Waschechte Outdoorsportler:innen kennen kein schlechtes Wetter, aber umso mehr die wohl größte Herausforderung, das Gepäck bei Regen zuverlässig trocken zu halten. Egal ob mit dem Rad zur Arbeit, beim Wandern oder Klettern, auf Reisen oder bei Sportarten wie Kajaken, Canyoning oder SUP’en – sobald Wasser mit im Spiel ist, müssen die Habseligkeiten geschützt werden, damit sie trocken ins Ziel kommen. Während die klassische Regenhülle bei leichtem Regen noch ihren Zweck erfüllt, müssen bei richtigem Sauwetter oder rauer Meeresgischt schon deutlich härtere Geschütze aufgefahren werden.

Mit seiner neuen „Waterproof Serie“ bietet der US-amerikanische Hersteller Osprey eine Vielzahl an wasserdichten Rucksäcken und Reisetaschen für den Einsatz unter härtesten Bedingungen. Wir haben zwei der Modelle für euch genauer unter die Lupe genommen: den Transporter Roll Top WP 18, einen wasserdichten Rucksack, sowie den Transporter 70 WP, eine robuste und wasserdichte Duffelbag. Und so viel vorweg: Nasse Wechselklamotten gehören mit den beiden Waterproof-Transportlösungen definitiv der Vergangenheit an.

Osprey Transporter Roll Top WP 18: Wasserdichter Rucksack für Stadt, Land und Fluss

Mit dem Transporter Roll Top WP 18 liefert Osprey einen kompakten Begleiter mit praktischem Rollverschluss, der sich sowohl für den täglichen Radweg zur Arbeit als auch für den Outdoor-Einsatz beispielsweise beim Kajaken eignen soll. Der hohe Wassserschutzgrad IPX6 verspricht das Gepäck auch im stärksten Wolkenbruch zuverlässig trocken zu halten. Das schlichte Innenfach fasst 18 Liter Ausrüstung. Außerdem können außen am Rucksack dank Daisychain und Gummiband weitere Ausrüstungsgegenstände befestigt werden, denen das Wetter egal ist.

Beim Tragesystem setzt Osprey auf die bewährte AirScape-Rückenplatte. Diese kommt seit vielen Jahren auch bei den normalen Rucksäcken zum Einsatz und soll für ein stabiles und gleichzeitig bequemes Tragegefühl sorgen. Hergestellt ist der Transporter Roll Top WP 18 aus 100% recycelten und bluesign-zertifizierten Materialien.

Das af-Testurteil von Vroni: Kompakt und robust – perfekt für den Alltag und beim Wassersport

Der Transporter Roll Top WP 18 von Osprey ist ein vielseitiger Begleiter zum Pendeln in die Arbeit, beim SUPen oder Kajaken oder auch beim Ausflug ins Skigebiet. Die robuste Außenschicht hält selbst starkem Regen stand und man kann den Rucksack überall hinlegen bzw. deponieren ohne Angst um den Zustand seiner Ausrüstung zu haben – egal ob nun dreckiger Boden, Nässe oder Schnee. Gerade bei Ausflügen mit dem Boot oder Board leistet er hervorragende Dienste und ist einfach praktisch und zuverlässig.

Das AirScape Tragesystem ist ausreichend bequem, um den Rucksack auch über eine etwas längere Zeit komfortabel zu schultern. Für ausgedehnte Tagestouren bevorzuge ich dann aber doch meinen richtigen Wanderrucksack, da der Transporter Roll Top über keinen Hüftgurt verfügt, der die Schultern entlastet.

Hinzu kommt: Das Innenfach ist geräumig, aber besitzt keinerlei Unterteilungen. Dadurch wird es dann schnell etwas unübersichtlich, wenn man doch einmal etwas mehr mit dabei haben sollte.

Osprey Transporter Roll Top WP 18 – die Details:

Besonderheiten: IPX6-Wasserschutzklasse, AirScape-Rückenplatte, 100 % recycelte Materialien, Daisy Chain und Gummiband zur Befestigung, reflektierende Grafiken

Material: bluesign®-zertifiziertes Recyclingnylon (400D), zweifache TPU-Beschichtung

Volumen: 18 Liter

Rückenlänge: One Size

Maße: 50 H x 26,5 W x 19 D

Farben: Black, Night Jungle Blue, Poinsettia Red, Lemongrass Yellow

Gewicht: 0,5 kg

Preis: 130.- Euro (UVP)

Osprey Transporter Duffel WP 70: Geräumige, wasserdichte Tasche für Reisen und Expeditionen

Entwickelt für die wortwörtlich größten Abenteuer garantiert die Transporter Waterproof Duffel WP 70 hohen Feuchtigkeitsschutz mit dem Standard IPX7. Sogar nach 30 Minuten unter Wasser soll keinerlei Wasser in die robuste Reisetasche eindringen.

Dadurch empfiehlt sich die geräumige Reisetasche sowohl für Mehrtagestouren mit dem Kajak oder Abenteuertouren an Land. Die Tasche mit ihrem leichtgängigen Reißverschluss bietet richtig viel Stauraum für das komplette Equipment – von Zelten und Schlafsäcken bis hin zu Kleidung und Ausrüstung.

Die Dufflebag ist aber nicht nur ultrarobust sondern auch nachhaltig. Sie ist aus recyceltem, hochfestem Ripstop-Nylon (630D) mit bluesign®-Siegel gefertigt, der zweifach mit widerstandsfähigem TPU beschichtet ist und somit extrem abriebfest wird. So kann die Tasche nicht nur problemlos überall abgelegt werden.

Auch auf der Ladefläche eines Geländewagens oder dem Rücken eines Esels lässt sie sich problemlos befestigen. Mit den gepolsterten Schulterriemen, verstärkten Tragegriffen und vielseitigen Zurrpunkten lässt sich die Duffel-Reisetasche kinderleicht tragen und sicher transportieren – auch bei extremsten Bedingungen an Land wie auf dem Wasser.

Das af-Testurteil von Korbi: Ultrarobust und absolut wasserdicht – perfekt für harte Outdooreinsätze

Egal ob ausgedehnte Trekkingreise in Südamerika, Kletter-Kurzurlaub in Europa oder ein Skitrip in den Alpen – die Transporter 70 WP Duffelbag macht überall eine gute Figur, wo viel Gepäck, steiniger Untergrund, Nässe oder ein launisches Lastentier mit im Spiel sind. Die Außenschicht ist extrem robust, so dass man die Tasche ohne Angst um seine Habseligkeiten problemlos überall ablegen kann.

Schnell mal auf die Ladefläche des Pickups geworfen, einem Esel auf den Rücken geschnallt oder im Paddelboot verladen – kein Problem mit der wasserdichten Reisetasche. Die Osprey Transporter 70 WP Duffelbag macht einfach alles mit. Positiv hervorzuheben sind zudem die verschiedenen Tragemöglichkeiten.

Hier ist wirklich für jedes Einsatzgebiet etwas dabei und die Schultergurte sind ausreichend bequem, um die Tasche mal ein paar Meter bis zum Mietwagen oder auf der Suche nach dem perfekten Zeltplatz durchs Camp zu schleppen. Ein gelungenes Reisegepäckstück für alle, die mit Club-Urlaub nichts anfangen können.

Osprey Transporter Duffle 70 WP – die Details:

Besonderheiten: IPX7-Wasserschutzklasse (hält kurzem Untertauchen stand), verschiedene Tragemöglichkeiten dank abnehmbarer Rucksackriemen, Robuster AquaSeal Reißverschluss von YKK, 100 % recycelte Materialien

Material: bluesign®-zertifiziertes hochfestes Diamon-Ripstop-Recyclingnylon (630D), zweifache TPU-Beschichtung

Volumen: 70 Liter

Rückenlänge: One Size

Maße: 70 H x 39 W x 30 D

Farben: Tunnel Vision Grey, Mars Orange

Gewicht: 1,1 kg

Preis: 270.- Euro (UVP)

Das Gesamtfazit zur Osprey Waterproof Kollektion – die Vor- und Nachteile im Überblick

Mit seiner neuen Waterproof Serie erweitert Osprey sein ohnehin gut sortiertes Portfolio konsequenterweise auch um wasserfeste und sehr robuste Rucksäcke und Reisetaschen. Das extrem langlebige Reisegepäck überzeugt durch gewohnt hohe Qualität und konsequenten Wetterschutz. Für harte Outdooreinsätze wie Trekkingtouren mit Lastentieren oder beim Wassersport sind die Modelle eine sehr gute Wahl, damit die Habseligkeiten sauber und zuverlässig trocken bleiben – egal wie schmuddelig die Wetterbedingungen auch ausfallen mögen.

+ wasserdicht

+ extrem robust

+ recycelte Materialien

+ durchdachte Details

– Innenfach des Transporter Roll Top ohne Fächer oder Unterteilungen

– verhätlnismäßig hoher Preis

*Hinweis der Redaktion zur Kennzeichnungspflicht: Die hier getesteten bzw. vorgestellten Produkte wurden uns vom jeweiligen Hersteller kostenlos zur Verfügung gestellt. Über den Produktwert hinaus flossen keine weiteren Zahlungen oder Gegenleistungen. Das Urteil der Redaktion ist unabhängig und die spezifischen Marken haben keinerlei Einfluss auf die Inhalte des Testberichts.