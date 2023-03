Die „Golden Trail National Series (GNTS)“ soll laut der Veranstalter in diesem Jahr noch vielseitiger, schneller und steiler: Allein sechs legendäre Laufevents sind demnach über den gesamten Sommer im deutschsprachigen Raum geplant. Während im Oktober gemeinsam mit der Golden Trail World Series das große Finale in Italien (Ligurien) stattfindet und die weltbesten Athlet:innen aus dem Trailsportbereich aufeinandertreffen. Weitere Infos zu den Einzelevents in der DACH-Region gibt’s auf der offiziellen Website.

Golden Trail National Series 2023 – Wettkampfserie für Trailrunner:innen in 11 Ländern auf der ganzen Welt

Die von Salomon ins Leben gerufene weltweite Trailrunning-Wettkampfserie versammelt die weltbesten Athlet*innen und vereint die anspruchvollsten Wettkämpfe der Szene. Das Besondere ist, dass es nur eine Kategorie für Frauen und Männer gibt, alle Läuferinnen und Läufer werden gleichbehandelt, müssen die gleichen Anforderungen erfüllen und die gleiche Distanz laufen.

Die drei schnellsten Teilnehmenden der Golden Trail National Series aus der DACH-Region erhalten eine Einladung zum großen Finale der Golden Trail World Series in Ligurien. Voraussetzung ist die Teilnahme an mindestens zwei der sechs Wettkämpfen und dem Landesfinale am 9. September. Frauen und Männer erhalten dabei das gleiche Preisgeld, insgesamt werden circa 25.000 Euro ausgeschüttet.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die elf Laufevents der Golden Trail National Series 2023 finden in den folgenden Ländern statt: Frankreich, USA/Kanada, Italien, Spanien/Portugal, UK/Niederlande, Mexiko, Slowenien/Kroatien/Ungarn, Deutschland/Österreich/Schweiz, Tschechien/Slowakei/Polen, Skandinavien mit Finnland, Schweden, Dänemark und Norwegen sowie Japan. Alle Sieger*innen der Golden Trail National Series werden gegen die Top30 der Golden Trail World Series in Ligurien antreten.

Die Termine der GTNS-Rennen in Deutschland, Österreich und der Schweiz:

20. MAI: ALPENSTADT CITY & TRAIL – 19 KM / 1.350 Höhenmeter (D)

16. JUNI: ZUGSPITZ ULTRA TRAIL – 32 KM / 1.535 Höhenmeter (D)

01. JULI: ZERMATT MARATHON – 21 KM / 1.000 Höhenmeter (CH)

05. AUGUST: PITZ ALPINE GLACIER TRAIL – 28 KM / 1.600 Höhenmeter (A)

12. AUGUST: SIERRE-ZINAL – 31 KM / 2.200 Höhenmeter (CH)

FINALE DER GOLDEN TRAIL NATIONAL SERIES:

09. SEPTEMBER: MAYRHOFEN ULTRAKS – 30 KM / 2.000 Höhenmeter (AT)