Vom 4. bis 8. Juli 2023 findet im Dreiländereck Österreich, Italien und Schweiz erstmals das neue Laufevent „Terra Raetica Trails“ (TRT) statt. Ein Trailrunning-Festival der Superlative bei dem Laufsportler auf komplett neu entwickelten Trails innerhalb von fünf Tagen auf fünf Strecken quer durch fünf Erlebnisräume Kaunertal, Tiroler Oberland, Samnaun, Nauders und Reschenpass laufen können. Anmeldungen sind bis zum 26. Juni 2023 auf der offiziellen Website möglich. Schnell sein lohnt sich, die ersten 55 Teilnehmerplätze sind passend zur Premiere kostenfrei.

Terra Raetica Trails: 5 Einzelrennen, 5 Einzelbewertungen und eine Festivalwertung im Dreiländereck

Die beschilderten Trailstrecken der 5-tägigen Tour führen durch insgesamt fünf Erlebnisgebiete der „Terra Raetica“ im Dreiländereck mit zahlreichen 3.000er Gipfeln als spektakuläre Kulisse. „Damit erinnert das neue Event-Format ein ein wenig an eine Tour de France“, so der Veranstalter Andreas Tomaselli von Max2 (Tourismusdesign). Die Orte der Tagesevents wurden dabei extra so gewählt, dass diese optimal mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sind und Transferzeiten höchstens 35 Minuten betragen.

Gestartet wird im Kaunertal auf dem „Thomas Penz Höhenweg“ (17,7 km, 1.042 hm), ehe die Teilnehmenden bei der zweiten Etappe mit Start in Ried im Oberinntal auf dem „Anton-Renk-Trail“ (20,1 km, 1.451 hm) ihr Können unter Beweis stellen. Am dritten Tag geht es für die Athleten auf den „Samnaun-Trail“ (14,5 km, 1.255 hm) im Schweizer Hochtal Engadin. Die vierte Etappe bringt die Trailrunner wieder zurück nach Tirol und führt über den „Nauderer Höhenweg small“ (18,1 km, 1.038 hm).

Das Finale des Tour-Festivals wird auf dem anspruchsvollen „Joggl-Trail“ (22,7 km, 1.950 hm) am Reschensee ausgetragen, ehe die Sieger der Terra Raetica Trails 2023 feststehen. Für all jene, die nicht bei allen Rennen an den Start gehen wollen, besteht auch die Möglichkeit, nur an den Einzeletappen teilzunehmen. Der Startschuss an den Renntagen fällt jeweils um 9:30 Uhr, die Startnummernausgabe erfolgt ab 7:00 Uhr beim Startareal im jeweiligen Ortszentrum.

Die 5 Renntage im Überblick:

4. Juli – Kaunertal (Feichten): Thomas Penz Höhenweg

5. Juli – Tiroler Oberland (Ried i. O.): Anton-Renk-Trail

6. Juli – Engadin (Samnaun): Samnaun-Trail

7. Juli – Nauders: Nauderer Höhenweg small

8. Juli – Reschensee (Graun): Joggl-Trail