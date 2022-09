Die deuter Promise Tour geht in die zweite Runde: So will der Rucksack-und Schlafsackspezialist samt Schneider/-innen, Nähmaschine, Garn und Ersatzteilen im Oktober und November bei gleich drei seiner Händler in Aachen, München und Mülheim Kärlich anrücken, um in die Jahre gekommene und gebrauchte deuter Backpacks wieder fit für deren nächsten Einsatz zu machen. Ziel des lebenslangen Reparaturservices ist es, einen möglichst langen Produktlebenszyklus zu ermöglichen und somit einen entscheidenden Beitrag zu mehr Umweltschutz zu leisten – und natürlich um zufriedene Kunden glücklich zu machen. Für gewöhnlich werden deuter Produkte zur Reparatur nach Gersthofen geschickt. Diesmal reicht ein Besuch im Handel vor Ort. Zudem gibt es auch diesmal wieder etwas von deuter zu gewinnen.

Die offiziellen Termine der deuter Promise Tour 2022

Mit deuter Promise manifestiert der Rucksackspezialist jetzt öffentlich seine Vision einer besseren Zukunft: „Wir wollen das bewahren, was wir lieben, damit auch zukünftige Generationen in einer intakten Umwelt leben können. Im Mittelpunkt steht für uns dabei, menschliche und natürliche Ressourcen zu schonen und durch verantwortungsvolles, tägliches Handeln dazu beizutragen, den Ast, auf dem wir alle sitzen, nicht abzusägen. Mensch, Natur, Wirtschaft – es geht nur gemeinsam,“ resümiert Geschäftsführer Robert Schieferle.

Im Rahmen der Promise Tour schult deuter zudem auch die teilnehmenden Händlerm und deren Mitarbeitende hinsihtlich wichtiger Nachhaltigkeitsthemen und der deuter CSR-Strategie. So erhält das Personal umfassendes Knowhow, das für eine nachhaltige Beratung der Kunden essentiell ist.

07.10.2022 – München im Sporthaus Schuster (10:00 bis 20:00 Uhr)

21.10.2022 – Mülheim Kärlich im Sporthaus Krumholz (10:00 bis 19:00 Uhr)

18.11.2022 – Aachen im Sport Spezial (10:00 bis 18:30 Uhr)

Die teilnehmenden Händler*innen und deuter freuen sich sehr über zahlreiche Besucher, die gemeinsam etwas verändern und für eine bessere Zukunft tun wollen. Außerdem können Besucher*innen einen von 10 deuter Infiniti XL Shopper gewinnen. Alle Rucksäcke die aufgrund der Zeit nicht direkt vor Ort repariert werden können, nimmt das deuter Team zur Reparatur mit nach Gersthofen. Dort nähen die Mitarbeiter*innen des Reparaturservices schon seit vielen Jahren Flicken auf, tauschen Reißverschlüsse aus und vernähen Bänder oder fertigen individuelle Lösungen auf Kundenwunsch an. Mehr zur deuter Promise Tour und den konkreten Nachhaltigkeitsbestrebungen von deuter gibt auf der offiziellen Website.