Knapp 4.000 Läufer:innen aus insgesamt 67 Nationen sind beim diesjährigen Salomon Zugspitz Ultratrail (ZUT) wieder an den Start gegangen und haben am Wochenende vom 13. bis 15. Juni für ein episches Trailrunning-Fest gesorgt. Am Ende erreichten immerhin 3.730 Laufsportler:innen auf 6 Distanzen das Ziel in Garmisch-Partenkirchen.

Gemeinsam mit der planB event company präsentieren wir euch die Gewinner:innen der einzelnen Dizsiplinen und freuen uns, dass der Laufevent der Superlative im kommenden Jahr Zuwachs erhält. Demnach wird bei der nächsten Austragung vom 12. bis 14. Juni 2025 die Premiere des ZUT100 gefeiert, dem ersten großen 100 Meilen Trail-Event rund um Deutschlands höchsten Berg. Alle Infos gibt’s auf der offiziellen Website unter: www.zugspitz-ultra.com

Salomon Zugspitz Ultratrail 2024 powered by LedLenser – epische Stimmung auf allen Traildistanzen in Garmisch-Partenkirchen

Es war eine epische Stimmung, als der Gerbirgsmusikkorps der Bundeswehr am Samstagabend um 22:15 Uhr die knapp 700 Läuferinnen und Läufer des Ultratrail mit einer eigenen Version von „Highway to Hell“ in die Nacht verabschiedete. Für einen wurde diese besonders kurz: Nach nur 10:59:13 Stunden gewann Pierre Emmanuel Alexandre vom Salomon Running Team Deutschland souverän den Zugspitz Ultratrail.

Fast eine dreiviertel Stunde später gefolgt von Marcel Alexander Westenberger vom Team Schamel (11:42:33) und Marcel Höche vom Team adidas Terrex, der das Podium komplettierte. Bei den Damen sicherte sich die Österreicherin Esther Fellhofer vom Asics Trail Team in 13:56:52 Stunden den Platz ganz oben, noch vor Dynafit Athletin Maria Purschke (14:21:37) und Lokalmatadorin Juliane Ilgert aus Garmisch-Partenkirchen (15:29:17).

Garmisch-Partenkirchen Trail: Doppelsieg für Innerhofer Brüder

Begonnen hatte das ZUT-Wochenende bereits am Freitagvormittag, als die beiden Innerhofer Brüder vom Team Salomon ihre ganze Klasse unter Beweis stellten. Diesmal entschied Manuel Innerhofer in 2:12:17 Stunden den Sieg für sich. Und damit nur 19 Sekunden vor seinem Bruder Hans-Peter Innerhofer. Alex Oberbacher aus Italien komplettiert das Podium.

Bei den Damen lief Marion Leiberich nach 2:38:46 als Siegerin über die Ziellinie, gefolgt von Karin Hahn (2:45:09) und Lena Ritzel von den Lowa Trail Racers (2:47:51).

Ehrwald Trail: Ida-Sophie Hegemann nicht zu schlagen

Beim 86k-Lauf eroberte Benedikt Ritter nach nur 9:47:17 Stunden das Treppechen, während Johannes Ostfalk von den Lowa Trailracers (10:20:12) und Daniel Huber in 11:01:19 den zweiten und dritten Rang unter sich ausmachten. Noch beeindruckender war allerdings die Leistung von Ida-Sophie Hegemann vom Team The North Face/Volkswagen R.

In sagenhaften 10:39:57 Stunden erzielte sie nicht nur die drittschnellste Zeit des Tages im Gesamtstarterfeld, sondern sicherte sich auch das Siegerpodest mit einer Stunde Vorsprung zur Zweitplatzierten Sandra Saitner vom Team Lowa Trail Racer. Auf Rang drei folgte Monika Pütz.

Leutasch Trail: Ruth Croft aus Neuseeland wieder souverän

Ebenso souverän wie 2023 beim Ehrwald Trail gewann die Neuseeländerin Ruth Croft vom adidas Terrex Team in 6:49:23 Stunden den Leutasch Trail vor ihrer Teamkollegin Kim Schreiber (7:36:21) und Simone Schwarz (7:43:03). Bei den Männern siegte überraschend Sebastian Jägerfeld in 6:40:20 Stunden knapp vor dem favorisierten US-Amerikaner Stephen Kersh (6:41:27) und Kamil Inak (6:45:18).

Mittenwald Trail: Favoriten Siege von Sven Koch und Holly Page

Beim 44k-Lauf wurden die beiden adidas Terrex Athleten Sven Koch (3:37:27 ) und Holly Page aus UK (4:13:52) ihrer Favoriten-Rolle mehr als nur gerecht. Bei den Herren belegten Jakob Milz (4:02:00) und Max Seybold (4:04:15) die Ränge 2 und 3, während bei den Damen die Norwegerin Nora Serres (4:32:10) sowie Sophie Lechner (4:37:34) die weiteren Plätze unte sich ausmachten.

Grainau Trail: Top Speed von Moritz auf der Heide

Moritz auf der Heide brauchte nur knapp mehr als eine Stunde (1:06:28), um beim Grainau Trail über die Ziellinie zu rauschen. Zweiter wurde der Australier Vlad Ixl mit einem Rückstand von knapp fünf Minuten, gefolgt von Benedikt Rindle vom Scarpa Youth Team. Das Frauenrennen dominierte Maria Elesisa Legelli (1:26:52) vom Team Brooks Road Runner, die noch vor Hannah Hermann und Katharina Stark (Volkswagen R) im Zielbereich einlief.

Neu im Jahr 2025: ZUT100 – endlich ein 100 Meiler für Deutschland

Der nächste Zugspitz Ultratrail findet vom 12. bis 14. Juni 2025 – und startet mit einem Paukenschlag, denn Deutschlands größtes Trailrunning Event bekommt sein erstes großes 100 Meilen Rennen.

Der Startschuss für den ZUT 100 fällt demnach gleich nach der offiziellen Eröffnung am Donnerstagabend in Garmisch-Partenkirchen und soll über die gesamte Strecke des Ultratrails führen. Ergänzt durch eine Zusatzschleife von ca. 57 Kilometern ab der Verpflegungsstation “Hämmermoosalm.” Teilnahmeberechtigt sind alle Läuferinnen und Läufer, die seit dem 15. Juni 2023 mindestens ein bei der ITRA gelistetes 100 Kilometer Rennen erfolgreich bewältigt haben.