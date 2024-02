Atemberaubende Bergwelten, alpine Trails und herausfordernde Streckenprofile: Wer schon immer mal Wettkampfluft schnuppern und neue Landschaften laufend erkunden wollte, ist bei einem offiziellen „Wettlauf gegen die Zeit“ vermutlich bestens aufgehoben. Wir stellen euch die wichtigsten Trail-Events für 2024 kurz vor.

Höhenluft schnuppern bei den Trailrunning Events der Laufsaison 2024

Trailrunning-Enthusiasten jeden Alters und Niveaus finden in unserer kleinen, aber feinen Liste die wichtigsten Trail-Events des Jahres in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Macht euch also bereit, die schönsten und anspruchsvollsten Routen abzulaufen und werft einen Blick auf die insgesamt 11 Eventtermine, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet!

11. Wings for Life World Runs: 05. Mai 2024

Am 5. Mai steigt die 11. Ausgabe des Wings for Life World Run in diversen Großstädten auf der ganzen Welt. Wer sich intensivst auf den Charity-Lauf vorbereiten will, kann mit Unterstützung von Flo Neuschwander über die offizielle Wings For Life World Run App optimal trainieren. Am Tag der Tage geht’s dann beim Flagship Run in München mit bis zu 12.000 Teilnehmer:innen oder über die Wings for Life World Run App an jedem Ort der Wahl so richtig rund, um möglichst viele Laufkilometer und Spendengelder für die Knochenmark-Forschung zu sammeln – ganz ohne Leistungsdruck, laufend, walkend oder rollend. Alle Infos und die Anmeldung gibt’s unter: www.wingsforlifeworldrun.com

Stubai Ultratrail (SUT) powered by Scott: 28. bis 29. Juni 2024

Ein weiteres Highlight gibt’s vom 28. bis 29. Juni 2024. Dann führt der Stubai Ultratrail die Laufsportler:innen von Innsbruck bis zum Stubaier Gletscher auf knapp 3000 Meter Höhe. Trail-Liebhaber können zwischen insgesamt fünf verschiedenen Strecken mit 7,5 bis 67 Kilometern wählen. Neu im Jahr 2024 ist der 15 Kilometer lange „Sunnseit’n Trail“, der bereits am Freitagnachmittag ausgetragen wird und dessen Start und Ziel sich in Neustift im Stubaital befindet. Die Anmeldung ist bereits offen unter: www.stubai.at/ultratrail

Salomon Zugspitz Ultratrail powered by Ledlenser: 13. – 15. Juni 2024

Für den diesjährigen ZUT, der am Wochenende vom 13. – 15. Juni 2024 in Garmisch-Partenkirchen stattfindet, haben sich bereits über 2000 Läuferinnen und Läufer gemeldet. Kein Wunder, zählt der Salomon Zugspitz Ultratrail powered by Ledlenser doch zu einem der beliebtesten und auch größten Trailrunning-Events in Deutschland. Neben den sechs Strecken von 16 bis 106 Kilometern erwartet die über 3.500 Teilnehmenden eine große Expo mit rund 40 Ausstellern. Wer dabei sein will, kann sich jetzt auf der offiziellen Website anmelden: www.zugspitz-ultratrail.com

9. Grossglockner ULTRA-TRAIL (GGUT) powered by DYNAFIT – 25. bis 28. Juli 2024

Von 25. bis 28. Juli 2024 wird der Großglockner Ultra Trail zum neunten Mal zwischen Kaprun-Zell am See, Uttendorf/Gletscherwelt Weißsee und Kals am Großglockner ausgetragen. Bereits aus über 30 Nationen haben sich Teilnehmer:innen angemeldet, Briten sind ebenso dabei wie Finnen, Griechen und Israelis. Zudem sind bereits mehrere Elite-Läufer:innen gemeldet, Athlet:innen, die einen Punktwert der Internationalen Trail Running Association (ITRA) von 800 oder mehr aufweisen. Der GGUT ist bekannt für forderndes alpines Terrain, aber auch für die sensationelle Landschaft rund um Österreichs höchsten Berg. Wer mit dabei sein will, kann sich auf der offiziellen Website anmelden: www.ultratrail.at

Terra Raetica Trails Tour Festival: 02. – 06. Juli 2024

Vom 2. bis 6. Juli 2024 findet im Dreiländereck von Österreich, Schweiz und Italien ein Trail-Event der Spitzenklasse statt. Auf 5 Etappen geht’s für die Teilnehmenden in 5 Tagen durch 5 Erlebnisregionen Kaunertal, Tiroler Oberland, Samnaun, Nauders und Reschen – alle Tgesetappen zwischen 16-28 km und 1100-2100 hm. Ein Event, der laut Versanstalter wie kein anderer landschaftlich so attraktive und abwechslungsreiche Strecken vorweisen kann. Ein absolutes Highlight für jeden Trailrunner. Anders als aktuell auf der Website angegeben, wird die Streckenführung noch etwas angepasst: Auf Strecke 2 wird der Frudiger Trail in Pfunds (Tiroler Oberland) gelaufen und die Strecke 3 wird auf den Piz Arina Trail in Vna (Engadin) verlegt. Wer dabei sein will, kann sich ab sofort anmelden: www.terra-raetica-trails.com

Madrisa Trail Klosters presented by Lowa: 09. – 10. August 2024

Trailrunning in seiner reinsten Form: Nach dem Erfolg des Madrisa Trail Klosters im vergangenen Jahr wartet der Schweizer Trail-Event vom 9. bis 10. August 2024 mit gleich vier Strecken auf. Die einzelnen Etappen sind zwischen 11 und 54 Kilometer lang und weisen zwischen 450 und 4020 Höhenmeter auf. Das Besondere: Alle bieten laut Veranstalter einen Trailanteil von über 90 Prozent! Der Anmeldestart ist längst gefallen und steht ab sofort allen Laufsportbegeisterten offen: www.madrisatrail.ch

Hochfügen Hightrails Festival (1. Auflage): 10. – 11. August 2024

Beim HightrailRun messen sich Hobby- sowie Profi-Trailrunner vom 10. bis 11. August 2024 auf den Hochfügener Trails. Während die einen auf der attraktiven Gilfert-Runde Höhenluft schnuppern und auf einer einzigartigen Strecke einen der schönsten Aussichtsberge Tirols genießen können – vor allem der Abschnitt vom Loassattel auf den Gilfert lässt jedes Läuferherz höher schlagen. Geht’s beim BusinesstrailRun, dem 1. Tiroler Firmen-Traillauf, bereits am 10. August über den schönen und abwechslungsreichen Almen-Lauf im Zillertal. Anschließend wird bei der Afterrace Party gebührend gefeiert. Wer mitlaufen will, kann sich hier anmelden: www.hochfuegen-hightrails.at

Matterhorn Ultraks: 24 – 25. August 2024

Die Matterhorn Ultraks Trail-Rennen finden seit dem Jahr 2012 jährlich im August statt. Die Strecken mit 6,3 bis 49 Kilometern und 1000 bis 3600 Höhenmetern sind dabei so gewählt, dass auch Zuschauer voll auf ihre Rechnung kommen und die Läuferinnen und Läufer entlang der Route immer wieder anfeuern können. Ein Trail-Event der Superlative am Fuße des höchsten Berges der Alpen, der mit 4478 Höhenmetern zu einem der bekanntesten Gipfel der Welt zählt. Die Anmeldung ist ab sofort offen unter: www.matterhorn-ultraks.ch

Mayrhofen Ultraks: 06. – 07. September 2024

Vom 6. bis 7. September steigt in Mayrhofen auf 630 m Seehöhe im hinteren Zillertal die größte Trailparty des Jahres. Im Herzen von Tirol und mitten in Österreich bietet das Aushängeschild des Österreichischen Alpin-Tourismus die perfekte Kulisse für gleich mehrere Wettbewerbe mit unterschiedlichen Streckenlängen von 7 bis 101 Kilometern. Damit garantiert das Trail-Event Laufspaß pur und perfekte Aussichten auf die spektakuläre Bergwelt der Tuxer Alpen. Anmelden kann man sich unter: www.mayrhofen.ultraks.com

Dynafit Transalpine Run 2024: 07. – 13. September 2024

Bereits seit 6. Dezember, ist die Anmeldung für den diesjährigen Dynafit Transalpine Run (7. bis 13. September 2024) offiziell eröffnet! Das legendäre Etappenrennen kann wahlweise alleine oder zu zweit im Team absolviert werden und führt die teilnehmenden in sieben herausfordernden Tagen über spektakuläre Trails. Und zwar einmal über die Alpen, von Garmisch-Partenkirchen am Fuße der Zugspitze bis zum Reschensee in Südtirol. Die Strecke gilt mit 271 Kilometern und rund 17.000 Höhenmetern als eine der anspruchsvollsten in der Geschichte der legendären Alpenüberquerung. Wer dabei sein will, sollte sich beeilen, denn es stehen maximal 900 Startplätze zur Verfügung: www.transalpine-run.com

Nordkette Vertical Run: 14. September 2024

From city to peak – von Innsbruck auf die Seegrube: Mit dem Nordkette Vertical Run kommt am 14. September endlich das Skyrunning-Format in die Alpenstadt, auf das manche Bergläufer seit Jahren sehnsuchtsvoll gewartet haben. Nach Marathon und Trail wieder „back to the routes“ auf die geilste und anspruchsvollste Strecke rund um Innsbruck. Urban-alpin, bestens in der Szene vernetzt und mit spektakulärer Kulisse. Mit Sicherheit ein Highlight für jeden Athleten. Weitere Infos rund um die Anmeldung gibt’s auf: www.nordkette-vertical-run.at