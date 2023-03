„Ein Event – zwei Läufe“ lautet das Motto des diesjährigen „SALOMON Alpenstadt City & Trail“, der Bad Reichenhalls sportliche Einwohner und Besucher im Frühjahr auf die Straßen sowie den Hausberg der oberbayerischen Kurmetropole lockt. Am 20. Mai 2023 ist es soweit und die „Salzstadt“ am Fuße des Hochstaufen lädt erneut zu einem Lauf-Event der Superlative. Gleich zwei Sportveranstaltungen verbinden sich zu einem hochkarätigen Gesamterlebnis: vormittags der Hochstaufen-Trailrun und nachmittags der flache Citylauf quer durch die Stadt. Wer dabei sein will, kann sich bis zum 18. Mai 2023 unter www.cityundtrail.de anmelden. Weitere Infos gibt’s unter www.bad-reichenhall.de.

City & Trail 2023 – Laufsport in Bad Reichenhall und am Hochstaufen

Bei seiner zweiten Auflage darf sich der Wettbewerb auf den Hausberg der Alpenstadt über eine besondere Auszeichnung freuen: Bereits nach einem Jahr wurde die 2023er-Edition in die SALOMON Golden Trail National Series aufgenommen und steht so in einer Reihe mit dem Zugspitz Ultratrail oder dem Zermatt Marathon. Diese besondere Auszeichnung freut vor allem die drei Veranstalter des „Alpenstadt City&Trail“: den TSV Bad Reichenhall 1862, die Bad Reichenhall Tourismus & Stadtmarketing GmbH sowie deren Markenbotschafter, Profi-Trailrunner und -Skibergsteiger Philipp Reiter.

Kunterbuntes Rahmenprogramm für Hoby- und Profisportler

Los geht’s um 10 Uhr am Rathausplatz, wo sich auch das Ziel befindet. Der knapp 19 Kilometer lange Hochstaufen-Trailrun richtet sich vor allem an Könner, denn die knapp 1.400 Höhenmeter verlaufen über den schwierigen und teilweise ausgesetzten „Stoanane Jaga“ Steig. Vom Gipfel auf 1.771 Metern geht es über den Normalweg „Bartlmahd“ wieder hinunter nach Bad Reichenhall.

Um 17.30 Uhr spurten dann die Hobby-Sportler des Citylaufs los. Vom Rathausplatz verläuft der Rundkurs entlang der Fußgängerzone über das Münster St. Zeno und zurück durch den Königlichen Kurgarten. Die offiziell vermessene 10-Kilometer-Distanz mit Altersklassenwertung wird amtlich erfasst und erfordert eine fixe Anmeldung.

Bei der 3,33 Kilometer langen Strecke mit Einlauf- anstatt Ergebnislisten sind auch Nordic Walker willkommen. Kids unter 12 Jahren starten um 16 Uhr bei der 700 Meter langen Schleife durch Bad Reichenhalls Einkaufsstraßen. Ein unterhaltsames Rahmenprogramm ergänzt das Aktiv-Happening, darunter der abendliche Auftritt der Akustik-Band „Kulturschock“ am Rathausplatz.