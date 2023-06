„So viel wie nötig, so wenig wie möglich“: Dieses Credo gilt mittlerweile bei vielen Frischluftfreund:innen als gesetzt. Minimalistische Ausrüstung liegt voll im Trend, denn mit wenig Gewicht läuft es sich am Berg gleich viel leichter. Im wahrsten Sinne des Wortes. Damit Bergsteiger:innen und Wandersleute dennoch rundum geschützt und funktional unterwegs sind, lassen sich die Hersteller so einiges einfallen.

So auch der Outdoorspezialist Jack Wolfskin. Mit der neuen Prelight Hiking Kollektion präsentiert die Marke mit der Tatze eine ganze Palette an durchdachten Produkten für ambitioniertes Wandern bei warmen Temperaturen. Wir haben einige Highlights aus der neuen Sommerkollektion herausgepickt und neben dem 3D Aerorise 40 Rucksack auch ultraleichte Outdoorbekleidung genauer unter die Lupe genommen.

Jack Wolfskin Prelight Hiking Kollektion: Minimalistisch, leicht und innovativ

Ultraleicht und innovativ. So wird die neue Jack Wolfskin Prelight Hiking-Kollektion vielversprechend angepriesen. Trotz ihres Purismus soll sie herausragenden Schutz und Funktion bieten – auch für forderndes Terrain und warme Klimazonen. Um das zu erreichen setzen die Idsteiner auf hochwertigste Materialien wie Pertex® Quantum Air und Polartec® Alpha®.

Auch Technologien wie Microban® für langanhaltende Frische oder brrr° für natürliche Kühlung dank Mineralien kommen zum Zug. Der Minimalismus der Jack Wolfskin Prelight Hiking Kollektion spiegelt sich auch in der monochromatischen Farbgebung und den transparenten Elementen der athletischen Teile wider. Sie sind klein verpackbar und sollen ideal als Schichtensystem funktionieren.

Kurzvorstellung: Jack Wolfskin Prelight Alpha Jacke

Ein Highlight der Jack Wolfskin Prelight Hiking Kollektion ist die wärmende, ultraleichte und winddichte Prelight Alpha Isolationsjacke. Mit gerade einmal 175 Gramm und minimalem Packmaß passt sie in jeden Rucksack. Die Kombination aus strapazierfähigem Pertex®-Gewebe mit Stretch-Fleece-Einsätzen an den Seiten und unter den Armen machen die Jacke zum idealen Begleiter für die Gipfelrast oder zum Wandern an kühlen Tagen.

Dazu trägt vor allem das atmungsaktive und leichtgewichtige Polartec® Alpha-Synthetik-Futter bei. Die Kapuze mit ihrem hochgeschlossenen Kragen bietet zusätzlichen Schutz. Abgerundet wird die Jacke durch zwei Reißverschlusstaschen.

Kurzvorstellung: Jack Wolfskin Prelight Pants

Mit der Jack Wolfskin Prelight Pants liefern die Idsteiner das passende lange Beinkleid für sommerliche Wanderungen. Die locker geschnittene Pants im „Jogginghosen-Style“ setzt auf hoch atmungsaktives, schnell trocknendes und elastisches Texadri-Softshell mit UV-Schutz.

Dank aktivem Feuchtigkeitsmanagement soll Schweiß schnell und zuverlässig von der Haut wegtransportiert werden. In der Taille sorgt ein Gummizug für perfekten Sitz. Nicht fehlen dürfen außerdem zwei Reißverschluss-Fronttaschen.

Kurzvorstellung: Jack Wolfskin Prelight Pro T

Das luftige Allround-Shirt für warme Tage: Das Jack Wolfskin Prelight Pro T aus hochatmungsaktivem Texadri-Material transportiert Schweiß aktiv von der Haut weg und trocknet besonders schnell. Die Microban-Technologie soll die Bildung von unangenehmen Gerüchen dauerhaft verhindern.

Am Rücken und unter den Armen sorgen Stretch-Einsätze für zusätzliche Belüftung. Die perfekte Wahl für sommerliche Tage und schweißtreibende Aktivitäten.

Das af-Testurteil von Vroni: Luftig-leichte Outdoorbekleidung für heiße Tage

Anziehen und wohlfühlen: So lässt sich die neue Prelight Hiking Kollektion aus dem Hause Jack Wolfskin mit wenigen Worten zusammenfassen. Sowohl die Isolationsjacke Prelight Alpha als auch Wanderhose und Funktionsshirt überzeugen durch ihren luftig-leichten Tragekomfort. Dank des geringen Gewichts spürt man die guten Teile fast gar nicht und kann unbeschwert seine Runden drehen – gerade wenn die Temperaturen im Sommer deutlich in die Höhe klettern.

An Atmungsaktivität und Feuchtigkeitsmanagement gibt es absolut nichts auszusetzen. Selbst bei richtig fordernden Aktivitäten läuft man nicht Gefahr, irgendwann zu überhitzen. Vor allem die Polartec Alpha Jacke ist ein absolutes Lieblingsteil, das sich super angenehm auf der Haut trägt. Design und Farbgebung der Jack Wolfskin Prelight Hiking Kollektion sind schlicht und dezent. Die Pastelltöne mag man oder mag man eben nicht. In jedem Fall passen alle Styles optisch perfekt zueinander und bilden ein stimmiges Gesamtbild.

Die Prelight Pants ist mir persönlich zu sehr Jogginghose und der Schnitt aus meiner Sicht etwas gewöhnungsbedürftig. Ich mag es nicht so gerne, wenn Hosen an den Oberschenkeln schlabbern und dann schmal zulaufend, um in einem Bündchen zu enden. In Größe S passte mir die Hose bei 1,71 Körpergröße zwar oben sehr gut, fiel an den Beinenden aber etwas zu kurz aus und wirkte dadurch meinem Empfinden nach etwas unvorteilhaft. Stichwort: Hochwasserhosen.

An kleinen Frauen mit zierlicher Statur kann ich mir den Style da schon besser vorstellen. Generell fällt die Outdoorbekleidung der Jack Wolfskin Prelight Hiking Kollektion eher groß aus. Während ich bei den meisten Marken eine Größe M trage, war die Größe S in diesem Fall vollkommen ausreichend.

Gesamtfazit – die Stärken und Schwächen im Überblick:

Mit der Jack Wolfskin Prelight Hiking Kollektion liefert die Marke mit der Tatze eine extrem leichte und luftige Bekleidungslinie für sommerliche Bergaktivitäten, die vor allem an warmen Tagen und bei schweißtreibenden Aktivitäten in südlicheren Gefilden überzeugt. Das Design ist aufs Wesentliche reduziert und alle Teile optisch aufeinander abgestimmt. Nur bei der Wahl der Größe sollte man aufpassen, da Jack Wolfskin grundsätzlich etwas größer ausfallen.

+ sehr leicht und luftig

+ hoher Tragekomfort

+ reduziert auf das Wesentliche

+ hochwertige Materialien

– fällt etwas groß aus

– preislich etwas teurer als man es bislang von JW gewohnt ist

Jack Wolfskin Prelight Kollektion – Details und technische Infos:

Jack Wolfskin Prelight Alpha Jacke:

Besonderheiten: Ultraleichte Isolationsjacke mit Kunstfaserfüllung, winddichtes Außenmaterial, Stretchfleece-Einsätze an den Seiten und unter den Armen, Kapuze mit hohem Kragen, zwei Seitentaschen

Material: Pertex® Quantum Air: 100 % Polyamid; Polartec® Alpha®: 56 % Polyester (Recycelt)

Größen: XS – XL (Damen) / S – XXL (Herren)

Farben: Rose Smoke, Picnic Green, Dolphin (Damen) / Dark Sea, Black, Silver Grex (Herren)

Gewicht: 175 g (Größe S Damen) / 220 g (Größe M Herren)

Preis: 179,95 Euro (UVP)

Jack Wolfskin Prelight Alpha Pants:

Besonderheiten: Locker geschnittene Wanderhose aus elastischem Softshell, elastischer Bund und Beinabschlüsse, zwei Fronttaschen, schnelltrocknend, elastisch, UV-Schutz, bluesign®-zertifiziert

Material: 50 % Polyester / 50 % Nylon, wasserabweisend

Größen: XS – XL (Damen) / S – XXL (Herren)

Farben: Picnic Green, Dolphin (Damen) / Dark Sea, Gecko Green (Herren)

Gewicht: 200 g (Größe S Damen) / 240 g (Größe M Herren)

Preis: 99,95 Euro (UVP)

Jack Wolfskin Prelight Pro T:

Besonderheiten: Hoch atmungsaktiv, Stretch-Einsätze am Rücken und unter den Armen, Microban-Technologie gegen Gerüche, bluesign®-zertifiziert

Material: Texadri Single Jersey Heather Anti Odour: 100 % Polyester

Größen: XS – XL (Damen) / S – XXL (Herren)

Farben: Rose Smoke, Picnic Green, Dolphin (Damen) / Dark Sea, Gecko Green, Black (Herren)

Gewicht: 85 g (Größe S Damen) / 95 g (Größe M Herren)

Preis: 59,95 Euro (UVP)

*Hinweis der Redaktion zur Kennzeichnungspflicht: Die hier getesteten bzw. vorgestellten Produkte wurden uns vom jeweiligen Hersteller kostenlos zur Verfügung gestellt. Über den Produktwert hinaus flossen keine weiteren Zahlungen oder Gegenleistungen. Das Urteil der Redaktion ist unabhängig und die spezifischen Marken haben keinerlei Einfluss auf die Inhalte des Testberichts.