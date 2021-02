Garmin präsentiert eine neue Multifunktionsuhr, die speziell für extreme Bedingungen entwickelt wurde und sich in erster Linie an Laufsportler, Radfahrer sowie passionierte Outdoor-Sportler richtet, die bevorzugt auf ultralangen Strecken unterwegs sind. Denn im Gegensatz zu aktuell am Markt verfügbaren Multisportuhren soll bei der Garmin Enduro das Laden des Akkus zur reinsten Nebensache werden. Dank modernster Solartechnologie, stromsparendem Prozessor, Powermanager und einem leistungsstarken Akku reicht die Batterie-Laufzeit im Standard-GPS-Modus bis zu 80 Stunden, im Smartwatch-Modus stolze 65 Tage und im Battery-Saver- Modus sogar von bis zu einem Jahr. Ganz neu ist zudem die Ultra Run App, mit der Athleten während des Wettkampfs über die LAP-Taste Pausen bei Verpflegungsstationen aufzeichnen und im Anschluss via Garmin Connect auswerten können. Darüber hinaus versprechen erweiterte Features wie neue Trainingsfunktionen und eine noch bessere Leistungsüberwachung zusätzliche Vorteile für eine rundum optimale Erfassung der eigenen Frischluft-Abenteuer. Ein leichtes, langlebigen Design mit 1,4 Zoll großen Display und einem atmungsaktiven UltraFit-Nylonarmband mit Klettverschluss runden das Geamtkonzept ab.

Garmin Enduro – professionelles Ausdauertraining und optimale Erholungsphasen auf höchstem Niveau

Die neue Garmin Enduro ist vollgepackt mit Navigations- und Konnektivitätsfunktionen, einschließlich Multi-Satellitenempfang via GPS, Glonass und Galileo. Zudem integriert sind ein 3-Achsen-Kompass, ein Gyroskop und ein barometrischer Höhenmesser. In Verbindung mit dem inReach Mini von Garmin steht den Nutzern jederzeit eine zuverlässige Zwei-Wege-Kommunikation via Satellitennetzwerk sowie ein Notrufsystem zur Verfügung. Smart Notifications und Garmin Pay machen die Uhr ebenfalls zu einem smarten Begleiter für den Alltag.

Die Trail-Run VO2max zeichnet das Fitnesslevel ab sofort unter Berücksichtigung der Trail-Verhältnisse auf. Die Erweiterung des ClimbPro Features ermöglicht es nun Echtzeitinformationen zu aktuellen und bevorstehenden Anstiegen zu erhalten, einschließlich der prozentualen Steigung, der Distanz und der gewonnenen Höhe. Für einen optimalen Abstieg liefert die Enduro diese Informationen im Trailrunning-Modus nun auch beim Downhill. Darüber hinaus bietetet die Uhr zahlreiche Multisportprofile: So wird bspw. beim Mountainbiken sowohl Grit- als auch Flow-Wert berechnet, die Auskunft über Schwierigkeit sowie Fahrfluss des gefahrenen Trails geben. Im Winter werden bei einer Skitour die Aufstiegs- und Abfahrts-Informationen mit detaillierten Höhengaben separat aufgezeichnet. Und auch im Indoor-Bereich kann die Sportuhr beim Krafttraining oder auch beim Klettern überzeugen. Für ein optimales Training und abgestimmt auf den aktuellen Trainingsstatus liefert die Enduro zudem Empfehlungen für das nächste Lauf- und Fahrrad-Workout.

Mindestens genauso wichtig wie das Training sind auch die Erholung und das Einhalten von Pausen. Nach jedem Training empfiehlt der integrierte Erholungsratgeber unter Berücksichtigung der Schlafdaten, des Stresslevels sowie der Bewegung im Alltag eine entsprechende Erholungszeit für die optimale Regeneration. Eine erweiterte Schlafanalyse hält die Bewegung sowie die Herz- und Atemfrequenz in der Nacht fest und liefert direkt über die Sportuhr wertvolle Tipps für einen erholsamen Schlaf. Des Weiteren helfen die Body Battery und der PulseOx-Sensor dabei den eigenen Körper besser im Blick zu behalten.

Die Details:

Besonderheiten: für einen perfekten Sitz am Handgelenk, Trail-Run VO2max – Ermittlung der VO2max unter Berücksichtigung des Trails und der Hitze- und Höhenakklimatisierung, Ultra Run App – Timer protokolliert Verweildauer an Versorgungsstation, Erweiterte ClimbPro Funktion mit Echtzeitinformation zu aktuellen und bevorstehenden Anstiegen und Downhill, Smarte Funktionen wie Garmin Pay und Smart Notifications, Workout-Vorschläge basierend auf aktuellem Trainingsstatus, Automatische Unfallbenachrichtigung und Notfallhilfe (manuell) bei Kopplung mit dem Smartphone

Laufzeit: bis zu 80 Stunden im GPS-Modus, 65 Tage im Smartwatch-Modus und bis zu einem Jahr im Battery-Saver-Modus

Material: Edelstahl oder Titan, extrem leichtes und atmungsaktives UltraFit Armband aus antibakteriellem Nylongewebe

Display: 1,4 Zoll Power Glass mit Solar-Ladelinse

Gewicht: 72 Gramm / 58 Gramm (Titanvariante)

Preis: 799,99 Euro (UVP) / 899,99 Euro (UVP, Titanvariante)