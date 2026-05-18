von | 18. Mai 2026 | Testberichte , Bergsteigen , Highlight , Skitour

Leise Marke, starke Performance: Montane ist hierzulande noch immer eher ein Geheimtipp. Während andere Outdoor-Marken vor allem im Handel präsenter sind und aggressiver auftreten, arbeiten die Briten eher leise, dafür aber extrem konsequent an funktionellen Produkten für Bergsport, Trekking und lange Tage draußen.

Wir selbst tragen Montane seit vielen Jahren und sind immer wieder überzeugt von der Kombination aus kompromissloser Funktionalität, geringem Gewicht, durchdachten Schnitten und hoher Langlebigkeit. Allen voran zählt etwa das von uns getestete Montane Firewall Jacket zu unseren absoluten All-Time-Favorites. Umso gespannter waren wir auf die aktuellen Neuheiten der Winterkollektion 2026. Im Test: Das Montane Phase Lite Waterproof Jacket und das Montane Malli Long Sleeve Zip Shirt, die beide sowohl für Damen als auch für Herren verfügbar sind.

Kurzvorstellung: Montane Phase Lite Waterproof Jacket

Das Montane Phase Lite Waterproof Jacket ist eine leichte, 3-lagige Hardshell mit neuer GORE-TEX ePE Membran, die erstmals komplett ohne PFC auskommt. Entwickelt wurde die Outdoorjacke für vielseitige Einsätze von Wandern über Trekking bis hin zu alpinem Bergsteigen. Trotz des geringen Gewichts verspricht sie vollen Wetterschutz, ist zuverlässig wasserdicht, winddicht und gleichzeitig atmungsaktiv.

Montane setzt auf ein robustes, aber weiches Obermaterial, voll verklebte Nähte sowie wasserabweisende Reißverschlüsse. Die Kapuze ist voll verstellbar und helmkompatibel, die Taschen sind so positioniert, dass sie auch mit Rucksack oder Klettergurt gut erreichbar bleiben. Insgesamt folgt die Phase Lite Hardshell dem typischen Montane-Ansatz: technisch auf hohem Niveau, dabei klar und funktional gestaltet.

Das af-Testurteil von Vroni: Allround-Hardshell, die keine Wünsche offenlässt!

Im Praxiseinsatz überzeugt die Phase Lite von Montane durch ihre Vielseitigkeit. Die Hardshell trägt sich deutlich angenehmer als viele klassische Regenjacken und wirkt weniger steif – ein spürbarer Vorteil bei langen Touren oder bei Bewegung im steilen Gelände. Der dynamische Schnitt bietet genug Platz für einen Midlayer ohne aufzutragen und macht die Jacke zu einer echten Allrounderin. Normalerweise trage ich bei 1,71 / 60 kg immer Größe M / 38. Bei der Montane Phase Lite reichte mir mit einem normalem Midlayer aber auch die Größe 36 / UK 10.

Besonders positiv fällt die neue GORE-TEX ePE Membran auf: wasserdicht und atmungsaktiv, dabei aber komplett ohne PFC – ein wichtiger Schritt in Richtung nachhaltigerer Outdoor-Bekleidung. Mit einem UVP in Höhe von rund 400,- Euro bietet die Phase Lite zudem ein absolut faires Preis-Leistungs-Verhältnis für eine Gore-Tex-Jacke dieser Klasse.

Kurzum: eine hervorragend abgestimmte, leichte Hardshell, die zuverlässig schützt, angenehm zu tragen ist und sich für Wandern, Trekking, Bergsteigen oder als zusätzliche Schutzschicht im Schnee gleichermaßen eignet. Die zurückhaltende Optik macht sie obendrein sehr gut kombinierbar.

Die Details zum Montane Phase Lite Waterproof Jacket:

Material: Shell Face aus 100% Nylon (recycled); Shell Backer aus 100% Nylon (recycled)

Wassersäule: 28,000mm

Größen: 36 – 44 (EU)

Gewicht: 320 g

Farben: Mint, Dunkelblau, Orange

Preis: 400 € (UVP)

Kurzvorstellung: Montane Malli Longsleeve Half Zip

Das Montane Malli Longsleeve Half Zip ist ein körpernah geschnittenes Funktionsshirt aus Merinowolle, das als Baselayer für aktive Einsätze bei kühleren Temperaturen konzipiert ist. Montane setzt hier auf eine Merino-Mischung, die die natürlichen Vorteile der Wolle – Temperaturregulierung und Geruchsneutralität – mit zusätzlicher Strapazierfähigkeit verbindet.

Der halblange YKK-Reißverschluss ermöglicht eine schnelle Anpassung der Belüftung, flache Nähte reduzieren Reibung unter Rucksackträgern und der elastische Stoff soll für eine sehr gute Bewegungsfreiheit sorgen.

Das af-Testurteil von Vroni: Sehr angenehm zu tragender Merino-Baselayer, der lange frisch bleibt.

Im Test zeigt sich das Malli Shirt von seiner besten Seite: sehr angenehmes Hautgefühl, hoher Tragekomfort und genau die Eigenschaften, die man von einem guten Merino-Baselayer erwartet. Auch bei schweißtreibenden Aktivitäten bleibt das Shirt lange frisch und fühlt sich selbst nach mehreren Einsätzen noch angenehm an.

Der körpernahe Schnitt funktioniert sowohl solo als auch im Schichtsystem unter Mid- und Shelllayern hervorragend. Besonders hervorzuheben: Auch nach zahlreichen Waschgängen ist das Malli Shirt perfekt in Form geblieben. Kein Pilling, keine dünnen Stellen und auch die Farbe ist intensiv wie am ersten Tag. Genauso so soll es sein (ist es inzwischen aber bei vielen Merino-Marken meiner Erfahruung nach leider nicht mehr der Standard).

Die Details zum Montane Malli Longsleeve Half Zip:

Material: 84 % WOLLE (Merino), 11 % NYLON, 5 % ELASTHAN

Größen: EU 36 – 44

Gewicht: 155 g

Farben: Schwarz, Dunkellila

Preis: 120 € (UVP)

Gesamtfazit zur neuen Montane Kollektion

Unterm Strich beweist Montane mit der neuen Kollektion erneut, dass man keine lauten Designs braucht, um erstklassige Outdoor-Produkte zu machen – sondern Erfahrung, klare Konzepte und echte Funktion. Das Montane Phase Lite Waterproof Jacket überzeugt als leichte, nachhaltigere Gore-Tex-Hardshell mit breitem Einsatzspektrum und sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Montane Malli Longsleeve Half Zip ergänzt die Kollektion sinnvoll als komfortabler und langlebiger Merino-Baselayer für aktive Tage draußen.

Die Vorteile:

Hoher Tragekomfort und durchdachte Schnitte

Technisch überzeugende Materialien

PFC-freie Lösungen und nachhaltigere Ansätze

Vielseitig einsetzbar

fairer Anschaffungspreis

Die Nachteile:

Verfügbarkeit im Handel

schlichte Optik ist Geschmacksache