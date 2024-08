Wer mit dem Camper unterwegs ist oder mit Sack und Pack zum Picknick aufbricht, weiß ein Lied davon zu singen: Irgendwie fehlt immer etwas Essentielles. Womit wir direkt beim Thema wären. Denn genau in diese Kerbe schlägt das Schweizer Unternehmen Essential Elements und hat sich auf die Fahne geschrieben, nur nützliche Produkte herzustellen bzw. anzubieten. Grundlegendes Equipment also, mit dem sich das Leben im Alltag und auf Reisen leichter gestaltet. Denn jedes einzelne Produkt in deren vielfältigen Sortiment hat eine Notwendigkeit und dient als sinnvoll durchdachtes „Helferlein“.

Obendrein ist das gesamte Portfolio langlebig, funktioniert zuverlässig und wurde so nachhaltig wie möglich produziert. Wir haben eine kleine, aber feine Auswahl für euch genauer unter die Lupe genommen und waren überrascht, dass hohe Qualität mal wieder den wahren Unterschied macht – egal ob in Form langlebigem Camping-Geschirrs, als praktischen Saug-Haken oder aus recycelten Materialien hergestellte Mini-Taschenlampe.

Essential Elements – Kurzvorstellung:

Essential Elements ist die zuverlässige Marke aus der Schweiz mit dem gewissen Plus für durchdachte Kleinigkeiten. Dementsprechend sind alle angebotenen Produkte sowohl nützlich als auch praktisch und «as green as possible». Im Fokus steht nach eigenen Angaben immer die „Welt von morgen“, weshalb der rücksichtsvolle und bewusste Umgang mit der Umwelt auch ein fester Teil der Unternehmensphilosophie ist. Die Schweizer vermarkten daher innovative und qualitativ hochwertige Produkte für aktive Outdoor-Fans, von deren Nachhaltigkeit sie selbst überzeugt sind.

Hinter der Marke verbirgt sich die im Jahr 2005 gegründete Essential Elements AG, die sich auf den Aufbau und die Pflege von Outdoor-Marken im europäischen Markt spezialisiert hat. Vom Hauptsitz in der Nähe von Zürich aus und zwei Lagern in Frankreich sowie in der Schweiz organisiert das Unternehmen eine garantiert EU-konforme und schnelle Lieferung in alle europäischen Länder.

Essential Elements DISHES+: dieses Outdoor-, Camping-, Freizeit-Geschirr ist alles andere als Müll



Noch ein Outdoor-, Camping-, Freizeit-Geschirr, wie jedes andere? Definitiv nicht, denn das neue Dishes+, gefertigt aus BPA-freiem und spülmaschinenfestem TritanTM Renew von Eastman mit 50% zertifiziertem Recyclingmaterial, ist laut eigenen Aussagen etwas ganz Besonderes. TritanTM Renew ist ein Co-Polyester bei dem Kunststoffabfälle in ihre chemischen Grundbausteine (molekulares Recycling) zerlegt werden. Der Vorteil dieses hochtechnischen Verfahrens: Es werden erneuerte, makellose Materialien geschaffen und diese lassen sich unendlich oft wiederverwerten, ohne Verschmutzungen und ohne Qualitätsverlust.

Neben den Nachhaltigkeitsargumenten überzeugen bei diesem innovativen Material auch die funktionellen Vorteile wie Bruchfestigkeit, Mikrowelleneignung sowie die geruchs-, geschmacks- und schmutzabweisenden Eigenschaften für unterschiedlichste Lebensmittel. Gefertigt wird das extrem robuste Outdoor-Geschirr in Italien.

Das Sortiment umfasst einen Teller mit Griff und Aufhängung, eine Schale, einen Becher sowie ein Berghaferl. Besonders clever: Sowohl Teller als auch Haferl sind mit einem Befestigungsloch zum Aufhängen versehen. Dishes + gibt es in den Farben Clear as Crystal, White Truffle, Sky Blue und Deep Ocean. Die Preise bewegen sich je nach Produkt zwischen 8,95 bis 12,90 Euro (UVP).

Essential Elements HANG + GO: der Saug-Haken für alle Fälle

Wohin mit dem nassen Handtuch, wo kann der Waschbeutel oder die Wechselklamotte aufgehängt werden? Die einfache Lösung: Der HANG + GO Saughaken, der flexibel überall an glatten Oberflächen platziert werden kann. Einfach an die Wand, Kachel oder ähnliche Strukturfläche kleben, kurz andrücken, fertig.

Und bei Nichtgebrauch, einfach rückstandslos wieder abziehen. Zusätzliche Löcher bieten zudem die Möglichkeit zur Befestigung von Schnüren und kleinen Karabinern. Die Haltekraft von 6 bzw. 8 Kilo fällt so hoch aus, dass man problemlos sogar eine schwere, gusseiserne Pfanne daran aufhängen kann.

Der Hang + Go Saug-Haken ist vielseitig einsetzbar und ein Muss auf jeder Tour, Reise oder Expedition. Verfügbar in zwei Größen und acht unterschiedlichen Farben und je nach Farbe aus bis zu 100% recyceltem ABS gefertigt, kosten die beiden Größen entweder 7,95 oder 8,95 Euro (UVP).

Essential Elements MOON+LIGHT: USB-Lampe aus recyceltem Materialen

Kleine LED-Laterne für gemütliche Campingabende mit drei Helligkeitsmodi (Modus 1: 100 Lumen, 4 Std. / Modus 2: 50 Lumen, 7 Std. / Modus 3: 15 Lumen, 14 Std.), die sich über den Ein/Aus-Knopf steuern lassen. Wobei der Lampenschirm nach dem Ausschalten leicht nachleuchtet.

Das Gehäuse ist aus recyceltem ABS-Kunststoff gefertigt und verfügt über eine Aufhängung, die zugleich einen eingebauten USB-Stecker enthält, über den du die LED-Lampe wieder aufgeladen werden kann. Dauer zwischen 3-6 Stunden.

Die Outdoor-Leuchte lässt sich zudem platzsparend verstauen, ist nach IPX7 wasserdicht und verfügt über einen integrierten Li-Ion Akku (1.000 mAh), der die Lampe bis zu 14 Stunden mit Strom versorgt. Verfügbar in Gras-Grün oder Himmelblau für 24,95 Euro (UVP)

Das aF-Gesamtfazit – die Vor- und Nachteile im Überblick:

Zugegeben, wir hatten Essential Elements bisher in keinster Weise auf dem Schirm. Was vermutlich daran liegt, dass deren Produkte zumeist nur im ausgewählten Outdoor-Fachhandel zu finden sind. Aber auch sonst zählen die praktischen Helfer eher zur Fraktion „Glamping“ denn zur Leightweight-Ausrüstung von „echten“ Bergsteigern. Dementsprechend haben die hochqualitativen Produkte zwar ihr Gewicht und sind daher eher für den Campingplatz als für Mehrtagestouren geeignet. Dennoch überzeugt das robuste Geschirr durch Top-Verarbeitung und praktischen Nutzen.

Wir sind vor allem vom Nachhaltigkeitskonzept begeistert, das sich vom Produkt selbst bis hin zur Verpackung und dem Versandmaterial hindurchzieht. Weshalb wir die aus recycelten Materialien gefertigten Produkte mittlerweile ganz ohne schlechtes Gewissen gerne mit auf Tour in unserem T5 Multivan nehmen oder wenn es raus zum Picknick ins Grüne geht.

Das extrem bruchfeste Outdoor-Geschirr kann selbst das umtriebigste Kleinkind nicht kaputthauen und die praktischen Saugnapf-Haken kommen überall dort zum Einsatz, wo glatte Wände oder Flächen optimalen Halt bieten. Selbst die LED-Lampe überzeugt trotz ihrer recht kleinen Größe durch eine enorme Leuchtkraft mit angenehmer Lichttemperatur, um den Bus oder ein kleines Areal davor ausreichend zu beleuchten. Lediglich die Aufhängung löst sich bei leichtem Zug etwas zu schnell.

Bleibt also nur ein finales Gesamtfazit: Top-Qualität gepaart mit robusten und praktischen Eigenschaften vereint in überaus nützlichen Gadgets – wie gemacht für den nächsten Glamping-Urlaub oder sorgenfreie Picknick draußen im Freien.

+ Hohe Qualität und Top-Verarbeitung

+ nachhaltiges Konzept

+ recycelte Materialien

+ super robust und sehr langlebig

+ praktische Lösungen für jedes Abenteuer

– verhältnismäßig teures Equipment

– je nach Produkt recht schwer

*Hinweis der Redaktion zur Kennzeichnungspflicht: Die hier getesteten bzw. vorgestellten Produkte wurden uns vom jeweiligen Hersteller kostenlos zur Verfügung gestellt. Über den Produktwert hinaus flossen keine weiteren Zahlungen oder Gegenleistungen. Das Urteil der Redaktion ist dennoch unabhängig und die spezifischen Marken haben keinerlei Einfluss auf die Inhalte des Testberichts.