Ihr habt schon genug vom Winter und träumt von Sonne, Sommer und traumhaften Trailrunning Highlights 2026? Dann aufgepasst! Atemberaubende Bergwelten, alpine Trails und herausfordernde Streckenprofile: Wer schon immer mal Wettkampfluft schnuppern und die Tiroler Berglandschaft laufend erkunden wollte, ist bei einem offiziellen „Wettlauf gegen die Zeit“ vermutlich am besten aufgehoben. Wir stellen euch drei ausgewählte Trail-Events kurz vor, die ihr in diesem Laufsommer auf keinen Fall verpassen solltet.

Terra Raetica Trails Tour Festival 2026 (30. Juni – 4. Juli)

Das Terra Raetica Trails Tour Festival bietet einen einzigartigen Festivalcharakter und führt in fünf Etappen durch die Erlebnisräume Kaunertal, Tiroler Oberland, Samnaun, Nauders und Reschen. Ein völlig neues Format im Trailrunning, das ein bisschen an eine Tour de France erinnert. Denn jeden Tag gibt es unberührte, abwechslungsreiche Trails mit einer Länge zwischen 15 und 27 Kilometern mit rund 1.100 bis 1.700 Höhenmetern zu entdecken.

Alle Etappen zählen zur Gesamtwertung, aber auch Einzelstarts sind möglich. Das Event punktet mit kurzen Transferzeiten, guter öffentlicher Erreichbarkeit und wird als zertifiziertes Green Event bereits zum vierten Mal ausgetragen.​ Es gibt laut Aussage der Veranstalter mit Sicherheit keinen anderen Lauf-Event, der landschaftlich solch attraktive und abwechslungsreiche Strecken bieten kann. Ein absolutes Highlight für jeden Trailrunner und Bergläufer.

Die wichtigsten Infos im Überblick:

WANN: 30.6. – 4.7.2026

WO: 3-Ländereck Ö-CH-IT

WAS: 5 traumhafte Strecken quer durch 5 Erlebnisregionen

WIE: www.terra-raetica-trails.com

Hochfügen Hightrails Festival 2026 (9. August)

Beim Hochfügen Hightrails Festival messen sich Hobby- und Profi-Trailrunner beim HightrailRun auf der Gilfert-Runde – herrliches Panorama über einen der schönsten Aussichtsberge Tirols inklusive. Die einzigartige Strecke über 17,7 Kilometer und 1.250 Höhenmeter ist heuer auch Austragungsort der Österreichischen Meisterschaft im Trail Classic (Mountain Up & Down).

Eine wunderschöne und anspruchsvolle Trailrunning Runde, die über den Loassattel auf den Gilfert führt – immer mit einer fantastischen Aussicht auf das Inntal. Während der kürzere FunRun über 7,5 Kilometer und 326 Höhenmeter eine nette Runde durch die Almenlandschaft von Hochfügen bietet und ideal für Einsteiger*innen und 3er-Teams ist. Auch die kleinsten Trailhelden kommen beim KidsRun auf ihre Kosten und dürfen auf dem 700 m langen Finsing-Trail eine kleine Runde rund ums Festivalgelände laufen. Im Ziel wartet eine stimmungsvolle Afterrace-Party auf alle Läufer*innen.

Die wichtigsten Infos im Überblick:

WANN: 9.8.2026

WO: Hochfügen im Zillertal

WAS: HightrailRun: Gilfert-Runde, FunRun: 4-Almen-Lauf & KidsRun: Finsing-Trail

WIE: www.hochfuegen-hightrails.at

Nordkette Vertical Run 2026 (19. September)

Der Nordkette Vertical Run ist mit bis zu 300 Teilnehmenden ein fix etablierter Klassiker in Innsbruck und führt direkt von der Innenstadt hinauf auf die Seegrube – das Dach Innsbrucks. Auf der steilen Strecke mit einer Neigung von bis zu 78% kommen Hobby- wie auch Profi-Trailrunner voll auf ihre Kosten und können ihre körperlichen wie auch mentalen Grenzen austesten. Wobei die Anstrengungen mit einer spektakulären Aussicht von der Nordkette hinunter auf die Universitätstadt belohnt werden.

Auf 6,7 Kilometern und 1.332 Höhenmetern verläuft die legendäre Vertical-Strecke vom Löwenhaus entlang des Inns, über den Hans-Psenner-Steg, den Heinrich-S.-Weg zum Alpenzoo und weiter zur Hungerburg, bevor der steile Seilbahnsteig mit seinen „Wadlbeißer“-Stufen im Schlussabschnitt alle Kräfte fordert.​

WANN: 19.9.2026

WO: Innsbruck

WAS: Legendäre Vertical Strecke von Innsbruck hinauf zur Seegrube.

WIE: www.nordkette-vertical-run.at