparungen am weniger stark gepolsterten Hüftgurt, den zahlreichen Daisy-Chains und Ösen, um für Kletter- und Alpintouren benötigtes Equipment am Rucksack zu befestigen. Bis hin zum minimalistischen und schlanken Gesamtdesign. Für mich waren all diese statischen Fixierbänder und hakeligen Verschlussmöglichkeiten an Rolltop und Deckelfach nicht wirklich komfortabel zu bedienen. Hier fehlte mir dann doch der ein oder andere Klickverschluss wie bei klassischen Backpacks.

So verfügt das geräumige Hauptfach nur über eine weitere Unterteilung. Als weitere Staufächer bietet der BACH Quark 30 „nur“ noch zwei kleine Departments im Deckel sowie die auf der Außenseite seitlich platzierten Meshnetz-Fächer. Für mich als gemütlicher Wanderer etwas zu wenig und schlecht zugängliches Platzangebot, da es keine seitlichen Zugänge oder Hüftgurt-Tadhen für den schnellen Zugriff gibt. Praktisch ist hingegen das Rolltop mit RV, wodurch man sein Gepäck nicht versehentlich verliert und der Deckel auch problemlos weggelassen werden kann.

Dafür fällt der Tragekomfort des Rucksacks trotz des minimalistischem Designs überraschend gut aus. Zumal man dank der verschiedenen Einstellmöglichkeiten, den BACH Quark 30 optimal auf die individuellen Bedürfnisse anpassen kann. Auch die Belüftung des Rückens funktioniert tadellos und der Schweiß wird optimal nach außen abgeleitet.

Das Gesamtfazit: Die Vor- und Nachteile im Überblick

In puncto minimales Gewicht, alpine Gene und hohe Verarbeitungsqualität ist der BACH Quark 30 definitiv unschlagbar. Für gewöhnliche Wandersportler ist der Rucksack leider etwas zu minimalistisch. Inwiefern das robuste, aber dennoch recht dünne Material des Rucksacks tatsächlich scharfkantigen Felsen widerstehen kann, müssen daher echte Alpinisten austesten.

Für normale Wandertouren empfiehlt sich eher die Wahl eines etwas komfortableren Backpack-Modells aus dem vielfältigen Portfolio von BACH, das über ein ausgewogeneres Staufachkonzept verfügt. Alles in allem ist der BACH Quark 30 definitiv eine gute Wahl für rassige Kletter- und Bergtouren, bei denen weniger zumeist mehr ist.

+ sehr gut verarbeitet

+ Rolltop mit Reisverschluss

+ superleichtes Gewicht

+ komfortables Rückensystem mit guter Belüftung

+ modularer Aufbau zur gezielkten Gewichtsreduzierung

+ schlankes Design

+ robustes Material

– etwas nervige Verschlusslösung über Daisy Chains

– zu minimalistisch für normale Wandertouren

Die Details:

Besonderheiten: Flexibles Atlas Lite Tragesystem, Rolltop-Verschluss mit Reissverschluss, modularer Aufbau, optional verfügbare Helmhalterung, herausnehmbare Rückenplatte, 2 seitliche Mesh-Fächer, Eispickel-/ Stockhalterung

Material: PFC-freier Hauptstoff aus 100% Polyamid, N/100 CORDURA® Mini Rip, Verstärkungen aus N/500D Cordura

Rückenlängen: 53 cm (Regular) / 60cm (Long)

Volumen: 28 Liter (Regular) / 32 Liter (Long) + 10 Liter Extravolumen via Rolltop

Maße: 62x26x21cm (Regular) / 69x26x21cm (Long)

Gewicht: 870 g (Regular) / 920 g (Long)

Farben: Black, Yellow Curry, Rivera Blue

Preis: 189,95 Euro (UVP)

*Hinweis der Redaktion zur Kennzeichnungspflicht: Die hier getesteten bzw. vorgestellten Produkte wurden uns vom jeweiligen Hersteller kostenlos zur Verfügung gestellt. Über den Produktwert hinaus flossen keine weiteren Zahlungen oder Gegenleistungen. Das Urteil der Redaktion ist unabhängig und die spezifischen Marken haben keinerlei Einfluss auf die Inhalte des Testberichts.