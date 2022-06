Mit seiner Kampagne #deuterforever will der deutsche Rucksack-Spezialist deuter wieder ein Zeichen in punkto Nachhaltigkeit setzen. Unter dem Aufruf „make your deuter last forever“ möchte die Outdoormarke die eigenen Kunden dazu ermutigen, ihre kaputten bzw. in die Jahre gekommenen Backpacks und Schlafsäcke reparieren zu lassen und nicht gleich wegzuschmeißen, wenn ein Reißverschluss klemmt oder ein Gummizug defekt ist. Denn jedes Utensil hat eine besondere Geschichte zu erzählen und besitzt als jahrelanger Begleiter für viele einen ganz besonderen Wert. Weitere Infos zum deuter Reparaturservice gibt’s unter: www.deuter.com/deuterforever

Alte Backpacks und Schlafsäcke wieder fit machen für neue Abenteuer

Rucksäcke verbinden mitunter ganze Generationen, indem diese von Mensch zu Mensch weitergegeben werden. Ein Backpack reist durch die Welt und trägt viele Erinnerungen sowie Träume in sich. Für viele ist der Rucksack somit ein ganz besonderer Begleiter und so viel mehr als nur ein bloßes Transportmittel. Deshalb bietet deuter ab sofort einen weltweit lebenslangen Reparaturservice für seine Kunden an, der kleinere Mängel im Handumdrehen beseitigt – von der gebrochenen Schnalle bis hin zur gerissene Naht. Damit schenkt deuter dem Lastenträger ein neues Leben und leistet zugleich einen großen Beitrag zum Umweltschutz.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Darüber hinaus hat sich deuter im Rahmen seiner Kampagne #deuterforever drei spannende Geschichten über die Erlebnisse mit deuter Rucksäcken erzählen lassen. So kommt ein Weltenbummler zu Wort, der mit seinem deuter Aircontact schon viele unvergessliche Momente

erlebt hat. Auch ein Biker berichtet von Orten, an denen er mit seinem deuter Trans Alpine unterwegs war, wo sonst niemand so schnell hinkommt. Und eine Familiengeschichte wird dokumentiert, in welcher der klassische deuter Tauern Rucksack drei Generationen miteinander verbindet. Auch die zu reparierenden Details wurden dabei in den Blick genommen. Die drei Geschichten nachlesen, könnt ihr hier.

Wer sich selbst einen Rucksack mit einer tollen Geschichte wünscht und vielleicht noch keinen besitzt, kann an einer exklusiven Versteigerung teilnehmen und einen historischen deuter Rucksack erwerben. Die gebrauchten Oldies sind absolute Unikate und in

jedem Fall ein Hingucker. Gleichzeitig leisten die Gewinner der Auktion etwas Gutes für die Umwelt. Denn deuter spendet den Erlös der Umweltinitiative „1% for the Planet“.