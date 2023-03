Beim Wings for Life World Run 2023 starten auch heuer wieder weltweit Laufsportler und Rollstuhlfahrer:innen exakt zur gleichen Zeit, um für jene zu laufen bzw. zu rollen, die es nicht können. Wer am 7. Mai 2023 gegen 13 Uhr (MEZ) bei der 10. Auflage des internationalen Spendenllaufs im Münchner Olympiapark nicht mit am Start sein kann, nimmt einfach virtuell per App teil. Hauptsache es machen so viele Menschen mit wie möglich. Denn je mehr dabei sind, umso höher fällt der Spendenbetrag am Ende aus. Weiter Infos zum Event, zum Streckenverlauf und zur Anmeldung gibt’s auf der offiziellen Website des Wings for Life World Run.

Wings for Life World Run 2023 – der Weg ist das Ziel

Es gibt keine Ziellinie. Stattdessen setzt sich 30 Minuten nach dem Startschuss das sogenannte Catcher Car in Bewegung und überholt real oder virtuell nach und nach die Teilnehmenden. Für sie ist das Rennen dann beendet. Das Besondere daran: Jeder ist beim Wings for Life World Run dadurch ein Finisher.

Das Starterfeld so vielfältig wie bei kaum einem anderen Lauf. Ultraläufer:innen und Laufanfänger:innen, 18-Jährige und über 80-Jährige, Läufer:innen und Rollstuhlfahrer:innen: Allesamt sind sie gemeinsam auf der Strecke. Für die gute Sache und um mit ihrer Teilnahme die Rückenmarksforschung zu unterstützen. Denn 100% aller Startgelder und Spenden des Wings for Life World Runs fließen in sorgfältig ausgewählte Forschungsprojekte und helfen dabei, eine Heilung für Querschnittslähmung zu finden.