Nicht jede:r Outdoorsportler:in hat das Glück, direkt von der Haustür aus ins Bikeabenteuer starten zu können. Wer in der Stadt wohnt, der kommt meist nicht umhin, sein Rad zuerst von A nach B zu bringen bevor es mit der (MTB-)Tour losgehen kann. Aber auch wer in Bergnähe wohnt, der will nicht immer nur auf den Hometrails unterwegs sein. Ganz klar, jetzt muss ein Radlträger her. Mit dem Thule Epos bringt der schwedische Freizeit-Spezialist im April 2023 einen komplett neuen Fahrradträger für die Anhängerkiupplung auf den Markt, der nicht weniger verspricht als der vielseitigste für jede Art von Fahrrad zu sein.

Warum, wieso, weshalb? Nachdem wir die beiden Modelle THULE 926 Velo Compact und THULE 929 EuroClassic G6 getestet haben, stellen wir euch nun das neue Wunderwerk der Technik kurz vor. Weitere Details bekommt ihr in Kürze in unserem ausführlichen Testbericht, denn wir dürfen den brandneuen Thule Epos schon jetzt vorab unter die Lupe nehmen. Stay tuned für weitere Infos. Erhältlich ist der Thule Epos Fahrradträger ab 25. April 2023. Der Preis liegt bei 999.- Euro (UVP) für zwei Fahrräder und 1.099 Euro (UVP) für drei Fahrräder.

Thule Epos – Fahrradträger: Voll zusammen- und abklappbar mit innovativer teleskopischer Radbefestigung

Hauptinnovation des Thule Epos ist laut Hersteller die Flexibilität und einfache Handhabung, die den Fahrradträger ganz nach individuellen Bedürfnissen nutzbar macht. Dank der Ausstattung mit einem schwenkbaren Rahmenhalter sowie verstärkten Ratschenbändern bietet sich eine Vielzahl von Optionen wie ein Fahrrad sicher befestigt werden kann. Der Thule Epos lässt hierbei eine Befestigung an jeder Stelle des Rahmens oder Hinterrad zu, so dass ein Kontakt zum Rahmen nicht zwingend nötig ist.

Der stabile und strapazierfähige Fahrradträger kann Bikes bis zu je 30 kg Gewicht tragen und macht den Transport einfach wie nie. Auf dem Thule Epos können bis zu drei Fahrräder transportiert werden, unabhängig von Modell oder Rahmentyp – das umfasst auch E-Bikes, Mountain- und Gravelbikes sowie Fahrräder mit Schutzblechen und großen Rahmen.

Zusammenklappbarer Fahrradträger zum schnellen, einfachen und sicheren Be- und Entladen

Die Montage des Fahrradträgers erfordert laut Hersteller nur minimalen Aufwand und die Sicherung des Trägers verspricht kinderleicht zu sein. Fahrräder können einfach einzeln be- und entladen werden, ganz gleich in welcher Reihenfolge. Auch mit beladenem Radlträger ist der Kofferraum problemlos zugänglich, dank des praktischen Kippmechanismus.

Ohne Fahrräder liegen die Arme flach und gewährleisten so freien Zugang zum Kofferraum, ohne den Träger abklappen zu müssen. Der Thule Epos ist ebenso voll zusammenklappbar für einen einfachen Transport oder platzsparende Lagerung, wenn er nicht gebraucht wird. Definitiv ein Plus, wenn man nur wenig Stauraum in der Wohnung hat!

Thule Fahrradträger – bis an die Grenzen getestet und ausgestattet mit durchdachtem Zubehör für noch mehr Komfort

Im Thule Test Center™ im schwedischen Hillerstorp werden alle Thule Produkte strengen Tests unterzogen. So auch der neue Thule Epos Fahrradträger, der genauso wie die Dachträger- und Heckklappensysteme bis ins Detail geprüft wird. Neben Haltbarkeitstests mit Verschleißsimulationen werden auch Belastungstests durchgeführt, um die langfristige Leistung zu testen und die Fähigkeit beurteilen zu können, wie sich die Fahrräder beim Transport optimal schützen lassen.

Last but not least haben die Entwickler beim Thule Epos auch an praktisches Zubehör gedacht. In erster Linie, um das Leben von echten Bike-Freaks noch leichter zu machen. Hierzu gehört ein einfach zu befestigender Reparaturhalter, ein Sicherheitsschloss, das in Zusammenarbeit mit den Experten von ABUS entstanden ist, sowie eine Faltladerampe für einfaches Be- und Entladen schwerer Fahrräder wie E-Bikes.

Technische Spezifikationen:

– Hohe Ladekapazität von 30kg pro Fahrrad und bis zu 60kg Gesamtladung ermöglichen den Transport von schweren E-Bikes

– Passt für alle Rahmengrößen von 20mm bis 90mm Durchmesser

– Ermöglicht einfachen Transport von größeren Fahrrädern mit großzügigem Abstand von 250mm und langem Radstand von 1350mm

– Passend für 16” to 29” Fahrräder sowie Reifen bis zu 3,2”. Mit zusätzlichem Halteriemen bis zu 5“ (separat erhätlich)

Quelle: Thule