Wenn die Tage wieder kürzer werden und die ersten Gipfel weiß leuchten, ist für uns Bergsportler nicht nur wieder Zeit fürs Skitourengehen und winterliche Freuden. Es ist auch die beste Zeit zum Aufrüsten. Und der Arc’teryx Black Friday macht es euch jetzt besonders leicht: Im Rahmen des weltweiten Sarwahnsinns läuft auch bei den Kanadiern die Cyber Week und ihr könnt euch bis zu 40% Discount auf den Originalpreis (UVP) ausgewählter Premium-Outdoorbekleidung und Ausrüstung sichern. Da wir selbst die Klamotten von Arc’teryx so mögen, wollten wir euch die Top 10 im Sale kurz vorstellen.

Arc’teryx Cyber Week: 20. November bis 1. Dezember 2026

Die Aktion der Kanadier startet bereits am Freitag, dem 20. November, und läuft noch bis einschließlich Dienstag, den 1. Dezember. Ihr habt also gut elf Tage Zeit, um in Ruhe zu vergleichen, Größen zu checken und pünktlich vor dem Weihnachtsfest zuzuschlagen. Allzu viel Zeit sollte man sich aber nicht lassen, denn die beliebtesten Größen und Farben sind erfahrungsgemäß bereits nach nur kurzer Zeit vergriffen.

Bis zu 40% Rabatt für Premium-Qualität im Onlineshop der Kanadier

Der Rabatt gilt nur auf ausgewählte Produkte aus den verschiedenen Bereichen: Wer von euch aktuell sowieso auf der Suche nach einer Hardshelljacke, Isolationsjacke, Outdoorschuhe, Wanderhosen, Funktionsshirts, Fleece-Hoodies, Accessoires oder Rucksäcke war, sollte definitiv diese einmalige Gelegenheit nutzen. Allein im Black-Friday-Sale von Arc’teryx findet ihr aktuell 74 Herrenartikel, während es für Damen einen eigenen Sale-Bereich gibt.

Wichtig zu wissen: Die Höhe des Nachlasses hängt je nach Modell und Farbvariante ab. „Bis zu 40 %“ bedeutet also nicht, dass jedes Teil in jeder Farbe am Ende tatsächlich auch 40% günstiger angeboten wird. Manchmal sind es auch nur 20% vom ursprünglichen UVP. Aber auch das spiegelt sich mitunter im Preis wieder und ihr könnt jede Menge Geld für richtig gute Klamotten sparen.

Kostenlose Rückgabe bis Ende Januar

Ein absoluter Pluspunkt für alle, die bei der Passform noch etwas unsicher sind: Alle ab dem 5. November getätigten Einkäufe können laut Arc’teryx bis zum 24. Januar 2027 kostenlos zurückgegeben werden. So könnt ihr Jacke oder Schuh in Ruhe zu Hause anprobieren. Und falls es doch irgendwo zwickt, tauscht ihr das gute Stück einfach nochmal um oder gebt die Produkte komplett zurück.

Unsere Top10 der Arc’teryx Outdoorprodukte

Im Folgenden findet ihr unsere zehn attraktivsten Angebote für Outdoorprodukte von Arc’teryx, die während der Cyber Week besonders günstig zu haben sind. Auswahl mit der unverbindlichen Preisempfehlung (UVP), dem Vorteilspreis und dem abgezogenen Discount sowie einer kurzen Beschreibung auf Basis der offiziellen Arc’teryx-Website.

1. Norvan LD 4 – der Long-Distance Trailrunning-Laufschuh

UVP: 170 Euro | Vorteilspreis: 102 Euro | Ersparnis: 40%

Der Norvan LD 4 ist für lange Trainings- und Abenteuerläufe über Schlamm, Wurzeln und Felsen gemacht. Viel Platz im Vorfuß, ein satter Sitz im Mittelfuß und die Vibram® Megagrip-Außensohle sorgen für Kontrolle und Halt. Die Dual-Density-Zwischensohle dämpft dauerhaft. Tipp von Arc’teryx: Der Schuh fällt eher groß aus, am besten eine halbe Größe kleiner wählen. Hier geht’s direkt in den Onlineshop zum Norvan LD 4 für Herrn und hier der Norvan LD 4 für Damen

2. Gamma MX Hoody – Softshell für wechselhafte Bedingungen

UVP: 400 € | Vorteilspreis: 320 Euro | Ersparnis: 40%

Ursprünglich fürs Eisklettern entwickelt, ist der Gamma MX Hoody die wärmste Jacke der Gamma-Familie. Das wind- und wasserabweisende Stretch-Softshell aus Fortius™ 2.0 verbindet geringes Gewicht mit hoher Strapazierfähigkeit. Die helmkompatible StormHood™ schützt, ohne das Sichtfeld einzuschränken. Hier geht’s direkt in den Onlineshop zum Gamma MX Hoody

3. Beta SL Jacket – leichter Wetterschutz

UVP: 500 € | Vorteilspreis: 400 Euro | Ersparnis: 20%

Die Beta SL ist die leichtere Variante der vielseitigen Beta-Hardshell-Familie und damit ein Kandidat für alle, die bei Touren jedes Gramm im Rucksack zählen und trotzdem zuverlässig trocken bleiben wollen. Hier geht’s direkt in den Onlineshop zur Beta SL Jacket

4. Beta AR Jacket – der robuste Allrounder

UVP: 650 € | Vorteilspreis: 520 € | Ersparnis: 20 % (130 €) – Beispiel Farbe „Solitude / Void“

Die Beta AR ist eine strapazierfähige Hardshell mit GORE-TEX PRO ePE für den Einsatz in den Bergen. An Schultern und Armen ist das Material besonders abriebfest, am Rumpf bewusst leichter gehalten. Mit der helmtauglichen DropHood™, Unterarmbelüftung und integriertem RECCO®-Reflektor ist sie von der Wanderung bis zur Backcountry-Tour ein treuer Begleiter. Hier geht’s direkt in den Onlineshop zur Beta AR Jacket

5. Beta Jacket – maximale Vielseitigkeit

UVP: 400 € | Vorteilspreis: 320 Euro | Ersparnis: 20% – Beispiel Farbe Sea Salt

Die Beta Jacket ist laut Arc’teryx eine GORE-TEX ePE Jacke für maximale Vielseitigkeit – der klassische Wetterschutz fürs Wandern, Klettern oder den Alltagseinsatz. Hier geht’s direkt in den Onlineshop zur Beta Jacket

6. Gamma Lightweight Hoody – leicht und atmungsaktiv

UVP: 260 € | Vorteilspreis: 208,- Euro | Ersparnis: 20% – Beispiel Farbe Void

Der Gamma Lightweight Hoody bringt die Stärken der Gamma-Softshells in einer leichten Kapuzenjacke zusammen: viel Bewegungsfreiheit, guter Wind- und Wetterschutz und ein geringes Packmaß für Touren im Frühjahr, Sommer und Herbst. Hier geht’s direkt in den Onlineshop zum Gamma Lightweight Hoody

7. Sentinel Jacket – die legendäre Hardshell fürs Backcountry

UVP: 750 € | Vorteilspreis: 525 Euro | Ersparnis: 30% – Beispiel Farbe Black

Die robuste, komfortable Sentinel Jacket ist eine Freeridelegende und wurde für die großen Herausforderungen des Big-Mountain-Skifahrens entwickelt. Hier geht’s direkt in den Onlineshop zum Sentinal Jacket

8. Cerium SV – Daunenwärme für den Winter

UVP: 600 € | Vorteilspreis: 480 Euro | Ersparnis: 20%

Die Cerium SV ist die wärmste und langlebigste Cerium-Daunenjacke, entwickelt als Außenjacke bei extremer Kälte. Hochwertige 1000-cuin-Gänsedaune sorgt für viel Wärme bei wenig Gewicht, Coreloft™ kommt an feuchtigkeitsanfälligen Stellen zum Einsatz. Dazu gibt es eine gefütterte, anpassbare StormHood™. Hier geht’s direkt in den Onlineshop zur Cerium SV

9. Norvan LD 4 GTX – wasserdicht über lange Distanzen

UVP: 200 € | Vorteilspreis: 120 Euro | Ersparnis: 40% – Beispiel Farbe SL Forage/SL Forage

Die GORE-TEX-Version des Norvan LD 4 ist ein anpassungsfähiger, wasserdichter Berglaufschuh. Perfekt für alle, die auch bei Nässe und Schlamm im Herbst und Winter nicht auf ihre Trailrunde verzichten wollen. Hier geht’s direkt in den Onlineshop zum Norvan LD 4 GTX für Herren und zum Norvan LD 4 GTX für Damen.

10. Atom Hoody – die Kunstfaserjacke für jede Tour

UVP: 280 € | Vorteilspreis: 224,- Euro | Ersparnis: 20% – Beispiel Farbe Pineberry

Der Atom Hoody ist eine Kunstfaserjacke mit Kapuze, die auch in nassem Zustand wärmt. Als Midlayer unter der Hardshell oder bei Pausen am Gipfel ist sie ein echter Klassiker. Hier geht’s direkt in den Onlineshop zum Atom Hoody

So holt ihr das Beste für euch aus der Cyber Week raus

Farbe und Größe früh festlegen: Da der Rabatt je nach Farbvariante unterschiedlich hoch ausfällt, lohnt sich ein Blick auf alle verfügbaren Farben. Beim Beta AR galt der Nachlass zum Beispiel nur für eine ausgewiesene „reduzierte Farbe“. Prüft außerdem die Größentabelle – gerade bei Schuhen könnt ihr dann das ein oder andere Schnäppchen schlagen.

Fazit: Jetzt Frischluft-Ausrüstung zum Bestpreis sichern

Die Arc’teryx Cyber Week ist die beste Gelegenheit des Jahres, um Premium-Outdoorbekleidung zu deutlich reduzierten Preisen zu bekommen. Wer ohnehin auf Premium-Qualität setzt, sollte jetzt zugreifen und noch bis Dienstag, den 1. Dezember, richtig Geld sparen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Stöbern – und natürlich jede Menge Frischluft bei euren nächsten Touren!

Hinweis: Alle Preisangaben ohne Gewähr, maßgeblich sind die Preise im Arc’teryx-Onlineshop.