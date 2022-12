Getreu dem Motto: „ESCAPE THE GREY“ hat inov-8 bereits im April 2022 einen ultimativen Road-to-Trail-Laufschuh auf den Markt gebracht, mit dem Laufsportler von der Haustüre weg ihr nächstes Outdoor-Abenteuer starten und aus dem Alltagsgrau ausbrechen können. Hierfür haben die Briten ihren neuen Trailschuh PARKCLAW G 280 mit 98 Stollen pro Laufsohle versehen, die mit Graphen verstärkt sind und den „besten Hybrid-Grip der Welt“ bieten sollen.

Auch der Schaumstoff der Zwischensohle ist mit dem modifizierten Kohlenstoff angereichert, um für 25% mehr Energierückgabe und länger anhaltende Geschwindigkeit zu sorgen. Das Ergebnis ist ein Allrounder mit optimaler Dämpfung, viel Tragekomfort und einem atmungsaktiven Meshnetz-Obermaterial. Wir haben das leichte Laufschuh-Modell aus UK für euch getetest.

inov-8 – die Outdoorsportmarke aus den Bergen des britischen Lake District

inov-8 wurde in den Bergen des britischen Lake District ins Leben gerufen und ist eine Outdoorsportmarke, die sich vor allem an Menschen richtet, die ihre eigenen Grenzen überschreiten und erweitern wollen. Seit der Gründung im Jahr 2003 durch Wayne Edy hat sich inov-8 einen Namen als Weltmarktführer im Bereich Grip gemacht. Zudem ist die angebotene Ausrüstung besonders leicht, schnell unterwegs und immer innovativ.

Davon zeugt vor allem die zum Patent angemeldete Graphen-Technologie, die gegenüber großen Sportmarken ein absolutes Novum darstellt und im Dezember 2016 in Zusammenarbeit mit dem National Graphene Institute der University of Manchester entwickelt wurde. Eine Technologie, die innov-8 als einzige Marke weltweit in Sport-, Fitness- und Wanderschuhen verwendet. Gut zu wissen: Die beiden Wissenschaftler, die 2010 an der Universität erstmals Graphen aus Graphit isolierten, wurden inzwischen mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet. Wir folgen nie anderen, wir gehen unseren eigenen Weg.

inov-8 Parkclaw G 280 – leichter Allround-Laufschuh mit der Extraportion Grip

inov-8 hat zum Start in die Laufsaison 2022 seinen ersten Road-to-Trail-Laufschuh mit Graphen auf den Markt gebracht. Dem stärksten Material der Welt, das für noch mehr Grip sorgen soll. Der neue PARKCLAW G 280 wurde eigens dafür entwickelt, um es Läuferinnen und Laufsportlern leichter zu machen, von der Asphaltstraße abzubiegen und direkt in die Trails einzusteigen. Denn im Gegensatz zu herkömmlichen Laufschuhen, verspricht der neue Allrounder stärkeren Halt und eine größere Energierückgabe – egal ob auf befestigten Wegen oder in anspruchsvollem Terrain.

Dafür sorgt das sowohl in die G-Grip-Laufsohle wie auch in den G-Fly-Schaum der Dämpfung eingebrachte Graphen, das laut wissenschaftlicher Ergebnisse demnach 50% stärker, 50% elastischer und 50% strapazierfähiger sein soll. Athleten, die den Schuh mit dem neuen Dämpfungsmaterial getestet haben, gaben demnach an, dass er nach 1200 km immer noch eine gute Leistung erbringt – doppelt so viel wie der Industriestandard.

Zudem verfügt die langlebige G-GRIP-Außensohle über jeweils 98 Gummistollen pro Schuh, die allesamt 4 mm erhaben sind, um sich krallenartig in den Untergrund zu beißen und zugleich ein reibungsloses Laufen auf der Straße zu bieten. Dafür wurde das Profil sorgfältig geformt und positioniert. Denn mehr Flexpunkte auf der Außensohle – vertikal wie auch horizontal – sorgen auch für größere Anpassungsfähigkeit auf das Terrain und ein ausgeprägteres Gefühl von mehr Wendigkeit. Auch um den Antrieb nach vorne als auch das Bremsen nach hinten zu optimieren.

Darüber hinaus sorgt die G-FLY-Schaum Dämpfung in Kombination mit dem widerstandsfähigen BOOMERANG-Fußbett mit ihren Hunderten von expandierten TPU-Blasen sowie der 8 mm Sprengung für ein flottes Laufgefühl, optimale Dämpfung und dauerhaften Tragekomfort. Damit sich Laufsportler auch über größere Distanzen hinweg schneller und frischer fühlen. Abgerundet wird das alles noch durch ein leichtes, grobporiges und atmungsaktives, aber zugleich enorm strapazierfähiges Mesh-Obermaterial.

Nicht zu vergessen die etwas breitere Zehenbox und eine eingenähte, weiche Schuhzunge. Damit die Stabilität dennoch nicht zu kurz kommt, sorgen eine Fersenkappe und dein robuster Zehenschutz für zusätzliche Unterstützung sowie optimalen Schutz. Ein Gesamtpaket, das mitsamt der praktischen Zugschlaufen für den leichteren Ein- und Ausstieg gerade einmal 280 Gramm auf die Waage bringt.

Das af-Testurteil von Veit: vielseitiger Allrounder mit solider Dämpfung, weichem Schaft und geringer Stabilität

inov-8 fehlte bisher noch in meinem gut sortierten Laufschuh-Schrank. Zeit wurde es, nun endlich auch einmal in die britischen Treter zu steigen. Abgeschreckt hatte mich bisher nur der Fakt, dass der Leisten der Trail-Modelle durchweg recht schmal ausfällt. So auch beim Parkclaw G 280, bei dem allerdings der weiche Oberschuh und die etwas breitere Zehenbox dafür sorgen, dass man selbst als „Breitfüßler“ ausreichend Platz findet.

Allerdings mit Abstrichen, denn das größte Manko für Menschen mit sehr breitem Vorderfuß ist die harte Zehenkappe. Die drückt nämlich beim Abknicken unangenehm auf den kleinen, äußeren Zeh. Für Laufsportler mit „normaler“ bis schmaler Fußbreite vermutlich kein Problem. Für mich auf der Langstrecke leider ein dauerhafter Schmerzpunkt. „Leider“ genau deshalb, weil der Trailschuh ansonsten wunderbar bequem ausfällt und vor allem an wärmeren Tagen ein sehr angenehmes Fußklima bietet.

Das liegt in erster Linie am grobporigen Obermaterial, das flexibel und atmungsgaktiv genug ist, um viel Komfort zu gewährleisten. Aber die Füße dennoch in Form hält und nicht zu weich ausfällt. Ein Tragekomfort, der in technischem Gelände jedoch beizeiten für mangelnde Stabilität sorgt. Aber dafür ist der Parkclaw ja auch nicht gemacht, sondern als „Übergangslösung“ für Straße und Trails. Und in diesem Einsatzgebiet kann der Allrounder wirklich rundum punkten. Da drückt nichts (bis auf die besagte Zehenkappe) oder stört die Bewegungsabläufe.

Für die nötige Stabilität sorgt der mit TPU-Folie bis zur Achillessehne hochgezogene, verstärkte Fersenbereich. Auch die nicht besonders weit nach vorn gezogene Schnürung trägt ihren Teil dazu bei. Das absolute Highlight ist aber wie bereits erwähnt die stark profilierte Laufsohle, die schon beim bloßen Anblick für maximale Griffigkeit sorgt. An der Ferse leicht angeschrägt, rollt der Trailschuh leichtfüßig dahin und kann auch hinsichtlich seiner Traktion absolut überzeugen. Ein rundes Laufgefühl, dass dank der zahlreichen Stollen vor allem für ordentlich Biss und maximale Trittsicherheit sorgt.

Gesamtfazit – die Vor- und Nachteile im Überblick:

Laufsportler mit breiteren Füßen sollten sich gut überlegen, ob sie sich den Parkclaw G 280 von inov-8 wirklich anschaffen wollen. Denn aufgrund seines recht schmalen Leistens könnte der Tragekomfort etwas zu kurz kommen. Allen anderen können bedenkenlos zugreifen, denn dank des recht weichen, aber robusten und atmungsaktiven Obermaterials und der griffigen Laufsohle mit komfortabler Dämpfung überzeugt der leichte Allrounder vor allem bei sommerlichen Trailtouren. Dabei besonders hervorhebenswert ist die langlebige Sohle, die aber vermutlich länger durchhält als das Mesh-Material. Wichtiger Hinweis: Die Größe fällt ca. eine halbe Nummer kleiner aus.

+ exzellenter Grip bei allen Bedingungen

+ ausreichend Platz auch für breitere Füße

+ superbequemer Tragekomfort

+ optimiertes Abrollverhalten

+ hoher Tragekomfort dank Mesh-Material

+ optimales Fußklima

– keine Lasche zum Verstauen der Schnürsenkel

– bietet nur bedingt Stabilität und seitliche Führung

– etwas schwammiges Laufgefühl im technischen Gelände

– Zehenkappe drückt bei breiten Füßen auf den kleinen Zeh

Die Details:

Besonderheiten: patentierte Graphen-Technologie, Laufsohle mit 98 Stollen, Zehenkappe und verstärkter Fesenbereich, Anziehschlaufen, widerstandsfähigen BOOMERANG-Fußbett

Material: Synthetik, Textil, gestricktes, grobporiges Meshmaterial

Farben: Nectar / Navy, Black / White

Sprengung: 8 mm (bei 4mm Stollentiefe, Zwischensohlen-Drop von 18mm im Fersenbereich auf 10mm am Vorfuß )

Sohle: G-GRIP Laufsohle mit 98 Stollen, G-FLY Zwischensohle

Gewicht: ca. 280 Gramm (pro Schuh, bei Mustergröße EU 42)

Größen: EU 39,5 – 50

Preis: 179,95 Euro (UVP)

*Hinweis der Redaktion zur Kennzeichnungspflicht: Die hier getesteten bzw. vorgestellten Produkte wurden uns vom jeweiligen Hersteller kostenlos zur Verfügung gestellt. Über den Produktwert hinaus flossen keine weiteren Zahlungen oder Gegenleistungen. Das Urteil der Redaktion ist dennoch unabhängig und die spezifischen Marken haben keinerlei Einfluss auf die Inhalte des Testberichts.