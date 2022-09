Durch körperliche Aktivität, Sport oder anstrengende Arbeit verliert der Mensch nicht nur Wasser in Form von Schweiß. Auch wichtige Elektrolyte, Mineralstoffe und Spurenelemente werden durch die „integrierte Klimaanlage“ aus dem Körper gespült. Allein im Ruhezustand verliert der Körper rund 1 Liter an Flüssigkeit pro Tag. Besonders beim und nach dem Sport gilt es, Flüssigkeits- und Elektrolytverluste möglichst schnell wieder auszugleichen, um Leistungsabfall, Muskelkrämpfen und Kopfschmerzen vorzubeugen. Wer also viel unterwegs ist, leidenschaftlich Sport treibt oder einem anspruchsvollen Job nachgeht, steigt der Flüssigkeitsverlust entsprechend an. Ab einer Dehydrierung von 2% des eigenen Körpergewichts (also ca. 1,2 l bei 60 kg) verringern sich sowohl die Leistungsfähigkeit, Ausdauer, Koordination und Konzentrationsfähigkeit.

Um diesem Effekt entgegenzuwirken heißt es also reichlich trinken und die internen Leistungsspeicher mit Hilfe von Nahrungsmitteln oder Energieriegeln wieder auffüllen. Da wir in der Regel aber mehr während einer Aktivität verbrauchen, als wir aufnehmen können, im reinen Trinkwasser nur eine gewisse Menge an Mineralien vorhanden ist und der Körper essenzielle Elektrolyte wie Natrium, Kalium, Kalzium und Magnesium nicht selbst herstellen kann, braucht es eine zusätzliche „Lösung“, um die Leistungsfähigkeit dauerhaft zu erhalten und die optimale Verteilung von Wasser im Körper sicherzustellen. Am besten gelingt das mit mit Hilfe von Nahrungsergänzungsmitteln bzw. Elektrolytlösungen.

Hersteller gibt es wie Sand am Meer, aber ein Münchner Unternehmen verfolgt einen etwas anderen Ansatz, um dem Körper auf schnellstem Wege das zurückzugeben, was er verloren hat und um das Gleichgewicht zwischen Flüssigkeit und Nährstoffen im Handumdrehen wieder herzustellen. Am besten perfekt portioniert in praktischen Dosierstreifen zum Mitnehmen. Wir haben für euch das Hydration Helper Starter Set mit 25 Sticks von Hydraid während unserer Teilnahme am Großglockner Ultra Trail 2022 getestet.

Über Hydraid – Regeneration und Hydration per Elektrolytlösung

Hydraid® bietet funktionale Getränkelösungen für eine bessere Hydrierung in allen Momenten des Lebens. Die Produkte werden auf wissenschaftlicher Basis entwickelt, helfen nachweislich den Körper schneller zu hydrieren und die Balance zwischen Flüssigkeit und Nährstoffen wiederherzustellen. Nachhaltig produziert mit maximal natürlichem Geschmack und minimalem Zuckergehalt. Die Marke Hydraid® gehört zur True Tape Sports GmbH und wurde im Juni 2021 von Fabian und Dr. med. Dominik Winter gegründet. Weitere Infos gibt’s auf der offiziellen Website.

Hydraid Hydration Helper Starter Set – 25 Sticks für die perfekte Elektrolyt-Wasser-Haushalt-Balance