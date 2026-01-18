von | 18. Januar 2026 | Testberichte , Bergsteigen , Highlight , Trailrunning

Jeder Wanderer und Bergsteiger kennt es: Der erste Schnee hat im Herbst die Gipfel überzuckert oder im Frühling verstecken sich hartnäckige Altschneefelder an schattigen Nordhängen. Die Wege sind dünn verschneit, teils vereist – und statt entspannter Tour droht schnell eine gefährliche Rutschpartie. Genau dann ist es Zeit für Spikes und leichte Grödel: kleines Equipment mit großer Wirkung. Zusätzliches Gepäck, das bei den neuen Kahtoola MICROspikes Ghost kaum ins Gewicht fällt.

Kurzvorstellung: Kahtoola MICROspikes Ghost

Mit den neuen MICROspikes Ghost bringt Kahtoola eine ultraleichte Weiterentwicklung seiner beliebten MICROspikes auf den Markt. Entwickelt für vereiste und verschneite Wege, leichte Winterwanderungen, Zustiege und Trailrunning in unseren heimischen Mittel- und Hochlagen bieten die Grödel zuverlässige Traktion – ohne den Anspruch, Steigeisen für hochalpine Touren zu ersetzen.

Hierfür werden die Grödel mithilfe einer abriebfesten TPU-Matrix über die Laufsohle der Wander- oder Laufschuhe gezogen, um diese mit zwölf gehärteten und 9 mm langen Edelstahlspikes pro Fuß auszustatten. Diese bestehen aus wärmebehandeltem und korrosionsbeständigem Edelstahl, das sich zuverlässig in eisiges Gelände beißt und so für sicheren Halt sorgen soll.

Darüber hinaus stellt das Hybrid-Elastomer-Gurtzeug mit steiferem TPR an der Zehenkappe für einen rundum perfekten Sitz und eine optimale Passform am Schuh – ohne Druckstellen. Zudem ermöglichen es die patentierten, verstärkten Ösen sowie die bewegliche Nieten den Spikes, sich unabhängig voneinander zu bewegen, um den Halt auf unebenem Gelände zu verbessern und die Ansammlung von Schnee zu minimieren.

Was ist neu bei den Kahtoola MICROspikes Ghost?

Katholla hat seine beliebten Kahtoola MICROspikes nochmals überarbeitet, um das „alte Modell“ sowohl in puncto Passform als auch hinsichtlich Gewicht und Packmaß weiter zu optimieren.

42 % leichter als die bisherigen MICROspikes

als die bisherigen MICROspikes extrem kompakt verpackbar

12 aggressive Spikes pro Fuß für Halt auf vereisten Trails

für Halt auf vereisten Trails neue TPU-Matrix für Robustheit und Beweglichkeit

für Robustheit und Beweglichkeit langlebige Befestigungsösen zwischen Geschirr und Spikematrix

zwischen Geschirr und Spikematrix extra lange Fersenlasche für leichtes Anziehen, auch mit Handschuhen

für leichtes Anziehen, auch mit Handschuhen für Trailrunning-, Zustiegs- und leichte Wanderschuhe optimiert

Die Spikes wurden über mehrere Jahre hinweg komplett neu gedacht – von Material über Konstruktion bis hin zu umfangreichen Tests. Das Versprechen des Herstellers: maximale Sicherheit bei minimalem Gewicht.

Das af-Testurteil von Vroni: Eine exzellente Wahl für gewichtsorientierte Ganzjahreswanderer

Ich bin erst vor ein paar Jahren auf das Thema Spikes gekommen – und seitdem frage ich mich jedes Mal, warum ich mich früher immer mühsam vereiste Wege hinuntergekämpft habe. Die klassischen MICROspikes von Kahtoola habe ich inzwischen schon eine ganze Weile im Einsatz und möchte sie absolut nicht mehr missen. Sie haben mir so viele rutschige Situationen erspart, dass sie inzwischen zu meiner Standard-Ausrüstung gehören, sobald Schnee oder Eis auf meinen Hausbergen im Spiel sind

Was die neuen Kahtoola MICROspikes® Ghost angeht: Beim Thema Traktion und Halt merke ich persönlich keinen Unterschied zu den klassischen Spikes – und das ist positiv gemeint. Der Grip ist gewohnt zuverlässig, egal ob auf harten Altschneefeldern oder vereisten Forstwegen. Den größten Unterschied merkt man bei Packmaß, Handling und Gewicht am Fuß: Die Ghost lassen sich deutlich kompakter zusammenlegen, ineinanderstecken und dadurch extrem platzsparend verstauen. Auch das Anlegen geht noch schneller und intuitiver und am Fuß sind sie beim Gehen kaum spürbar.

Da ich fast immer mit leichten Zustiegs- oder Trailrunning-Schuhen unterwegs bin, passen die ultraleichten Ghost Grödel perfekt zu meinem Stil. Für Hochtouren sind sie nicht geeignet – dort gehören natürlich auch bei mir zwingend feste Schuhe und Steigeisen an den Fuß. Aber für das, was wir hier in unseren Mittel- und Voralpen am häufigsten antreffen, sind die neuen MICROspikes Ghost optimal.

Das Gesamtfazit zu den Kahtoola MICROspikes – die Vor- und Nachteile im Überblick:

Wer wie ich auf minimales Gewicht und wenig Gepäck setzt, bekommt mit den neuen Kahtoola-Spikes eine hervorragende Lösung. 43 % leichter als das Original wiegen sie kaum noch etwas, verschwinden problemlos in jedem Rucksack oder Laufgürtel und sind im entscheidenden Moment innerhalb von Sekunden am Schuh. Genau so muss moderne Winterausrüstung funktionieren! On top mit einer 4-Jahres-Garantie ausgestattet, ist das aktuelle Modell die perfekte Kombi aus ultraleichter Leistung, optimaler Sicherheit und langer Haltbarkeit.

+ sehr gute Verarbeitung und hohe Qualität

+ leicht an- und ablegbar

+ extrem leicht im Gewicht

+ 12 griffige Spikes pro Fuß

+ sehr kleines Packmaß

– keine Nachteile

Die Details – Kahtoola MICROspikes Ghost:

Besonderheiten: mit kältebeständiger Thermoplastik Elastomer (TPE) und Thermoplastik Gummi (TPR), Traktionsmatrix aus Thermoplastic Polyurethane (TPU), verstärkte Ösen aus TPR, 12 Spikes aus wärmebehandeltem und korrosionsbeständigem Edelstahl der Serie 400

Einsatzgebiet:vereiste Wege, leichte Winterwanderungen, Zustiege, Trailrunning

Gewicht pro Paar: 179 g (XS) | 179 g (S) | 192 g (M) | 200 g (L) | 208 g (XL)

Packmaß: 11.5 cm x 10 cm x 5 cm / 575 cm³

Spikes: 12 Spikes mit 9 mm Länge aus Edelstahl pro Fuß, robuste TPU-Matrix

Größen: XS–XL (Unisex)

Lieferumfang: inkl. faltbarem Tragebeutel

Preis (UVP): 99,95 €

*Hinweis der Redaktion zur Kennzeichnungspflicht: Die hier getesteten bzw. vorgestellten Produkte wurden uns vom jeweiligen Hersteller kostenlos zur Verfügung gestellt. Über den Produktwert hinaus flossen keine weiteren Zahlungen oder Gegenleistungen. Das Urteil der Redaktion ist dennoch unabhängig und die spezifischen Marken haben keinerlei Einfluss auf die Inhalte des Testberichts.