Jack Wolfskin war über viele Jahrzehnte hinweg ein Aushängeschild für innovative Bergsportbekleidung und funktionales Outdoor-Equipment. Doch mit dem Verkauf der Marke mit dem berühmten Tatzenlogo im jahr 2011 an die US-Beteiligungsgesellschaft Blackstone richtet sich das Unternehmen neu aus und fokussierte sich auf eine kommerziellere Zielgruppe. Seit 2019 gehört die Jack-Wolfskin-Gruppe nun zum US-amerikanischen Golf-Ausrüster Callaway Golf Company, der nicht nur einen immensen Schuldenberg übernahm, sondern auch das alpine Erbe des Idsteiner Originals.

Seitdem richtet sich die Traditionsmarke strategisch neu aus und versucht mit dem neuen Claim „We Live to Discover“ sowie einer Überarbeitung der Corporate Identity und des Logos wieder zu seinen urprünglichen Wurzeln zurückzukehren. Ein erstes Beispiel dafür, dass die alpinen Gene nicht gänzlich verlorengegangen sind, setzt der Jack Wolfskin 3D Aerorise 30 aus der aktuellen Prelight-Hiking-Sommerkollektion, aus der wir auch ein komplettes Damenoutfit getestet haben. Ob der Rucksack mit Rolltop und innovativem Tragesystem an alte Zeiten anknüpfen kann, erfahrt ihr im Testbericht.

Jack Wolfskin 3D Aerorise 30 – leichter Wanderrucksack mit innovativem Rückenpolster und reißfestem CROSS RIP 70D Gewebe aus recycelten Kunstfasern

„Komfort 2.0“ – versprechen die Entwickler:innen für den Jack Wolfskin 3D AERORISE 30. Ein gerade einmal 770 Gramm leichter Rucksack, der laut der Idsteiner Outdoormarke mit einem komplett neuen, unschlagbar atmungsaktiven Tragesystem ausgestattet ist. Das sogenannte „Aerorise – Tragesystem“ basiert demnach auf einem innovativen 3D-Druck-Verfahren, wodurch vier besonders flexible und zugleich formfeste Polster entstehen. Deren Zellstruktur verfügt über zahlreiche, feine Verstrebungen mit unterschiedlichen Härtegraden.

Auf diese Weise soll es laut der Rucksack-Expert:innen möglich sein, eine angepasste zonale Dämpfung sowie eine optimale Lastverteilung zu gewährleisten. Hinzu kommt eine verbesserte Belüftung aufgrund der großzügigen Zwischenräume der neuartigen 3D-Polster. Wodurch ein Zuviel an Wärme am Rücken deutlich verringert und die Regulierung des Körperklimas gefördert werden soll. Aber auch hinsichtlich Nachhaltigkeit kann die neue Technologie demnach punkten. Weil aufgrund des Verzichts auf ein komplettes Rückensystems, unnötige Abfälle minimiert und Ressourcen geschont werden. Die Herstellung des Jack Wolfskin 3D Aerorise erfolgt unter Erfüllung des umweltfreundlichen bluesign Product Standard.

Somit kommt der Rucksack ohne umweltschädliches PFC aus und wird aus einem ultraleichten, reißfesten CROSS RIP 70D Gewebe aus recycelten Kunstfasern gefertigt. Dadurch ist das Material des Rucksacks überaus robust, langlebig und kann später bequem wiederverwertet werden. Das Hauptfach fasst rund 30 Liter an Volumen. Lässt sich dank eines praktischen Rolltop-Verschluss bei Bedarf aber noch um ein paar Liter erweitern bzw. bei weniger Gepäck entsprechend reduzieren. Neben der individuellen Anpassung des Hauptfachs, erlaubt der Rolltop auch den schnellen Zugriff ins Innere des Backpacks. Noch schneller klappt’s über einen weiteren, seitlich platzierten Reißverschluss. Wertsachen finden in einer direkt darüber, seitlich auf der Front platzierten RV-Tasche oder in der Mesh-Tasche am weich gepolsterten Hüftgurts ihren Platz.

Während das Trinksystem in einem vom Hauptfach abgetrennten Department verstaut werden kann, bieten die zwei dehnbaren und seitlich platzierten Mesh-Taschen weiteren Stauraum für nasse Klamotten oder die Trinkflasche. Weiteres Equipment Eispickel und Wanderstöcke kann über zahlreiche Befestigungs- und Materialschlaufen (Daisy Chains) auf der Außenseite des Rucksacks fixiert werden. Reflektierende Details und eine im Boden integrierte Regenhülle runden das durchdachte Gesamtkonzept ab.

Das af-Testurteil von Veit: leichter Rucksack mit hohem Tragekomfort und vielen praktischen Details

So viel vorweg: Der Jack Wolfskin 3D AERORISE 30 ist ein erfrischendes und vor allem sehr leichtes „Lebenszeichen“ einer fast schon tot geglaubten Outdoormarke. Natürlich mögen viele Glamper und Normalowandersportler:innen durchaus happy mit den eher kommerziellen Outfits der vergangenen Jahre gewesen sein. „Echte Bergsportler:innen“ konnten damit aber kaum noch etwas anfangen. Zu fancy, zu verspielt, zu wenig funktional. Lag es am kommerziellen Druck, der durch den Verkauf der Traditionsmarke entstand? Man weiß es nicht. Was wir aber wissen: Die neue Prelight-Hiking-Kollektion von Jack Wolfskin läutet ein neues Zeitalter ein – ein bergsportiches. So hoffen wir zumindest. Und das luftig-leichte Rucksackmodell mit seinem innovativen Aerorise-Rückensystem liefert dafür den perfekten Steilpass.

Der kompakte Backpack bietet dank Rolltop-Verschluss überraschend viel Platz. Weil sich das geräumige Hauptfach je nach mitzutragendem Gepäck und Vorhaben flexibel anpassen lässt. Dadurch kann der Rucksack bei verschiedenen Unternehmungen herhalten – egal ob Tagestour, Klettersteig oder mehrtägige Hüttenwanderung. Besonders praktisch ist dabei der seitlich platzierte Reißverschluss für den schnellen Zugriff aufs Innenfach, ohne dass man sich jedes Mal von oben nach unten durchkramen muss. Zwar hätte der RV durchaus über die gesamte Länge führen können, aber immerhin. Zusätzlichen Platz am sonst schlank gehaltenen Rucksackdesign des Jack Wolfskin 3D AERORISE 30 bieten auch die seitlichen Meshnetz-Taschen – egal ob für Trinkflaschen, stinkige oder nasse Klamotten und andere Utensilien.

Hier bieten auf beiden Seiten Gummizüge mit Daisychains zudem die Möglichkeit, Jacken oder andere Elemente einfach seitlich am Rucksack zu befestigen. Allerdings sind die Laschen etwas zu breit für die Widerhaken, die dann gerne mal herausrutschen. Hier sollte unbedingt noch optimiert werden. Ansonsten verliert man nicht nur das darunter eingeklemmte Outdoorequipment, sondern auch die Schnüre selbst. Die Wertsachen kommen entweder in das kleine RV-Fach auf der Fronseite oder in die kleine RV-Tasche am Hüftgurt. Alternativ in die am Rücken platzierte Trinksystem-Aufnahme des Hauptfachs.

Der Hüftgurt ist wie auch das alpinistische Gesamtkonzept minimalistisch gestaltet, damit kein Gramm zu viel auf die Wage kommt. Zudem sorgen großzügige Lüftungsslöcher für optimalen Tragekomfort selbst an heißen Tagen. Trotz recht schlank gehaltenen Hüftgurtflügeln leiden dabei weder der Tragekomfort noch die optimale Lastenverteilung. Da sitzt einfach alles wie es sitzen muss. Lediglich bei vollgepacktem Backpack hängt das gesamte Backpack-Konstrukt etwas nach hinten über. Aber vielleicht liegt’s auch einach nur an unserer eigenen Haltung! Das grobporige Aerorise-Tragesystem liegt gut am Rücken an, sorgt bei moderaten Temperaturen für angenehme Atmunsgaktivität, bewirkt aber sonst keine Wunder. An richtig warmen Tagen oder bei intensiven Bergeinheiten schwitzt man aufgrund des eng am Rücken anliegenden Wanderrucksacks dennoch ordentlich.

Größter Knackpunkt sind in unseren Augen die Stock- bzw. Eispickelhalterungen. Die sind so minimalistisch gehalten und in der Höhe leider nicht weit genug nach oben verschiebbar, dass die Teleskopstecken nicht optimal befestigt werden können bzw. nach hinten wegkippen. Entweder stellen wir uns einfach zu dusselig an, aber wir haben keine wirklich adäquate Lösung für das Problem gefunden. Zudem sind die schmalen Klettverschlüsse leider viel zu fummelig und lösen sich zu leicht, wodurch man im schlimmsten Fall sowohl die Wanderstöcke als auch die Haltung selbst verliert. Schade, denn sonst passt am Jack Wolfskin 3D Aerorise 30 wirklich fast alles und hatten wir auf unseren bisherigen Touren unsere helle Freude.

Gesamtfazit zum Jack Wolfskin 3D Aerorise 30 – die Vor- und Nachteile im Überblick:

Der Jack Wolfskin 3D Aerorise 30 ist der perfekte Allrounder für sportliche Outdooraktivitäten. Egal ob einfache Wanderung, schweißtreibender Speed Hike oder zweitägige Hüttentour, der leichte Backback bietet für jedes Vorhaben ausreichend Platz ohne viel Gewicht auf die Waage zu bringen.

Mit seinem Aerorise Tragesystem bietet der Rolltop-Rucksack zudem eine überzeugende Kombination aus guter Belüftung, perfektem Tragekomfort und optimaler Lastenverteilung. Lediglich der Preis fällt für unseren Geschmack etwas zu hoch aus und die Stockfixierung ist einen Tick zu wacklig. Viel mehr gibt’s aber kaum zu beantsanden.

+ super Tragekomfort

+ großes Platzangebot dank Rolltopverschluss

+ atmungsaktives Rückensystem

+ bequemer Tragekomfort

+ integrierte Regenhülle

+ leichtes Gesamtkonzept

– etwas warm bei sommerlichen Temperaturen

– Stockfixierung einen TIck zu wacklig

– hängt im vollbepackten Zustand etwas zu weit nach hinten über

– recht teuer im Preis

Die Details:

Besonderheiten: Hauptfach mit Rolltopverschluss, Trekkingstockfixierung, reflektierende Details, Hüftgurt mit Meshnetz-Tasche, Kompressionssystem, integrierte Daisychain-Schlaufen, Schnellzugriff über seitlich platzierten RV, integrierte Regenhülle

Material: OBERSTOFF aus 100% POLYAMID (70 Denier, 210 Denier), bluesign®-zertifizierte, PFC-freie und recycelte Materialien

Maße: 56 x 34 x 23 cm

Farben: Phantom, Silver Allover

Volumen: 30 Liter

Gewicht: ca. 770 Gramm

Preis: 379,95 Euro (UVP)

*Hinweis der Redaktion zur Kennzeichnungspflicht: Die hier getesteten bzw. vorgestellten Produkte wurden uns vom jeweiligen Hersteller kostenlos zur Verfügung gestellt. Über den Produktwert hinaus flossen keine weiteren Zahlungen oder Gegenleistungen. Das Urteil der Redaktion ist dennoch unabhängig und die spezifischen Marken haben keinerlei Einfluss auf die Inhalte des Testberichts.