Kaum einem Kleidungsstück wird so wenig Aufmerksamkeit geschenkt wie den Socken. Vollkommen zu Unrecht, wie wir finden! Schließlich haben die richtigen Socken im Bergschuh einen entscheidenden Anteil daran, ob die Tour zur Tortur oder zum Genuss wird. Sitzen die Socken nicht richtig, werfen Falten oder lassen die Haut regelrecht aufweichen, dann entstehen schmerzhafte Blasen oder Druckstellen. Die Wahl des richtigen Textils im Berg- und Sportschuh sollte gut überlegt sein, wie wir Euch in unserem großen Ratgeber zum Thema Wandersocken ausführlich erklärt haben.

In unserem Schrank finden sich bereits seit geraumer Zeit die Performance und Lifestyle Merinosocken von Darn Tough. Ihr habt noch nie etwas von dem US-amerikanischen Hersteller gehört? Wir stellen euch das Unternehmen mit mittlerweile 20-jähriger Geschichte kurz vor und verraten euch, was die Socken für uns so besonders macht.

Über Darn Tough Vermont® Merinosocken

Darn Tough Vermont ist ein US-amerikanischer Hersteller von hochwertigen Premium Outdoor- und Lifestyle-Socken aus Merinowolle, die in einer eigenen Produktionsstätte in den USA gefertigt werden. Das umfangreiche Sortiment von Darn Tough ist auf sämtliche Aktivitäten, Wetterverhältnisse und Anforderungen ausgelegt – von speziellen Lifestyle-, Wander- und Laufsocken bis hin zu Skisocken oder Fahrradsocken. Seit mittlerweile 20 Jahren steht das Unternehmen für höchste Qualität und Langlebigkeit. Das Vertrauen in die eigene Arbeit unterstreicht Darn Tough mit einem besonderen Versprechen an seine Kund:innen: Die Socken besitzen eine lebenslange bzw. in Deutschland eine 40-jährige Produktgarantie. Dafür setzt das familiengeführte Unternehmen schon von Anfang an auf die vielseitige Merinowolle.

Merinowolle ist langlebig, wirkt kühlend im Sommer und wärmend im Winter. Sie leitet Feuchtigkeit rasch von der Haut nach außen und trocknet besonders schnell. Zudem ist sie auf natürliche Weise antimikrobiell – so entstehen auch nach einem ganzen Tag am Fuß keine unangenehmen Gerüche. Doch erst die Kombination aus Merinowolle, Nylon und Lycra geben den Socken ihren speziellen Performance Fit. Der verspricht: Kein Verrutschen, kein Einschnüren, keine entstehenden Falten und somit auch keine unangenehmen Blasenbildungen. Je nach Einsatzgebiet rundet eine ausgefeilte Polsterung die Qualitätssocken optimal ab.

Das af-Testurteil von Vroni: Coole und langlebige Socken mit Top-Qualität!

Ob Unterwäsche, Funktionsshirts oder Socken – Merino ist für mich beim Bergsport das Material der Wahl. Dementsprechend hatten die Darn Tough Socken bei mir schon vor dem ersten Anprobieren einen Stein im Brett. Mittlerweile habe ich ein breites wie buntes Potpurri verschiedener Modelle bei mir im Schrank – von den stylischen Fruit Stand Shorty Lightweight Lifestylesocken über die Micro Crew Midweight Wandersocken hin zu den kurzen Ultra-Lightweight Running Laufsocken. Das Besondere an Darn Tough ist für mich die Kombination aus Qualität, Langlebigkeit und super coolen Designs.

Die Socken machen einfach gute Laune und auch die lebenslange Garantie ist kein Marketing-Gag wie ich aus eigener Erfahrung bestätigen kann. Nach gut zwei Jahren im Dauereinsatz hatte sich bei einem meiner Wandersocken die Ferse etwas durchgescheuert. Der Reklamationsprozess über die Webseite lief schnell, einfach und reibungslos. Wenige Tage später durfte ich meine neuen Socken im Briefkasten begrüßen – inklusive kostenlosem Versand. Ein Service von dem sich so mancher Hersteller mehr als nur eine Scheibe abschneiden kann und für mich ein weiterer Grund, die Wandersocken, Laufsocken oder Lifestylesocken von Darn Tough guten Gewissens (und ohne dafür bezahlt zu werden ;-)) weiterzuempfehlen.