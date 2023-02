Die Sektion München & Oberland es Deutschen Alpenvereins e.V. ist Teil der Kampagne „Dein Verein: Sport, nur besser“, die vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und dem Bundesministerium des Inneren und für Heimat (BMI) initiiert wird. Auf diese Weise profitieren auch Bergsport-Interessierte vom Angebot, indem sie bei Abschluss einer DAV-Mitgliedschaft stolze 40 Euro sparen. Eine Familienmitgliedschaft lohnt sich dabei ganz besonders, da bis zu drei Gutscheine verwendet werden können. Somit kostet eine Familienmitgliedschaft im ersten Jahr gerade einmal 20 Euro, während Kinder und Jugendliche dank des Vereinsschecks sogar kostenfrei DAV-Mitglied werden können.

„Dein Verein: Sport, nur besser“ – DAV beteiligt sich an DOSB Initiative für mehr Bewegung

Die Kampagne des DOSB hat zum Ziel, wieder mehr Menschen in Deutschland in Bewegung zu bringen und für den Vereinssport zu begeistern. Neben dem reinen Bergsport trägt die Mitgliedschaft im Alpenverein zu einem verantwortungsvollen Miteinander, zum Erhalt der Berge sowie des Wegenetzes und zum alpinen Natur-, Umwelt- und Klimaschutz bei. Die Mitglieder des Alpenvereins München & Oberland profitieren von Vorteilen wie Hüttenrabatten, Versicherungsschutz, einem umfangreichen alpinprogramm mit Grund- und Aufbaukursen in allen alpinen Spielarten, sowie Ermäßigungen in Kletterhallen, Gruppenangeboten und einem alpinen Ausrüstungsverleih.

Die Bewegungskampagne geht vom 24. Januar bis zum 31. August 2023, ist jedoch auf ein Kontingent von 150.000 Sportvereinsschecks begrenzt. Der Anmeldungsprozess ist denkbar einfach geregelt. Interessierte können auf sportnurbesser.de ein Formular ausfüllen und einen persönlichen Gutschein herunterladen, der im Anmeldeprozess beim Alpenverein München & Oberland hochgeladen werden kann. Anschließend wird die Ermäßigung in Höhe von 40 Euro automatisch vom DAV-Mitgliedsbeitrag für das erste Beitragsjahr abgezogen.

Quelle: DAV Sektion München & Oberland