Wer mit gutem Beispiel voraus gehen bzw. rennen und etwas für die Umwelt tun will, kann das auch mit kleinen oder großen Schritten tun. Denn nicht immer kommt es auf riesige Vorhaben an, sondern sorgen gerade die kleinen Dinge für den nötigen Wandel. Gerade Bergsportler und Outdoorfreunde achten besonders stark darauf, einen möglichst grünen Fußabdruck draußen in der Natur zu hinterlassen. Natürlich gelingt das nicht immer, denn allein der Weg raus in die Natur klappt zumeist nur auf Basis eines mehr oder weniger ungewollten CO2-Ausstoßes.

Gut, wenn man das schlechte Gewissen zumindest in Form nachhaltig produzierter Klamotten, Rucksäcke oder Laufschuhe beruhigen kann. Zum Beispiel mit dem Salomon Vision, der in diesem Jahr als einer der erste recycelbaren Trailrunningschuhe präsentiert wurde. Wir durften ihn für euch testen.

Salomon Vision – Kurzvorstellung:

Der Salomon Vision ist ein strapazierfähiger Trailrunningschuhe mit moderater Dämpfung, der sich vor allem für zwei bis drei Trainingseinheiten pro Woche und für gemischtes Gelände empfiehlt. Die Entwickler haben bei der Materialauswahl besonders auf die Themen Langlebigkeit und Recyclingfähigkeit geachtet. Der Lufschuh setzt auch hinsichtlich Nachhaltigkeit neue Maßstäbe. So soll der extrem robuste Matryx-Schaft nicht nur ein langes Leben auf dem Trail garantieren.

Nach dem Gebrauch kann der Salomon Vision Trailrunningschuh demnach auch vollständig zerlegt und recycelt werden, um einen möglichst umweltfreundlichen Produktlebenszyklus zu unterstützen. Damit ist der Salomon Vision der mit Abstand „umweltfreundlichste Trailrunning-Schuh“ im Portfolio der französischen Outdoormarke.

Laut eigenen Angaben bietet die moderat gedämpfte infiniFoam Zwischensohle ein Laufgefühl wie auf Wolken. Dazu trägt auch das atmungsaktive, komfortable und zugleich hochrobuste Mesh-Obermaterial bei, das für die nötige Stabilität und zugleich für ein optimales Fußklima sorgt.

Damit unterwegs auch der Grip niemals zu kurz kommt, will die All-Terrain-Contagrip Laufsohle mit ihrem 4,5 Millimeter tiefen Stollenprofil sowohl auf nassen Felsen, schlammigen Wegen oder staubigen Pfaden überzeugen. Abgerundet wird das alles noch durch ein Quicklace Schnürsystem für den schnellen Ein- und Ausstieg.

Das aF-Fazit von Veit: recyclebarer Laufschuh mit recht schmalem Leisten

Ich sage es direkt vorweg: Der Salomon Vision ist nichts für Laufsportler mit breitem Leisten oder Halux Valgus Problem. Denn aufgrund des überaus robusten Material-Mixes ist der Laufschuh zwar relativ stabil, bietet aber zugleich auch weniger Flexibilität für die Aufnahme etwas breiterer Füße. Das macht den Vision nicht zu einem schlechten Trailrunning-Schuh. Aber man sollte es zumindest wissen, bevor man sich den grundsoliden Treter anschafft.

Vom Aufbau der Zwischensohle und der Laufsohle her bewegt sich der Vision im gewohnten Terrain klassischer Salomon-Laufschuhe. So sorgt die ContaGrip Sohle mit ihrem ausgeprägten Stollenprofil für guten Halt auf jedem Untergrund, während der Schaft den Fuß gut einfasst und optimale Führung ermöglicht. Lediglich der schmale Leisten sorgt dafür, dass man in technischem Terrain mitunter recht anfällig ist. Ich für meinen Teil bin leider dann doch das ein oder andere Mal böse umgeknickt. Was aber klar ist, wenn man mit einem Quadratlatsch sprichwörtlich auf schmalem Grat balanciert.

Ansonsten überzeugt der Salomon Vision vor allem durch moderate Dämpfungseigenschaften, eine angenehme Passform und langlebige Materialien. Ein wunderbares Plus stellen die recyclefähigen Materialien dar, wodurch der individuelle Fußabdruck entsprechend geringer ausfällt. Wer also auf der Suche ist nach einem grundsoliden Laufschuh für das tägliche Training, ist mit dem Vision bestens beraten und vor allem lange unterwegs.

Das Gesamtfazit – die Vor- und Nachteile im Überblick:

Der Salomon Vision empfiehlt sich als klassischer Begleiter im Gelände und kann es locker mit jeder Distanz aufnehmen. Perfekt geeignet für das alltägliche Lauftraining bei jedem Wetter sorgt der Trailschuh für die nötige Stabilität und optimalen Grip auf (fast) jedem Untergrund. Mit Blick auf die Recyclefähigkeit und Langlebigkeit definitiv ein Muss für alle umweltbewussten Laufsportler.

+ robustes Obermaterial

+ hoher Tragekomfort

+ optimales Fußklima

+ praktische Schnellschnürung

+ Hochwertig und topverarbeitet

– recht schmaler Leisten

– etwas rutschige Laufsohle bei Feuchtigkeit

Die Details zum Salomon Vision:

Besonderheiten: Schnellschnürung, ultra-resistenter Matryx-Schaft, Zwischensohle aus recyclebarem infiniFoam

Material: Synthetik, Textil, TPU + Nitrogen

Laufsohle: All Terrain Contagrip mit 4,5 mm Stollenprofil

Sprengung: 8 mm

Gewicht: 600 g (Paar

Größe: 36 – 49 1/3 EU (4 – 13,5 UK)

Preis: 159,95 Euro (UVP)

