Ursula Weber kennt nicht nur die schönsten Wege zu den versteckten Naturschätzen des bayerischen Oberlands. Als professionelle Märchenerzählerin weiß sie zu jedem verwunschenen Fleck auch gleich die passende Geschichte zu erzählen: von wagemutigen Wilderern, hilfreichen Kräuterhexen, rachsüchtigen Grafen oder dem Tutli-Pfeiferl, der dunklen Isarnixe, die heute noch am Fluss ihr Unwesen treiben soll. Mittlerweile hat die freiberufliche Rednerin und Geschichtenerzählerin zwei „Wanderbücher“ der besonderen Art geschrieben.

Damit kommen Wandersportler und Märchenliebhaber in gleich vielerlei Hinsicht voll auf ihre Kosten. Denn nichts ist spannender als draußen in der Natur unterwegs zu sein und direkt vor Ort das zuvor Gelesene live und in Farbe in Augenschein zu nehmen. Zu wandern auf märchenhaften Pfaden oder zu wandern auf kraftvollen Wegen.

Wandern auf märchenhaften Pfaden – 15 Wandertouren und 30 Geschichten in Oberbayern

Einst waren sie die meistgesuchtesten Burschen in den Wäldern der Berge: Die Wilderer, auf deren verschlungenen Wegen man bis heute das Oberland erkunden kann. Manchmal sind es auch Ungeheuer der Tiefe, die an Seeufern auf einen warten. Oder tapfere Kerle, die Riesen oder Drachen in die Flucht schlagen. Das Sagenreich des Voralpenlands ist voller spannender Erzählungen und malerischer Pfade, die zu den Schauplätzen der alten Geschichten führen.

Aus den schönsten Touren und Geschichten hat Ursula Weber aus Bad Tölz in zwei Wanderbüchern zusammengetragen. Zum Schmökern vor und während einer Wanderung, um sich entlang des ausführlich beschriebenen Streckenverlaufs mit allerhand zusätzlichen Infos rund um die unterwegs passierten „Sehens- und Wissenswürdigkeiten“ am Wegesrand zu versorgen. Ansprechende und abwechslungsreiche Touren für Genießer und Kultur- bzw. Geschichtsinteressierte.

Insgesamt 15 Touren dieser anregenden Art samt packender Geschichten stecken in jedem der beiden Wanderführer, die mit vielen Tipps zu Einkehr und Sehenswertem versehen und für jedes Wetter ausgelegt sind. Mit kleinen Abenteurern spaziert es sich z.B. auch an Regentagen gut gelaunt entlang der Weißach durchs Tegernseer Tal oder an den Thanninger Weihern. Anspruchsvoller wird es hingegen beim Erklimmen des Breitenstein-Fensterls oder dem Grasleitenstein. Übersichtliches Kartenmaterial erleichtert bei jeder Route die Orientierung und verweist auf attraktive Punkte der Tour – sowohl im Wanderführer „Wandern auf märchenhaften Pfaden“ als auch im Buch „Wandern auf kraftvollen Wegen“.

Über die Autorin: Ursula Weber

Auf märchenhaften Wegen ist Ursula Weber zwischen Wendelstein und Werdenfelser Land unterwegs. Als Erzählerin und Journalistin kennt sie sagenumwobene Plätze und verwunschene Pfade des Oberland, beeindruckende Ausblicke und bewegende Einblicke in die Vergangeheit mancher Orte. In ihren Büchern verknüpft sie nun ihre Erzählkunst mit der Wanderlust – ein Geheimtipp für alle, die doppelt genießen wollen: erst beim Schmökern in den Wegbeschreibungen und Geschichten, danach beim Wandern und Verweilen in der Natur.

