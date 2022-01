Mit dem Klimawandel erhöhen sich auch die Risiken für ungewöhnliche Wetterereignisse. Hierzu zählen auch Unmengen an Schnee, die in steilen Hanglagen die Gefahr für Lawinen enorm ansteigen lassen und Wintersportler selbst im gesicherten Gelände von Skipisten gefährden können. Kommt es zu einem Abgang und verschütteten Personen muss es schnell gehen. Kommt es auf jede Sekunde an. Daher empfiehlt es sich, sich fregelmäßig mit der Thematik zu beschäftigen. Die Schweizer Bergsportmarke Mammut hat aus diesem Grund die neue Serie «Aspects – Geschichten aus dem Lawinengelände» ins leben gerufen, im rahmen derer diverse Augenzeugen über ihre Erlebnisse berichten, um daraus Lehren für die Zukunft zu ziehen.

Thematisiert werden dabei nicht nur Lawinenunfälle als solche, sondern auch damit in Verbindung stehende Phänomene wie «Powder-Panik» und «Gipfelfieber». Aspekte, die uns Menschen dazu verleiten, sicherheitsrelevante Punkte auszublenden. Aus Sicht von Profi-Freeridern wie bspw. Forrest und Lake Schorderet werden die Erlebnisse rekapituliert und wertvolle Lehren bzw. Erkenntnisse daraus gezogen, damit wir in Zukunft noch sicherer am Berg unterwegs sein können – angefangen bei der adäquaten LVS-Ausrüstung bis hin zur Interpretation der aktuellen Bedingungen vor Ort. Weitere Infos zum Thema Snow Safety sowie zu aktuellen Lawinen-Workshops gibt’s unter: www.mammut.com