Wer als Trailrunner schon einmal einen „Ultra“ gelaufen ist, weiß worauf es bei solch einer Laufveranstaltung wirklich ankommt: Funktionale und leichte Klamotten, auf die man sich zu 100% verlassen können muss – bei jedem Wetter. Denn nichts ist nerviger als eine Laufhose, die zwischen den Beinen reibt. Ein Laufshirt, das die Brustwarzen aufscheuert. Oder eine Laufjacke bzw. Laufweste, die den kalten Wind oder Nieselregen nicht auf Abstand halten kann. Umso wichtiger ist es, ein Outfit zu wählen, das bis ins kleinste Detail komplett durchdacht ist. Im Idealfall sind die Entwickler und Designer sogar selbst auf den Trails unterwegs und testen dabei die von ihnen entworfenen Teile auf Herz und Nieren.

Zu eben jener Spezies zählen auch die Experten der britischen Outdoormarke Montane. Wissen sie doch genau, worauf es in punkto ultraleichter und funktionaler Outdoor- und Running-Bekleidung wirklich ankommt. Um uns persönlich davon zu überzeugen, haben die Briten uns für die Teilnahme am Großglockner Ultra Trail (GGUT 2022) auf der 57 Kilometer Distanz mit rund 3.500 Höhenmetern ein komplettes Trailrunning-Outfit zur Verfügung gestellt. Ob uns die „Laufklamotten“ von der Insel bestehend aus Sabre T-Shirt, Featherlite Trail Vest und Dragon Twin Skin Short tatsächlich erfolgreich bis ins Ziel geführt haben, erfahrt ihr im folgenden Testbericht.

Montane Sabre T-Shirt – eng anliegendes Funktionsshirt mit Polygiene-Behandlung gegen unangenehme Gerüche

Wenn es bei heißen Temperaturen auf technische Trails gehen soll, ist das Sabre T-Shirt laut Montane genau die richtige Wahl. Dank schlankem Schnitt liegt es eng am Körper an, flattert nicht im Wind und ist aus einem funktionalen Apex PK Gewebe gefertigt, das Feuchtigkeit schnell ableiten, zügig trocknen und den OEKO-TEX Standard erfüllen können soll. Für maximale Bewegungsfreiheit und optimalen Tragekomfort verfügt das Laufshirt zudem über ein eingearbeitetes, mechanisches Vier-Wege-Stretch, einen Rundhalsausschnitt sowie flache Merrow-Nähte. Damit unangenehme Gerüche gar nicht erst entstehen können, ist das 112 g/m² starke Material mit einer POLYGIENE-Behandlung versehen. Ergänzt wird das alles durch reflektierende Elemente der 360° VIA Trail Series für optimale Sichtbarkeit im Dunkeln. Damit ist das leichte Baselayer-Shirt vor allem an warmen Tagen der ideale Begleiter, kann aber natürlich auch das ganze Jahr über hinweg getragen werden.

Das af-Testurteil von Veit: Laufshirt aus robustem Material

Um ehrlich zu sein: Ich verstehe nicht so wirklich wieso Montane das Sabre T-Shirt in erster Linie als funktionalen Begleiter gerade für heiße Tage empfiehlt. Denn in meinen Augen ist es dank seines robusten Materials dann doch eher für etwas kühlere Tage geeignet. Mir jedenfalls war es bei sommerlichen Temperaturen definitiv etwas zu warm und einen Tick zu luftundurchlässig. Dafür steckt es aber auch problemlos den Kontakt mit scharfkantigen Ästen oder Felsen weg und nimmt die Feuchtkeit schnell auf, um den Schweiß schnell weg vom Körper zu transportieren.

Nur schwitzt man so stark wie ich, wird es bei Zeiten recht kühl auf der Haut, da sich das Material dann doch ordentlich vollsaugt und nicht so schnell trocknet wie erwartet. Demgegenüber ist die körpernahe Passform und der kratzfreie Tragekomfort mehr als nur angenehm. Heißt: keine wunden Brustwarzen oder Scheuerstellen an Hals oder Achseln. Selbst die Polygiene-Behandlung leistet ganze Arbeit und man muss das Laufshirt nicht bereits nach einer Trainingseinheit in die Waschmaschine werfen.

Gesamtfazit – die Vor- und Nachteile im Überblick:

Etwas zu warm und einen Tick zu wenig luftdurchlässig, damit ist das Sabre T-Shirt von Montane eher ein Kandidat für die herbstlichen Tage anstatt für den Hochsommer. Aber vermutlich liegt es auch hier wieder an der individuellen Art und Weise des Schwitzens jedes einzelnen Trägers. Dafür kann das Laufshirt aber umso mehr hinsichtlich Tragekomfort und Passform punkten. Da drückt nix, da scheuert nix und auch sonst fühlt man sich hinsichtlich Bewegunsgfreiheit in keinster Weise eingeschränkt.

+ Material nimmt Feuchtigkeit gut auf

+ superbequemer Tragekomfort

+ optimale Bewegungsfreiheit

+ flache Nähte gegen Scheuern

+ robuste Materialeigenschaften

– Gewebe etwas zu warm

– Material trocknet etwas zu langsam

– relativ schwer für ein Sommershirt

Die Details:

Besonderheiten: Flachnähte, SlimFit-Konstruktion

Material: 100% Polyester

Farben: Narwhal Blue, Flag Red

Gewicht: ca. 105 Gramm (bei Mustergröße L)

Größen: XS – XL

Preis: 44,95 Euro (UVP)

Montane Featherlite Trail Vest – ultraleichte und windabweisende Laufweste

Die Featherlite Trail Vest ist quasi das Pendant zur Featherlite Trail Jacket – nur eben ohne Ärmel. Laut Montane eine ultraleichte, schützende Schicht mit Stretch für kühlere Tage, um die Körpertemperatur optimal regulieren zu können und zugleich den Wind abzuhalten. Eng geschnitten fokussiert sich die äußere Hülle dabei vor allem darauf, den Rumpf vor dem Auskühlen zu schützen.

Hierfür ist die stretchige Bariere mit einer Stärke von 20 Denier (45 g/m²) ausgestattet, um die Laufveste besonders wind- und wasserabweisend zu machen. Hierzu trägt auch der über einen Gummizug in der Weite verstellbare Saum maßgeblich bei. Damit sich daran auch bei einem leichten Regenschauer nichts ändert, wurde die Außenschicht zusätzlich mit einer DWR-Imprägnierung versehen. Darüber hinaus soll das funktionale und bluesign-zertifizierte Wind Barrier Dynamic Material über schnell trocknende Eigenschaften verfügen und die Bewegungsfreiheit nicht einschränken.

Für optimalen Tragekomfort sorgt neben dem Stehkragen auch ein halbautomatischer YKK-Frontreißverschluss mit innenliegender Windleiste und Kinnschutz sowie flache Stretch-Bündchen an den Armöffnungen. Als praktisches Feature lässt sich die Schutzschicht klein zusammenfalten und in der Brusttasche verstauen, die zudem über eine integrierte Kabelöffnung für mitgeführte Kopfhörer verfügt. Abgerundet wird das alles durch reflektierende VIA Trail Series Logos.

Das af-Testurteil von Veit: platzsparend verpackbarer Windschutz mit wasserabweisenden Eigenschaften

Bei der Featherlite Trail Vest von Montane ist der Name definitiv Programm. Ich habe den ultraleichten Windbreaker über die gesamte Strecke des 57k Großglockner-Ultratrails getragen und bin seitdem absolut begeistert von der Laufweste. Das Material ist nämlich nicht nur angenehm leicht und trocknet extrem schnell. Es ist obendrien auch hochatumgsaktiv und leicht elastisch. Dadurch macht es jede Bewegung mit und man gerät nicht allzu leicht ins Schwitzen.

Selbst leichter Nieselregen wird zuverlässig draußen gehalten, genauso wie unangenehm kalter Wind. Daduch kühlt der Rumpf nicht aus und man bleibt jederzeit bestens geschützt. Und sollte das Wetter wieder besser werden, stopft man das hauchdünne Leibchen einfach platzsparend in den Trailpack. Auch der Schnitt ist angenehm enganliegend, aber auch nicht zu tight. Dadurch schneidet nichts an den Armen ein und es flattert aber auch nichts unschön oder bläht sich im Wind unnötig auf.

Gesamtfazit – die Vor- und Nachteile im Überblick:

Die Featherlite Trail Vest ist das „ärmellose Highlight“ des Trailsommers und sollte in keinem gut sortierten Outdoorschrank fehlen. Besonders Laufsportler dürften vom ultraleichten Windschutz begeistert sein, aber auch bei gewöhnlichen Wander- oder Bergtouren erfüllt die dünne Schutzschicht ihren Zweck. Klein verpackbar, schnell trocknend und elastisch, was will man mehr von einem „Windbreaker“ der Extraklasse.

+ extrem leicht

+ leichter Stretch für optimale Bewegungsfreiheit

+ top Material- Verarbeitungsqualität

+ bequemer Tragekomfort

+ trocknet enorm schnell

+ platzsparend verstaubar

– keine

Die Details:

Besonderheiten: SensiFit-Technologie

Material: 100% Polyamid (20D Wind Barrier Dynamic)

Farben: Narwhal Blue, Flag Red

Gewicht: ca. 75 Gramm (bei Mustergröße L)

Größen: XS-XL

Preis: 69,95 Euro (UVP)

Montane Dragon Twin Skin Short: 2in1 Laufhose mit Polygiene-Behandlung

Die Montane Dragon Twin Skin Short soll laut Hersteller alles mitbringen, was man sich von einer guten Laufhose wünscht: Maximale Funktionalität, hoher Tragekomfort und optimale Bewegungsfreiheit. Hierfür wird bei der bluesign-zertifizierten 2in1-Lösung auf eine eng anliegende CARVICO-Unterhose gesetzt, die durch eine leichte und elastische Überhose geschützt wird. Während die stretchige Innenhose aus regeneriertem Nylon Econyl einen schnellen Feuchtigkeitstransport gewährleisten und sich wie eine zweite Haut anfühlen soll, sorgt die flattrige Überhose aus Aeroflyte QD Material für den nötigen Wind- und Sonnenschutz.

Dank des breiten, elastischen Bunds liegt die Dragon Twin Shorts großflächig an der Hüfte an, um den Tragekomfort zusätzlich zu erhöhen. Im Hosenbund verläuft nicht nur die Schnürung. Dort verbergen sich auch zwei kleine Staufächer für das Mitführen von Energieriegeln oder Gels. Eine Reißverschlusstasche auf der Rückseite bietet Platz für Schlüssel und wichtige Dokumente. 360° VIA Trail Series® reflektierende Details runden das funktionale Gesamtkonzept noch ab.

Das af-Testurteil von Veit: vielseitiger Allrounder mit solider Dämpfung, weichem Schaft und geringer Stabilität

Nach mehr als 250 Kilometern mit der Laufhose kann ich mit Bestimmtheit behaupten: Top-Qualität und hervorragende Verarbeitung. Allerdings mit dem ein oder anderen ABER. Denn irgendwie will ich mich nicht so recht an den Schnitt der Innenhose gewöhnen, die im trockenen Zustand für das „Gemächt“ einfach zuviel Bewegung zulässt und gerade im Schritt nicht eng genug anliegt. Für „Hosenbeinträger“ sicher kein Problem, aber für gestandene Kerle irgendwie dann doch unangenehm. Zumindest auf den ersten Kilometern, denn kurioserweise erledigt sich dieses Problem bei mir immer genau dann, wenn die Innenhose während des Laufens allmählich die Feuchtigkeit der Haut annimmt und die Passform sich merklich bessert.

Dafür wandert der Schweiß dann allmählich in die Überhose über, wo sie je nach Farbwahl unschöne Flecken bildet und sofort klar macht: Vorsicht Arschwasser – insbesondere bei Laufsportlern, die gerne viel schwitzen. Dafür trocknet die Überhose sehr schnell und schützt die nasse Unterhose vor dem Auskühlen. Denn das hier verwendete Material lässt sich beim Trocknen leider recht viel Zeit. Ein weiteres Manko versteckt sich im breiten Hosenbund, Dieser liegt zwar wunderbar weich und großflächig an der Hüfte an. Allerdings lässt sich dessen Weite nur mit Hilfe eines nicht dehnbaren „Schnürstricks“ anpassen, der je nachdem wie fest man diesen zieht, bei bestimmten Bewegungen einschneiden kann. In Summe aber ist es eine qualitativ hochwertige 2in1-Laufhose mit der man sich definitiv nicht den Wolf läuft.

Gesamtfazit – die Vor- und Nachteile im Überblick:

Die Montane Dragon Twin Skin Short bringt leider doch nicht alles mit, was man von einer perfekten Laufshort erwartet. Da konnte die Short der Montane VIA TRail Serie deutlich mehr überzeugen. Wen die oben geschilderten Details aber nicht wirklich stören, der bekommt einen zuverlässigen und vor allem qualitatiuv hochwertigen Begleiter an die Beine bzw. den unteren Rumpf. Eine gute Wahl für mittlere und ultralange Distanzen, auch wenn das Gesamtgewicht ruhig noch ein paar Gramm weniger auf die Waage hätte bringen können.

+ breiter Hosenbund

+ top Material- Verarbeitungsqualität

+ bequemer Tragekomfort

+ guter Feuchtigkeitstransport

– Material der Innenhose trocknet nur langsam

– kein elastisches Schnürband

– Innehose etwas zu weit im Schritt

Die Details:

Besonderheiten: zwei integrierte Gelpockets und ein RV-Staufach

Material: Einsatz aus 88% Polyester /12% Elasthan, Überhose aus 78% Polyamid / 22% Elasthan

Farben: Kelp / Green, Narwhal Blue, Black

Gewicht: ca. 165 Gramm (bei Mustergröße L)

Größen: XS – XL

Preis: 74,95 Euro (UVP)

*Hinweis der Redaktion zur Kennzeichnungspflicht: Die hier getesteten bzw. vorgestellten Produkte wurden uns vom jeweiligen Hersteller kostenlos zur Verfügung gestellt. Über den Produktwert hinaus flossen keine weiteren Zahlungen oder Gegenleistungen. Das Urteil der Redaktion ist dennoch unabhängig und die spezifischen Marken haben keinerlei Einfluss auf die Inhalte des Testberichts.